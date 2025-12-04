Rosalía sera en concert en Suisse en mars 2026. Image: Instagram

Rosalía fait une grande annonce

La chanteuse espagnole a annoncé les dates de sa tournée 2026 et il y a une date en Suisse. La nouvelle arrive quelques semaines après la sortie de son dernier album Lux, qui a battu des records d'écoute.

Après avoir fait exploser les records d'écoute avec son quatrième album Lux sorti le 7 novembre – elle a d'ailleurs dépassé Taylor Swift –, Rosalía annonce les dates de sa tournée 2026. Elle commencera mi-mars à Lyon et Paris avant de se poursuivre à Madrid, Barcelone ou encore Londres. La chanteuse sera en concert au Hallenstadion de Zurich le 22 mars 2026.

Europe, Etats-Unis et Amérique du Sud

La Catalane mondialement connue pour ses mélanges de genres musicaux, a publié sur Instagram une affiche indiquant les différentes dates de sa tournée, prévue pour durer du 16 mars au 3 septembre.

Plus de détails: Image: Instagram

Sur une autre photo accompagnant cette affiche, Rosalía apparaît allongée dans une pose nonchalante, tout de blanc vêtue, portant un t-shirt annonçant: «Je pars en tournée, 2026».

Amen. Image: Instagram

Une fois la tournée européenne terminée, l'artiste se rendra aux Etats-Unis dès juin, puis en Colombie, au Chili, en Argentine, au Mexique et enfin à Porto Rico en septembre. (ag/afp)