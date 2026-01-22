Qui repartira avec sa seconde statuette? Ou sa toute première? getty/watson

Voici la liste tant attendue des nominés aux Oscars

La course aux Oscars est officiellement lancée! L’Académie américaine du cinéma a dévoilé ce jeudi les principales nominations de sa 98e cérémonie, qui se tiendra le 15 mars à Los Angeles.

Plus de «Divertissement»

Grand favori de cette édition, Sinners de Ryan Coogler domine la sélection avec 16 citations, devant Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson, nommé dans 13 catégories. Voici la liste des nommés dans les catégories majeures.

Meilleur film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Une bataille après l’autre

L’Agent Secret

Valeur Sentimentale

Sinners

Train Dreams

Meilleur réalisateur

Chloé Zhao, Hamnet

Paul Thomas Anderson, Une bataille après l’autre

Ryan Coogler, Sinners

Josh Safdie, Marty Supreme

Joachim Trier, Valeur Sentimentale

Meilleure actrice

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Sur un air de blues

Renate Reinsve, Valeur Sentimentale

Emma Stone, Bugonia

Meilleur acteur

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Une bataille après l’autre

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, L’Agent Secret

Meilleure actrice dans un second rôle

Elle Fanning, Valeur Sentimentale

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valeur Sentimentale

Amy Madigan, Evanouis

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, Une bataille après l’autre

Meilleur acteur dans un second rôle

Benicio del Toro, Une bataille après l’autre

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, Une bataille après l’autre

Stellan Skarsgard, Valeur Sentimentale

Meilleur film international

L’Agent Secret (Brésil)

Un simple accident (France)

Valeur Sentimentale (Norvège)

Sirat (Espagne)

La Voix de Hind Rajab (Tunisie)

Meilleur film d’animation

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Amélie et la métaphysique des tubes

Zootopie 2

Meilleur documentaire

The Alabama Solution: dans l’enfer de la prison

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks Mr. Nobody against Putin

La Voisine idéale

Films avec le plus de nominations

Sinners, 16

Une bataille après l’autre, 13

Frankenstein, 9

Marty Supreme, 9

Valeur Sentimentale, 9

Hamnet, 8

Des aurores boréales ont illuminé la Suisse 1 / 16 Des aurores boréales ont illuminé la Suisse source: lecteur