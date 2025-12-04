en partie ensoleillé
Rosalía annonce sa tournée 2026

Rosalía annonce sa tournée 2026.
Rosalía sera en concert en Suisse en mars 2026.Image: Instagram

Rosalía fait une grande annonce

La chanteuse espagnole a annoncé les dates de sa tournée 2026 et il y a une date en Suisse. La nouvelle arrive quelques semaines après la sortie de son dernier album Lux, qui a battu des records d'écoute.
04.12.2025, 15:40

Après avoir fait exploser les records d'écoute avec son quatrième album Lux sorti le 7 novembre – elle a d'ailleurs dépassé Taylor Swift –, Rosalía annonce les dates de sa tournée 2026. Elle commencera mi-mars à Lyon et Paris avant de se poursuivre à Madrid, Barcelone ou encore Londres. La chanteuse sera en concert au Hallenstadion de Zurich le 22 mars 2026.

Notre critique de l'album:

Rosalía signe un chef-d'œuvre

Europe, Etats-Unis et Amérique du Sud

La Catalane mondialement connue pour ses mélanges de genres musicaux, a publié sur Instagram une affiche indiquant les différentes dates de sa tournée, prévue pour durer du 16 mars au 3 septembre.

Plus de détails:

Sur une autre photo accompagnant cette affiche, Rosalía apparaît allongée dans une pose nonchalante, tout de blanc vêtue, portant un t-shirt annonçant: «Je pars en tournée, 2026».

Amen.

Une fois la tournée européenne terminée, l'artiste se rendra aux Etats-Unis dès juin, puis en Colombie, au Chili, en Argentine, au Mexique et enfin à Porto Rico en septembre. (ag/afp)

Rosalía tape fort
