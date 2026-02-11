Il sait, on sait, vous savez. Image: reddit

24 animaux qui vous ressemblent quand vous êtes bourré

Ivre, il se rend compte qu'il ressemble à un raton laveur en fin de soirée. On a compilé pour vous le meilleur du règne animal en mode gueule de bois et perte d'équilibre. C'est cadeau, et ça ne nécessite pas de test d'alcoolémie.



On sait tous qu'on n'est pas à notre avantage sur une photo prise en état d'ivresse. Pour vous rassurer, voici 24 animaux qui ressentent la même chose. Sauf que eux sont sobres…

Un p'tit dernier avant la clôture?

L'arrière-goût quand on sent qu'on va dégobiller.

Il a l'alcool heureux.

Essayez de marcher droit!

Les meilleurs selfies sont pris à 0,5 ‰.

Quand la bière était plus forte que prévu.

Besoin d'air frais!!

Upsi!

Le bec dans l'eau.

Buuuurpppp!!!

Quand on remet en question tous nos choix de vie.

Rentre à la maison, petit escargot. Tu es complètement torché.

Bon, je crois qu'on va lui appeler un taxi...

L'instant précis où tu réalises que le dernier shot était celui de trop.

Quand tu tentes de garder ton sérieux face au videur alors que tes jambes sont en coton.

Promis, j'arrête de boire!!

«Mais non je suis pas bourré, regarde, je tiens très bien sur une pa... ah non».

Quand on regrette d'avoir envoyé ce message à son ex à 4h12.

Il a officiellement atteint le stade «je t'aime trop, t'es mon meilleur pote».

Ces photos de soirée qu'il ne faudra jamais poster sur Facebook. Mais qui finissent sur LinkedIn.

Un pied devant l'autre... un pied devant l'autre....

Quand il faut retourner au taf mais qu'on a encore la tête dans le brouillard.

La douche après la teuf: le meilleur moment dans la vie.

Quand on tient des discours sans queue ni tête à 3h du matin.

Le fameux verre de trop.

(sim)