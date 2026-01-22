brouillard-1°
Oscars 2025: Voici la liste tant attendue des nominés

Voici la liste attendue des nominés aux Oscars 2026.
Qui repartira avec sa seconde statuette? Ou sa toute première?getty/watson

Voici la liste tant attendue des nominés aux Oscars

La course aux Oscars est officiellement lancée! L’Académie américaine du cinéma a dévoilé ce jeudi les principales nominations de sa 98e cérémonie, qui se tiendra le 15 mars à Los Angeles.
22.01.2026, 15:4522.01.2026, 15:45

Grand favori de cette édition, Sinners de Ryan Coogler domine la sélection avec 16 citations, devant Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson, nommé dans 13 catégories. Voici la liste des nommés dans les catégories majeures.

Meilleur film

Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Une bataille après l’autre
L’Agent Secret
Valeur Sentimentale
Sinners
Train Dreams

Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar

Meilleur réalisateur

Chloé Zhao, Hamnet
Paul Thomas Anderson, Une bataille après l’autre
Ryan Coogler, Sinners
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Valeur Sentimentale

Meilleure actrice

Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Sur un air de blues
Renate Reinsve, Valeur Sentimentale
Emma Stone, Bugonia

Que vaut «Hamnet», le grand favori des Oscars?

Meilleur acteur

Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, Une bataille après l’autre
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, L’Agent Secret

Meilleure actrice dans un second rôle

Elle Fanning, Valeur Sentimentale
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur Sentimentale
Amy Madigan, Evanouis
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, Une bataille après l’autre

Meilleur acteur dans un second rôle

Benicio del Toro, Une bataille après l’autre
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, Une bataille après l’autre
Stellan Skarsgard, Valeur Sentimentale

Voici les films d’horreur les plus rentables de tous les temps

Meilleur film international

L’Agent Secret (Brésil)
Un simple accident (France)
Valeur Sentimentale (Norvège)
Sirat (Espagne)
La Voix de Hind Rajab (Tunisie)

Meilleur film d’animation

Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Amélie et la métaphysique des tubes
Zootopie 2

Ce film avec DiCaprio est une véritable bombe

Meilleur documentaire

The Alabama Solution: dans l’enfer de la prison
Come See Me In The Good Light
Cutting Through Rocks Mr. Nobody against Putin
La Voisine idéale

Films avec le plus de nominations

Sinners, 16
Une bataille après l’autre, 13
Frankenstein, 9
Marty Supreme, 9
Valeur Sentimentale, 9
Hamnet, 8

Hollywood recale ce succès suisse
Voici notre top des meilleures séries de l'année 2025

Vidéo: watson
Thèmes
