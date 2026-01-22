Voici la liste tant attendue des nominés aux Oscars
Grand favori de cette édition, Sinners de Ryan Coogler domine la sélection avec 16 citations, devant Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson, nommé dans 13 catégories. Voici la liste des nommés dans les catégories majeures.
Meilleur film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Une bataille après l’autre
L’Agent Secret
Valeur Sentimentale
Sinners
Train Dreams
Meilleur réalisateur
Chloé Zhao, Hamnet
Paul Thomas Anderson, Une bataille après l’autre
Ryan Coogler, Sinners
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Valeur Sentimentale
Meilleure actrice
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Sur un air de blues
Renate Reinsve, Valeur Sentimentale
Emma Stone, Bugonia
Meilleur acteur
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, Une bataille après l’autre
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, L’Agent Secret
Meilleure actrice dans un second rôle
Elle Fanning, Valeur Sentimentale
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur Sentimentale
Amy Madigan, Evanouis
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, Une bataille après l’autre
Meilleur acteur dans un second rôle
Benicio del Toro, Une bataille après l’autre
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, Une bataille après l’autre
Stellan Skarsgard, Valeur Sentimentale
Meilleur film international
L’Agent Secret (Brésil)
Un simple accident (France)
Valeur Sentimentale (Norvège)
Sirat (Espagne)
La Voix de Hind Rajab (Tunisie)
Meilleur film d’animation
Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Amélie et la métaphysique des tubes
Zootopie 2
Meilleur documentaire
The Alabama Solution: dans l’enfer de la prison
Come See Me In The Good Light
Cutting Through Rocks Mr. Nobody against Putin
La Voisine idéale
Films avec le plus de nominations
Sinners, 16
Une bataille après l’autre, 13
Frankenstein, 9
Marty Supreme, 9
Valeur Sentimentale, 9
Hamnet, 8