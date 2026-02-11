larges éclaircies
24 animaux qui vous ressemblent quand vous êtes bourré

Il sait, on sait, vous savez.
Il sait, on sait, vous savez. Image: reddit

24 animaux qui vous ressemblent quand vous êtes bourré

Ivre, il se rend compte qu'il ressemble à un raton laveur en fin de soirée. On a compilé pour vous le meilleur du règne animal en mode gueule de bois et perte d'équilibre. C'est cadeau, et ça ne nécessite pas de test d'alcoolémie.
11.02.2026, 05:3311.02.2026, 05:33

Et revoilà nos articles préférés. Ceux-ci commencent par «ivre, virgule»...

Ivre, il prend à contresens l'autoroute en travaux direction le Valais

Dites-vous qu'à watson, on a même un tag pour cette catégorie.

On sait tous qu'on n'est pas à notre avantage sur une photo prise en état d'ivresse. Pour vous rassurer, voici 24 animaux qui ressentent la même chose. Sauf que eux sont sobres…

Image
Image: reddit

Un p'tit dernier avant la clôture?

Image
Image: twitter

L'arrière-goût quand on sent qu'on va dégobiller.

Image
Image: reddit

Il a l'alcool heureux.

GIF animéJouer au GIF
gif: imgur

Essayez de marcher droit!

Image
Image: instagram

Les meilleurs selfies sont pris à 0,5 ‰.

Image
Image: twitter

Quand la bière était plus forte que prévu.

Image
Image: imgur

Besoin d'air frais!!

GIF animéJouer au GIF
gif: imgur

Upsi!

Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler toutes ces bouteilles

Image
bild. imgur

Le bec dans l'eau.

Image
Image: reddit

Buuuurpppp!!!

Image
Image: reddit

Quand on remet en question tous nos choix de vie.

Image
Image: imgur

Rentre à la maison, petit escargot. Tu es complètement torché.

GIF animéJouer au GIF
gif: imgur

Bon, je crois qu'on va lui appeler un taxi...

Image
Image: imgur

L'instant précis où tu réalises que le dernier shot était celui de trop.

Image
Image: imgur

Quand tu tentes de garder ton sérieux face au videur alors que tes jambes sont en coton.

Image
Image: imgur

Promis, j'arrête de boire!!

GIF animéJouer au GIF
gif: imgur

«Mais non je suis pas bourré, regarde, je tiens très bien sur une pa... ah non».

Image
Image: imgur

Quand on regrette d'avoir envoyé ce message à son ex à 4h12.

Image
Image: imgur

Il a officiellement atteint le stade «je t'aime trop, t'es mon meilleur pote».

Image
bild. Reddit

Ces photos de soirée qu'il ne faudra jamais poster sur Facebook. Mais qui finissent sur LinkedIn.

GIF animéJouer au GIF
gif: imgur

Un pied devant l'autre... un pied devant l'autre....

Image
Image: imgur

Quand il faut retourner au taf mais qu'on a encore la tête dans le brouillard.

Image
Image: imgur

La douche après la teuf: le meilleur moment dans la vie.

Image
Image: pinterest

Quand on tient des discours sans queue ni tête à 3h du matin.

GIF animéJouer au GIF
gif: imgur

Le fameux verre de trop.

(sim)

Ceci pourrait également vous intéresser:
