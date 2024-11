Julia Quinn lors de la Première de la troisième saison de Bridgerton. Image: IMAGO/Ron Adar

«Un tel succès est surprenant»: On a causé avec l'autrice de Bridgerton

Le show à succès sur Netflix tire son inspiration d'une série de livres. Julia Quinn, l'autrice, nous raconte son lien avec les showrunners et avec son public. Interview.

Michelle Nuhn / watson.de

En décembre 2020, la série Les chroniques de Bridgerton a fait ses grands débuts sur Netflix. Depuis, le show est devenu un succès mondial. La quatrième saison est donc actuellement en cours de réalisation. L'histoire romantique, qui se concentre sur la famille Bridgerton et son environnement social, trouve son origine dans la littérature.

Julia Quinn est l'autrice de la célèbre série de livres. Celle-ci est également un véritable best-seller aujourd'hui et a valu à l'Américaine de nombreux succès.

watson s'est entretenu avec la créatrice de l'univers Bridgerton. L'entretien porte sur le méga-succès de la série, sa suite et les critiques auxquelles elle a été confrontée récemment.

watson: Nous approchons lentement de la quatrième saison de Bridgerton. Est-ce que vous vous attendiez à ce que la série ait autant de succès?

Julia Quinn: Shonda Rhimes m'a toujours dit au début qu'elle espérait faire huit saisons — j'étais donc optimiste. Après tout, elle a un beau palmarès, presque tout ce qu'elle fait a eu beaucoup de succès. Du coup, j'étais certaine que ce ne serait pas un échec. Beaucoup de gens n'avaient jamais vu une série de ce genre auparavant, et je savais qu'il y avait une forte demande.

«Je ne m'attendais pas à ce que la série devienne le phénomène mondial qu'elle est aujourd'hui. C'était très surprenant»

Le succès mondial a-t-il changé votre vie d'une manière ou d'une autre?

Pas tout de suite, parce que, comme tout le monde, j'étais coincée à la maison pendant la pandémie. Ce n'était pas comme si je pouvais soudainement sortir et faire quelque chose d'excitant et de nouveau. Je me contentais de regarder ce qu'il se passait. Je me moque toujours du fait que je suis enfin la «mère cool» pour mes enfants. Le succès a simplement rendu ma vie plus grande, plus joyeuse et plus amusante. Malgré tout, je conduis toujours la même voiture, celle que j'ai depuis 2017.

Image: netflix

Julia Quinn est le pseudonyme de l'autrice américaine Julie Pottinger. Cette femme de 54 ans écrit des romans d'amour historiques qui se déroulent en Grande-Bretagne à l'époque de la Régence. Outre la série Bridgerton, Quinn a écrit les séries de livres suivantes: la trilogie Splendid, Lyndon Systers, Agents of the Crown, la série Bevelstoke et la série Smythe-Smith.

Quel est votre degré d'implication dans le développement de la série?

En fait, il est minime. Je me tiens vraiment à l'écart de tout et leur laisse le contrôle créatif. Je ne suis que conseillère et on me le demande régulièrement — je vois les scénarios à l'avance. J'ai déjà pu lire les deux premiers scripts de la quatrième saison, alors que tous ne sont pas encore écrits. Cela me permet d'avoir une idée approximative de ce qu'il va se passer.

Que pouvez-vous nous dire sur la quatrième saison?

Même si je savais tout, cela resterait un secret. J'aurais de gros ennuis si je racontais autre chose que ce qui est connu. Ce que je peux dire, c'est que les deux premiers scénarios sont fantastiques et que je les adore.

«Je suis sûr que les fans des livres vont adorer la quatrième saison»

Y a-t-il des changements qui ne sont pas négociables pour vous?

Quand quelque chose me tient à cœur, c'est généralement la même chose pour la production. Par exemple, je voulais absolument que la scène de Pall Mall figure dans la deuxième saison. C'est la scène où ils jouent au croquet. J'ai donc dit qu'elle était très importante pour moi et ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter. Tout était donc réglé. Les choses qui sont super importantes dans le livre, comme les scènes légendaires, ils les ont généralement déjà à l'esprit.

Image: netflix

Il y a plusieurs changements dans la série. L'un d'eux est l'échange des sexes dans la troisième saison. Trouvez-vous que les critiques à ce sujet sont justifiées?

