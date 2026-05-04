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Cameron Diaz annonce la naissance surprise de son troisième enfant

Cameron Diaz et son mari, Benji Madden, ont accueilli leur troisième enfant.
L'actrice de 53 ans (ici en avril, à New York), a élargi sa petite famille Image: FilmMagic

Cameron Diaz annonce une heureuse nouvelle (et il a un prénom étrange)

L'actrice iconique et son mari, Benji Madden, ont annoncé la naissance de leur troisième enfant, sur Instagram. Et comme tout enfant de star qui se respecte, le nouveau-né a été affublé d'un prénom qui sort définitivement de l'ordinaire.
04.05.2026, 16:5004.05.2026, 16:50

C'est peu dire qu'on ne l'attendait pas, celui-là: Cameron Diaz, 53 ans, et son mari, le producteur et musicien Benji Madden, 47 ans, ont agrandi leur petite famille avec un troisième bébé, comme on l'a appris ce lundi. C'est par le biais du compte Instagram de Monsieur que le couple, farouchement attaché au respect de la vie privée de leur progéniture, a fait part de l'heureuse nouvelle.

Oubliez tout de suite la photo d'une main ou d'un pied potelé de nourrisson: à la place, les nouveaux parents ont préféré la photo d'un bateau de pirate issu de l'univers des animés japonais.

Cameron Diaz et Benji Madden ont annoncé la naissance de leur troisième enfant, un fils prénommé Nautas Madden, sur Instagram.
capture d'écran: instagram

Si nous n'avons aucune idée de la tête de l'enfant, nous connaissons au moins son prénom: Nautas Madden. Un nom qui signifie, selon le jeune papa, «marin, navigateur, voyageur, celui qui entreprend un voyage et ne craint pas l'inconnu».

«Cameron et moi sommes heureux, excités et tellement reconnaissants d'annoncer la naissance de notre troisième enfant. Bienvenue au monde, mon fils! Nous aimons la vie en famille — nos enfants sont en bonne santé et heureux, et nous sommes reconnaissants! On s'éclate, on vous envoie tous nos meilleurs vœux - la famille Madden!»
Benji Madden, sur Instagram

Autant dire qu'en termes d'originalité, le petit Nautas Madden n'aura rien à envier à ses aînés, Raddix Wildflower, 6 ans, et Cardinal, 2 ans.

Un bébé surprise

Mariés depuis 2015, Cameron Diaz et son époux n'avaient jamais partagé le fait qu'ils attendaient un autre enfant. A la naissance de leur première fille, en 2019, ils avait expliqué dans un post sur les réseaux sociaux ressentir «un fort besoin de protéger l’intimité de notre petite».

LOS ANGELES, CA - JUNE 02: Guitarist Benji Madden and actress Cameron Diaz attend House of Harlow 1960 x REVOLVE on June 2, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Donato Sardella/Getty Images for ...
Le couple, ici en 2016.Getty Images North America

«Nous ne publierons pas de photos ni ne partagerons plus de détails, si ce n’est qu’elle est vraiment, vraiment mignonne! Certains diraient même qu’elle est incroyable!» ont-ils seulement affirmé. Ils en ont fait de même à la naissance de Cardinal, quatre ans plus tard.

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Bien qu'elle se soit abstenue de parler de ses enfants, l'actrice s'est montrée franche sur la maternité et sa décision d'avoir des enfants à un âge plus avancé que la plupart des autres mamans. «Les femmes qui ont des enfants de mon âge ont littéralement 20 ans de moins, et c'est une situation intéressante car je n'ai pas cet âge», a-t-elle expliqué lors d'une interview accordée à la BBC, en 2022.

«Et c'est tout à fait normal. Mais je veux me sentir aussi dynamique pour mon enfant.» (mbr)

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