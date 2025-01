La citation du jour: «Les bonnes résolutions sont des chèques tirés sur une banque où l'on n'a pas de compte courant». source: de rien

16 mèmes qui vous consoleront de ne pas tenir vos bonnes résolutions

On sait qu'on ne va pas les tenir, mais on se fait tout de même des promesses chaque premier jour de l'an. Les mèmes suivants vont vous convaincre de ne pas vous mettre trop de pression.

Ding dong! C'est le premier jour d'une toute nouvelle année! Qui est excité? Et surtout, qui est déjà debout? Si vous êtes déjà en train de lire cet article, bravo, vous faites partie de ceux qui ont réussi à éponger leur gueule de bois de façon éclair pour commencer l'année sur le pied de guerre.

En effet, chaque année, dès le 1er janvier, certains se fixent des objectifs à tenir, si possible, le plus longtemps possible. Sport, yoga, nouvelles activités, changements de personnalité, changement de job... les voeux d'évolution sont divers. Malheureusement, certains se montrent tellement ambitieux qu'ils finissent pas abandonner leur mission dès le 31 janvier - quand ils se souviennent qu'ils en avaient une.

Quoi de mieux, pour célébrer cette belle détermination, qu'une série de mèmes pour dédramatiser le fait de ne pas réussir à tenir ses engagements?

Vous êtes prêts! LegggoooOOOOOOOoooooo!!

Formulez des bonnes résolutions.

Ne vous attendez pas à les tenir.

Il faut être stratégique source: pinterest

«On ne peut pas briser les bonnes résolutions si on n'en fait pas.»

Tout le monde me dit : «Hé, quel est ton objectif pour 2025 ???»



Voici ma véritable réponse: «Mon objectif pour 2025 est d'accomplir les objectifs que je me suis fixés en 2024, ce que j'aurais dû faire en 2023, 2022 et 2021, comme je les avais initialement prévus en 2020 pendant le confinement dû au COVID-19.»

«Je n'appelle pas ça résolutions du Nouvel An. Je préfère le terme: promesses occasionnelles que je me fais à moi-même et que je n'ai aucune obligation légale de tenir.»

Nous tous dès le 1er: source: sadanduseless

«Ma bonne résolution est de me réveiller plus tôt pour être productif. »





Soyez stratégique (bis) source: pinterest

Se faire la promesse de courir au moins trois fois par semaine.

Se fouler la cheville le 2 janvier.

Je ne fais pas de bonnes résolutions. Je pense qu'il est temps que les années deviennent meilleures, pas moi.

POV: les efforts qu'on compte faire pour tenir nos promesses source: sadanduseless

Difficile à tenir pour nous tous... source: sadanduseless

«Ma nouvelle résolution cette année est d'apprendre la différence entre m'ennuyer et avoir faim.»

A quoi nos résolutions ressemblaient quand on était gosses #jalousie source: sadanduseless

«Jouer avec mes jouets.»

Il est temps de prendre de vraies mesures

«Mes pantalons commencent à me serrer la taille, donc je pense qu'il est temps que je sois sérieux avec mes bonnes résolutions du Nouvel An, et que j'achète des pantalons plus larges.»

Bonus

On vous souhaite un fabuleux début d'année, et n'oubliez pas ce qu'un grand guerrier a dit, une fois...

«On ne peut pas tenir simplement ses bonnes résolutions du Nouvel An.»

On rajoutera: «On ne peut les contrôler. Aucun de nous ne le peut.»