Je comprends les critiques. J'étais déjà au courant, un an avant tout le monde, que cela allait se produire. Le changement peut, sous de nombreux aspects, toujours s'inscrire dans l'histoire originale. Beaucoup de gens pensent que certaines choses ne devraient pas se produire.

Vous avez également été confrontée à des critiques...

Les personnes qui s'indignent sont toujours les plus bruyantes. Mon message sur les réseaux sociaux a reçu de nombreux commentaires. Mais il y a eu encore beaucoup plus de «j'aime». Les gens qui apprécient ne prennent généralement pas la peine de commenter. Je pense donc que la majorité apprécie. Même si ce n'est pas la version originale, cela peut tout de même rapprocher plus de personnes d'une histoire avec une fin heureuse.

Dans la série, Michael a été transformé en Michaela (à droite). Image: LIAM DANIEL/NETFLIX

Donc la série fait tout comme il faut?

Je pensais toujours qu'en tant qu'autrice de romans historiques, il était irrespectueux de ne pas reconnaître les traumatismes très réels et certaines des choses terribles qui se sont produites dans le passé. Nous n'avons jamais prétendu que nous reflétions des faits historiques.

Les changements sont donc d'une grande importance.

Une personne de couleur se voit elle-même dans une belle robe… Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris à quel point cela était significatif avant que certains de mes amis ne viennent me voir.

«Une amie d'origine indienne a presque pleuré lorsqu'elle a vu que Kate était jouée par Simone Ashley, qui est non seulement d'origine indienne, mais aussi une personne de couleur»

Au centre, Kate interprétée par Simone Ashley.

Que dites-vous à ceux qui ne sont pas satisfaits de la série?

A tous les gens qui sont fâchés et à qui Michael manque, je voudrais dire que le livre sera toujours là. Je n'ai pas l'intention de le réécrire. Il existera toujours tel qu'il a été écrit à l'origine. Maintenant, il y a deux histoires qui se complètent très bien.

Pour la série Netflix, l'ordre original du troisième et du quatrième livre a été modifié. Pourquoi?

C'était une décision des producteurs de la série. Au début, je me suis posé des questions parce que je pensais que ceux qui aimaient Benedict seraient contrariés. Mais ensuite, on m'a expliqué le contexte, ce qui m'a permis de me sentir à l'aise. Nous connaissions déjà assez bien Penelope et Colin, ce qui nous a permis de voir Benedict continuer à évoluer.

La démarche était-elle donc judicieuse?

C'était logique pour l'ensemble du suspense de la série. Après tout, nous aurions toujours Benedict, mais un peu plus tard. Ce n'était donc pas comme si nous allions le perdre. Une chose que je dis toujours aux fans de Benedict, c'est que:

«Plus on attend que quelqu'un devienne le personnage principal, plus on profite de lui à la fin»



Est-ce que vous regardez d'autres séries romantiques sur Netflix?

Je n'ai pas encore vu Nobody Wants This, mais c'est sur ma liste. Ce que j'ai vu il y a quelque temps, c'est la série allemande Kleo. Pourtant, je ne l'ai découverte que parce que Stephen King l'avait auparavant recommandée sur Twitter. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série, bien qu'elle ne puisse guère être plus éloignée de Bridgerton sur le plan thématique.

Vous représentez des femmes sûres d'elles et indépendantes dans vos histoires. Vous considérez-vous donc comme féministe?

Absolument. Je me suis toujours considérée comme une féministe. Même quand le mot n'était pas encore à la mode. Pourtant, je ne me suis pas assise spécifiquement en me disant que j'allais écrire un roman féministe avec des personnages féministes. Ce sont simplement les personnes sur lesquelles je veux écrire. D'un autre côté, des éléments de la vision du monde d'un auteur se retrouvent aussi dans l'œuvre — et pas toujours intentionnellement.

Avez-vous des conseils pour les jeunes autrices?

Mon principal conseil est de comprendre qu'il n'y a pas une seule bonne façon d'écrire un livre. Lorsque beaucoup commencent à écrire, ils écoutent des podcasts ou lisent des livres dans lesquels d'autres auteurs parlent de leur processus. Cela les amène souvent à penser qu'ils font eux-mêmes quelque chose de mal. La vérité, c'est que: ce n'est pas parce que je fais comme ça que ça va marcher pour toi aussi. Il faut donc trouver ce qui fonctionne pour soi.

