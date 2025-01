N'oubliez pas de bien détoxer votre foie tout de même entre deux repas.

11 variantes hivernales de vos cocktails préférés pour les vacances

Vivement la nouvelle année! Et cheeeers!

L'hiver. Le froid. Un temps de chien. Heureusement que grâce aux fêtes et aux vacances, nous avons de nombreuses raisons de trinquer.

De plus, bonne nouvelle: il existe une variante saisonnière pour chaque cocktail classique! Au lieu du Negroni, un Boulevardier, par exemple: un kir royal, mais accompagné d’une liqueur à la châtaigne. Ou encore un Whiskey sour avec un flot de vin rouge. Boire selon les saisons, voilà le mot d'ordre! Pendant la saison froide, on ne veut pas de caipirinha. Plutôt de quoi s'installer confortablement sur le canapé. Des boissons qui réchauffent de l'intérieur, pour ainsi dire. Nous y voilà:

Voici comment cela fonctionne: vous avez d'abord droit à une présentation du cocktail classique, suivi de sa version hivernale.

C'est parti! Vous aimez le Negroni? Essayez donc cela:

Boulevardier

C'est comme un Negroni – mais avec du whisky de seigle au lieu du gin. Vous trouverez ci-dessous la version faite avec shaker. Tout comme pour le Negroni, vous pouvez tout mélanger directement dans le verre à whisky.

Image: shutterstock

4 cl Rye Whiskey

2 cl Campari

2 cl Vermouth rouge Ajouter tous les ingrédients dans un shaker rempli de glaçons et remuez délicatement. Filtrer le tout dans une coupe très froide. Garnir d'un zeste d'orange si désiré.

A la place du Dry Martini, essayez cela:

Martinez

Avant le Dry Martini classique, il y avait le Martinez, qui aurait été inventé à San Francisco au milieu du 20e siècle. En guise de variante du Manhattan, le whisky a été remplacé par du Old Tom Gin, et de la liqueur de marasquin a été ajoutée.

Image: shutterstock

4 cl Old Tom Gin

2 cl Vermouth doux

1 cuillère à cocktail de marasquin

1 trait d'orange bitter

Zestes de citron Ajouter tous les ingrédients dans un shaker rempli de glaçons et secouez. Filtrer dans un verre à cocktail réfrigéré et garnir de zestes de citron.

Ah, oui – à propos des verres réfrigérés… Pour toutes les boissons servies dans un verre à cocktail, un verre à martini ou une coupe: pré-refroidissez d'abord les verres avec des glaçons! Ou, si vous le pouvez, au congélateur.

Vous aimez le Daiquiri? Voici la version pour les fêtes:

Daiquiri hivernal

Oui, c'est une sensation inhabituelle de couper une mandarine en deux et de la presser avec un presse-citron. Mais cela fonctionne étonnamment bien, et le cocktail est super bon.

5 cl Bacardi

2,5 cl jus de mandarine

1 cc sirop d'érable

1 bâtonnet de cannelle Verser les ingrédients dans un shaker rempli de glaçons, secouer et verser dans un verre à cocktail pré-refroidi. Vous pouvez soit émietter le bâton de cannelle (comme sur la photo), soit le placer dans le verre comme garniture.

Pour remplacer un Manhattan...

Reverse Manhattan

Ici, le rapport whisky-vermouth est inversé. Le résultat est un cocktail légèrement plus sucré – et légèrement moins fort.

4 cl Vermouth rouge

2 cl Rye Whiskey

1–2 Angostura bitter

Quelques zestes de citron comme garniture Refroidir un verre à cocktail avec des glaçons (ou directement dans le congélateur). Mettre le vermouth, le whisky et l’angostura dans un shaker rempli de glaçons, puis remuer vigoureusement pendant 30 à 45 secondes (sans secouer). Filtrer dans le verre à cocktail préalablement refroidi et garnir d’un zeste de citron.

Restons à New York! Cette version classique du Whiskey Sour est parfaite pour les jours froids:

New York Sour

Un Whiskey Sour avec une couche de vin rouge flottant! N'hésitez pas à choisir un vin rouge corsé – comme un Côtes du Rhône ou un Beaujolais, par exemple.

Image: shutterstock

6 cl Bourbon

2 cl jus de citron

2 cl sirop de sucre

Vin rouge Mettre du bourbon, du jus de citron et du sirop de sucre dans un shaker rempli de glaçons et secouer vigoureusement. Filtrer dans un verre old-fashioned (rocks glass). Faire flotter délicatement une couche de vin rouge en versant sur le dos d’une cuillère de bar.

