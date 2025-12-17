brouillard
DE | FR
burger
Divertissement
Oscars

Les Oscars seront diffusés uniquement sur YouTube à partir de 2029

FILE - Oscar statuettes appear backstage at the Oscars at the Dolby Theatre in Los Angeles on Feb. 28, 2016. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP, File) Awards Season
Les Oscars sur la chaîne ABC, c'est fini. Place à YouTube.Keystone

Petite révolution en vue pour les Oscars

La grande messe du cinéma américain quitte la chaîne ABC. A compter de 2029, la cérémonie des Oscars sera diffusée exclusivement sur YouTube.
17.12.2025, 22:3617.12.2025, 22:57
Andrew MARSZAL / AFP

La cérémonie des Oscars sera diffusée en exclusivité sur YouTube à partir de 2029, a annoncé mercredi son Académie, quittant ainsi la télévision traditionnelle pour le streaming malgré les inquiétudes de l'industrie américaine du cinéma vis-à-vis de ces plateformes.

Après des décennies de retransmission télévisée sur ABC, la cérémonie des plus prestigieuses récompenses du monde du cinéma sera alors diffusée uniquement en ligne, en vertu de l'accord sur cinq ans dévoilé mercredi.

Cette décision de l'Académie des Oscars doit permettre d'atteindre «la plus grande audience possible dans le monde, ce qui sera bénéfique pour nos membres et le monde du cinéma», a déclaré dans un communiqué le directeur général de l'Académie des Oscars Bill Kramer et sa présidente Lynette Howell Taylor.

Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars

L'audience de la cérémonie des Oscars, qui rassemble habituellement les plus grandes stars de Hollywood, réunit en général autour de 20 millions d'Américains et des millions d'autres dans le monde, contre quelque 40 millions il y a une dizaine d'années.

ABC, détenue par le groupe Disney, va retransmettre la cérémonie jusqu'en 2028, pour la 100e édition des Oscars.

En passant ensuite sa cérémonie sur YouTube, du géant Google/Alphabet, l'Académie américaine des arts et des sciences du cinéma fait le choix du secteur du streaming, un secteur qui grignote depuis des années des parts de marchés à la télévision et aux salles de cinéma.

«Grande influence»

Les géants du streaming, de Netflix à Amazon, sont parvenus ces dernières années à attirer des grands noms du cinéma, à l'aide de millions de dollars et malgré les réticences d'un milieu très attaché au grand écran.

Sur le marché du petit écran, YouTube arrive comme première plateforme de streaming en durée de visionnage, devant Netflix.

L'accord passé avec la plateforme historique de vidéos sur internet va permettre à l'Académie de bénéficier de «la très grande influence de YouTube», relève encore l'institution hollywoodienne.

Les juges des Oscars enfin obligés de regarder les films

Le montant du contrat n'a pas été révélé. «Le montant qu'était prêt à payer YouTube» était trop important pour que Disney puisse suivre, écrit le site spécialisé Deadline, citant des sources anonymes.

Un porte-parole d'ABC a déclaré:

«Nous souhaitons à l'Académie des arts et des sciences du cinéma le meilleur pour la suite»

L'audience télévisée des Oscars a baissé ces dernières années, entre pandémie de Covid-19 et changement d'habitude de visionnage, notamment chez les plus jeunes.

La dernière édition a été vue par 19,69 millions de personnes, avec pour la première fois une diffusion simultanée sur ABC, propriété de Disney, et sur la plateforme de streaming de Disney, Hulu.

Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
Ce film avec DiCaprio est une véritable bombe
Ce film avec DiCaprio est une véritable bombe
de Sainath Bovay
Ils reviennent au cinéma
Ils reviennent au cinéma
de Sainath Bovay
«Spider-Man» perd des millions à cause d'un accident inattendu
«Spider-Man» perd des millions à cause d'un accident inattendu
de Imke Gerriets
On a vu le film qui a scotché le Japon
3
On a vu le film qui a scotché le Japon
de Lea Maurer
Tim Burton et Monica Bellucci se séparent
Tim Burton et Monica Bellucci se séparent
Thèmes
La formidable revanche de cet acteur aux Oscars
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La mystérieuse femme de Kanye West dévoile son projet le plus étrange
Habituée à faire les gorges chaudes de la presse tabloïde pour ses tenues extravagantes, Bianca Censori, l'épouse de Ye, anciennement Kanye West, a dévoilé ce week-end une performance artistique inédite qui n'a rien à envier à ses étrangetés vestimentaires.
Depuis trois ans qu'elle partage la vie de Kanye West, Bianca Censori, âgée (supposément) de 30 ans, est une véritable énigme ambulante. On ignore jusqu'au son de la voix de l'Australienne qui, en dépit de son silence obstiné, n'a cessé de faire les gros titres au bras du plus truculent et controversé rappeur de la planète, à intervalles réguliers, au cours des trois dernières années.
L’article