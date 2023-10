«Dès que l’on monte sur scène, on ressent l’adrénaline. Mais littéralement, plus tu te rapproches de la foule, plus tu ressens cette adrénaline et à la fin du concert, oui, je me mets dans la fosse et je m’immerge. Et ce sentiment est absolument incroyable.»

Louis Tomlinson, relayé par 20 minutes online.