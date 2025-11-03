Afficher sa «love life» sur les réseaux serait désormais malaisant. images: getty

Le nouveau truc VRAIMENT gênant? Afficher son mec

Est-il désormais plus cool d'affirmer qu'on est célibataire? Parler de sa vie amoureuse en ligne est-il devenu «embarrassant»? La tendance semble prendre de l'ampleur, selon un récent article de Vogue.

Même si cela semble étrange, c'est le nouveau débat qui enflamme la Toile. Une chose aussi basique que trouver l'amour et afficher son bonheur sur les réseaux ne semble plus du tout faire rêver.

Au contraire, exposer la bobine de sa douce moitié serait devenu «gênant». Voilà un nouveau pilier dans le vaste temple des trucs considérés comme «cringe» par la nouvelle génération - comme le eyeliner, faire une microseconde de pause avant de commencer à parler en vidéo, poster en ligne des photos nettes qui ne sont pas déformées par quinze filtres «blurry» - ou, carrément, poster en ligne autre chose que des stories.

C'est en tout cas un constat posé par Chanté Joseph, rédactrice pour l'édition britannique de Vogue. Dans une pièce éditoriale publiée fin octobre intitulée Is having a boyfriend is embarrassing now? (en français: Est-ce que ce n'est pas devenu gênant d'avoir un petit copain en 2025?), celle-ci pose un constat surprenant: s'afficher en couple ne serait plus un «flex». Et la quête de l'âme sœur, telle que suggérée auprès des jeunes femmes dans de nombreux Disney, pourrait même vous faire passer pour un «loser».

Finis, donc, les hashtags #couplegoal, où l'on met en scène de doux moments où l'on roucoule avec son amoureux, que l'on partage ensuite avec ses followers. Désormais, le nouveau cool, c'est de ne montrer qu'une partie de l'anatomie d'un «prospect» éventuel. Les signes sont subtils: un verre en plus sur la table du salon, une main sur le volant, ou une personne photographiée de dos, mais à vos côtés, sur un selfie. L'idée, c'est de montrer que l'on garde une certaine forme de liberté et de mystère dans sa vie sentimentale. On cache le visage de sa moitié, comme si l'on voulait «effacer son existence sans pour autant cesser de le montrer».

Aïe. Aurait-on désormais honte de son petit-ami? Voilà un point de vue pour le moins provocateur. L'étrange phénomène toucherait principalement les femmes dans les relations hétérosexuelles. Derrière le phénomène se cacheraient diverses motivations (dont une est tout de même un peu perchée).

Honte, mauvais œil, et rupture

Dans un premier temps, une véritable remise en question de certains codes sociaux bien ancrés serait en cours, écrit Vogue. De plus en plus de femmes cherchent à abandonner l'idée que leur valeur réside dans leur capacité à trouver et à conserver un homme, un statut qui, jusqu'alors, «leur conférait un certain prestige social, des compliments et de la reconnaissance».

Aujourd'hui, assure encore Vogue, l'heure du désenchantement du couple a sonné, et cela impacte directement la façon qu'ont les gens de gérer leur identité en ligne. En miroir, les contenus digitaux axés sur la vie de famille ou la vie de couple ne suscitent plus autant de clics qu'auparavant.



Mais une autre raison, plus inattendue, est également avancée. Chanté Joseph, qui a recueilli de nombreux témoignages, affirme qu'une part significative des personnes interrogées craint l'effet du mauvais œil. Certaines sont en effet persuadées que montrer leur bonheur «attirerait le mauvais œil», et «provoquerait une jalousie si intense qu'elle finirait par détruire leur relation».

Enfin, beaucoup assurent avoir peur de la honte ressentie en cas de rupture. Cette crainte est majoritairement présente au sein des générations ayant grandi avec les réseaux sociaux: quand les chemins se séparent, que faire des publications Instagram, TikTok ou Snapchat, sur lesquelles l'on affichait son ex alors qu'on nageait dans le bonheur? En prévention d'une séparation, de plus en plus de femmes éviteraient de poster leur petit-ami, afin de ne pas avoir à expliquer au monde entier pourquoi, et quand, elles sont passées du statut «en couple» à «célibataire».

Un écho sur TikTok

Vous trouvez ce débat complètement idiot, stérile, ou carrément contre-productif? Il trouve cependant une drôle de résonance sur les réseaux. Pour certaines influenceuses, il est temps d'affirmer publiquement qu'être célibataire n'est plus un fardeau, mais au contraire, une situation jugée plutôt bénéfique.

Sur TikTok, Celeste l'assure:

«Quand je disais que j'étais célibataire à 33 ans, on me regardait toujours avec des yeux de chiots tristes. Je suis si contente que la société décide enfin de changer son point de vue sur le célibat»

La vidéaste, qui dit être célibataire depuis deux ans, ne partage cependant pas l'idée qu'avoir un petit-ami est une chose embarrassante. Au contraire, «être aimée dans ce monde rempli de haine» est «rafraichissant». «Mais les femmes prennent conscience qu'avoir trouvé l'amour n'est pas une chose très intéressante à partager au monde», explique-t-elle. «Avoir un petit-ami est un sujet un peu ennuyeux à discuter. C'est juste un bonus.» La revendication plus profonde? «Etre célibataire ou en couple ne fait pas varier la valeur des femmes.»

La Tiktokeuse Joyce ne partage pas du tout l'opinion de sa consœur. «Vogue vise une audience féminine», relève-t-elle.

«L'article pointe du doigt les femmes en couple, c'est un peu comme si les femmes sont montées les unes contre les autres. On tente de pousser une nouvelle définition de ce qu'implique être validé par la société» Joyce sur TikTok

Sur X aussi, ça réfléchit. «Avoir un partenaire n'est pas gênant. C'est ennuyeux. Et c'est censé l'être. Votre partenaire devrait vraiment être la chose la moins intéressante chez vous», réagit encore un twitto.

La créatrice Ssara soulève pour sa part l'importance de ne pas s'abandonner dans une relation. «On se rend compte aussi que le fait d'être avec quelqu'un aspire toute notre énergie. Ça devient notre plus grand centre d'intérêt. On n'a plus de hobby, on ne parle que de notre vie maritale, et on voit à quel point ça nous rend moins intéressants».

L'article clôt sur une conclusion qui se veut nuancée. Il n'y a aucune honte à tomber amoureux, peut-on lire. Mais il n'y en a pas non plus à échouer, ni à ne pas chercher. «Toujours est-il que de plus en plus de femmes revendiquent et célèbrent leur célibat. Là où la solitude féminine était jadis un avertissement (tu finiras vieille fille avec des chats), elle devient aujourd'hui un état désirable, envié».

De notre point de vue, un paradoxe nous frappe: dans une génération qui clame haut et fort ses libertés, un nouvel élément est considéré comme «gênant» pratiquement tous les deux jours. Nous nous réjouissons toutefois que le besoin constant de validation d'autrui devienne, à son tour, une source de malaise.

