Vidéo: watson

On teste les sucettes goût boulettes de viande Ikea

Ce qui ressemblait à un poisson d'avril un peu absurde est devenu réalité. La célèbre enseigne suédoise a créé des sucettes au goût de ses mythiques boulettes de viande. On a voulu savoir si c'était du génie marketing… ou un crime impardonnable contre les papilles.

Plus de «Divertissement»

Le 1er avril dernier, Ikea publiait sur ses réseaux sociaux une annonce qui sentait bon la confiture d'airelles et la blague un peu douteuse.

Des sucettes Chupa Chups au goût de boulettes de viande suédoises? Beaucoup avaient levé les yeux au ciel. D'autres avaient probablement perdu foi en l'humanité. Et pourtant, c'était vrai.

Quelques semaines plus tard, un mystérieux colis a atterri chez watson. Un colis rempli de sucettes…

Vidéo: watson

Vos journalistes préférés n'ayant peur de rien, plusieurs d'entre eux se sont dévoués pour goûter ces confiseries inspirées des célèbres köttbullar face caméra. Avec une grande question existentielle:



«Une sucette goût viande, mais végétalienne, est-ce que ça peut vraiment marcher?»

Les réactions divergent, d'autant plus que l'expérience donne parfois l'impression que le cerveau reçoit deux informations contradictoires en même temps.

Selon l'enseigne, cette collaboration marque les 40 ans de ses fameuses boulettes de viande. Yay!

La mauvaise nouvelle? Ces sucettes ne seront pas vendues en magasin. La bonne? Il sera quand même possible d'en obtenir gratuitement ce samedi 6 juin chez Ikea via des tirages au sort «à l'aveugle». Allez, bonne chance (et courage).