Le Sidecar – un autre classique – revisité ici dans une version adaptée pour Noël:

Sidecar hivernal

Un peu de mandarine ... ça donne tout de suite un petit goût de Noël, n’est-ce pas?

1.5 cl jus de clémentine (+ un soupçon sur le bord du verre)

Cannelle en poudre

5 cl Cognac

3 cl Martini Bianco Répartir un peu de cannelle sur une petite assiette. Humidifier le bord du verre à cocktail avec un peu de jus de clémentine, puis retourner le verre et le plonger dans la cannelle. Mettre les autres ingrédients dans un shaker rempli de glaçons, secouer vigoureusement et verser dans le verre saupoudré de cannelle.

Vous aimez le bon vieux Old Fashioned? Eh bien, essayez celui-ci:

Tonka Old Fashioned

Le remplacement du sucre en morceaux par du sirop de fève tonka donne au cocktail une note de saveur unique, mais toujours discrète

Pour le sirop à la fève tonka, vous pouvez soit l'acheter soit le préparer facilement vous-même.

1-2 cc sirop à la fève tonka

3 Angostura Bitter

1 cc eau

5 cl Bourbon ou Rye Whiskey

Zestes de citron comme garniture

Dans un verre à whisky, mélanger le sirop de fève tonka, l'Angostura et une cuillère à café d'eau à l'aide d'une cuillère de bar. Remplir le verre de glaçons et ajouter le whisky. Remuer doucement. Garnir d'un zeste de citron.

Pour changer de la Margarita classique:

Margarita hivernal

En hiver, il ne s'agit pas de bannir les boissons rafraîchissantes. Mais il existe des ingrédients qui peuvent les rendre plus appropriées pour la saison. Par exemple, voici une Margarita qui, grâce à l'ajout d'un blanc d'œuf et un peu de Mezcal, gagne en corps et en saveur fumée.

3 cl Tequila Reposado

3 cl Mezcal

3 cl Jus de lime fraîchement pressé

2 cl sirop de sucre

1 blanc d'oeuf Mettre du sel sur une petite assiette plate. Frotter le bord d'un verre à cocktail avec la pulpe de lime, puis le tremper dans le sel pour créer un fin bord salé. Mettre les autres ingrédients dans un shaker et secouer d'abord sans glace. Ensuite, ajouter des glaçons et secouer à nouveau vigoureusement. Filtrer dans le verre préparé.

Certains se demandent sûrement où sont les cocktails à base de champagne. Après tout, nous sommes en plein dans les vacances de Noël et rien n'est plus festif que le champagne! Absolument – au lieu du classique French 75, essayez celui-ci:

French 75 d'Arnaud

Ce cocktail utilise du cognac à la place du gin, ce qui lui confère une note plus sombre.

3 cl Cognac

1,5 cl jus de citron pressé

1,5 cl sirop de sucre

Champagne Mettre le cognac, le jus de citron et le sirop de sucre dans un shaker rempli de glaçons, bien secouer et filtrer dans une flûte à champagne. Compléter avec du champagne. Garnir avec un zeste de citron, si désiré.

Essayez ce cocktail à la place d'un Kir Royal:

Monica

Kir Royal – du champagne avec un trait de crème de Cassis: simple et festif à la fois. Mais au-delà du cassis, il existe toute une gamme d'autres saveurs. Et celle qui évoque le plus l'hiver est la liqueur «Crème de Châtaigne».

Joyeuses fêtes!

1cl Crème de Châtaigne

Champagne Verser la Crème de Châtaigne dans une flûte à champagne préalablement refroidie. Compléter délicatement avec du champagne.

Et enfin, au lieu du très populaire Aperol Spritz, essayez ceci:

Hot Aperol

Pour tous ceux qui courent après le vin chaud : nous avons quelque chose de mieux.

Image: Shutterstock

100 ml Aperol

250 ml Prosecco (sec)

200 ml jus de pomme

1 bâtonnnet de cannelle

1 Orange, coupée en tranches Mettre le jus de pomme et le bâton de cannelle dans une casserole et chauffer presque jusqu'à ébullition (ne pas faire bouillir). Ajouter le Prosecco et l'Aperol, éteindre le feu. Laisser la casserole sur la plaque. Verser dans des verres résistants à la chaleur et garnir chaque verre d'une tranche d'orange.