Le Père Noël est taquin/radin cette année. Image: watson / shutterstock

Nos 20 idées de cadeaux pour un Noël sponsorisé par la sobriété énergétique!

Vous n'avez pas encore cramé votre 13e salaire (ou vos allocations) pour faire plaisir à vos proches? Vous manquez d'inspiration, à un jet de pierre de Noël pour gâter le petit Timéo? Say no more. Voici nos idées de cadeaux, validées (ou presque) par le Conseil fédéral.

Un thermomètre, pour que vous sachiez durant tout l'hiver qu'il ne fait que 19°C chez vous, bord*l.

Comme cet austère exemple qui coûte 16CHF. galaxus.ch

Des couvercles de casseroles, pour faire tout comme Guy Parmelin il a dit.

Un plaid. Celui qui traînait dans votre coffre, parce qu'on vous a dit que la seconde main, c'était tendance (et parce que vous êtes fauché).

Un jerrican d'essence, pour vos amis français.

Une boîte d'allumettes, pour vos amis Gilets jaunes.

Rien, parce qu'entre l'inflation et l'écologie, merde, hein.

Image: giphy

Un rendez-vous chez le psy pour oublier tout ça, parce qu'avec l'énième hausse des coûts de l'assurance maladie, votre collègue n'a plus les moyens (et vous, vous ne le supportez plus).

Des bûches.

Et une cheminée.

La même que Mariah Carey 👇🏽

Mariah Carey not included. Image: instagram mariah carey

Du gaz russe, acheté sur le Dark Net.

Un radiateur électrique, acheté sur Wish.

Du coup, de l'électricité.

Et Joey pour allumer et éteindre la lumière 👇🏽

giphy

Tant qu'à faire, des panneaux solaires.

Des passe-droits auprès des autorités compétentes pour pouvoir installer lesdits panneaux, pas que ça traîne encore des mois c't'histoire.

Une compil' de tubes estivaux, pour avoir l'impression de voyager sans cramer du CO2. #EnriqueTeQuiero

Des bêtabloquants, pour supporter cet hiver trop froid et cette playlist trop chaude.

giphy

Une couverture chauffante made in China, maintenant que Xi Jinping a décidé que le Covid c'était fini et que la production de trucs cheap qui vont prendre feu dès qu'on les branche a repris.

Des puces et des semi-conducteurs, pour que les CFF puissent vous filer vendre votre nouveau SwissPass.

De la bouffe pour chiens et chats, avant qu'il n'y en ait plus du tout et qu'on doive acheter de la dinde fraîche chez le boucher pour nourrir Chaussette et Simba.

Une paire de chaussettes, parce que c'est simple, efficace et que ça libère des elfes de maison (et parce que j'ai plus d'idées). #TeamHarryPotter

Bonus

Des bêtabloquants, pour supporter cette liste atroce (se référer au point 16).

Votre compte bancaire n'est pas en négatif ?

Okay, alors voici des cadeaux de Noël chers et inutiles:

Tiens, comme avec le vieux plaid au fond du coffre de la voiture, je recycle une vidéo de Noël dernier: