Le couple se montre rarement aperçu ensemble - leur dernière apparition remonte à l'an dernier. getty/watson

L'étrange vie de couple de Will Smith et Jada Pinkett Smith

Alors qu'ils n'avaient plus été vus ensemble depuis près d'un an, Will Smith et son épouse Jada ont été aperçus ce week-end, en Californie, lors d'un déjeuner en tête-à-tête.

Plus de «Divertissement»

Voilà un bon moment qu'on n'avait pas aperçu la bobine de Will Smith et de sa femme, Jada Pinkett Smith, côte à côte. Alors que l'acteur de 56 ans vient d'achever sa tournée européenne en fanfare, qui l'a conduit du Royaume-Uni à l'Italie, en passant par le Paléo Festival de Nyon, on commençait à se dire que le «duo séparé» le plus célèbre du monde... rendait un peu trop honneur à sa réputation.

Mal nous en a pris. Selon des photos obtenues par Page Six, le couple - marié depuis 1997 - est allé manger un morceau pas plus tard que ce week-end. Will et Jada Pinkett ont jeté leur dévolu sur Nobu, la fameuse adresse de Malibu où se bouscule tout le gratin hollywoodien pour savourer une salade au homard à 72 dollars.

Jada et Will avaient l'air de bonne humeur en quittant le restaurant Nobu, ce samedi. backgrid

Une fois leurs plats terminés, ce sont un Will Smith et une Jada Pinkett tout sourire qui sont montés à bord d'une Lamborghini blanche pour leur prochaine destination. Un samedi normal, quoi.

Mode de vie séparé

Voilà près de dix mois que les deux acteurs n'avaient pas été photographiés ensemble. La dernière fois, c'était en novembre 2024, après un dîner au Crossroads Kitchen, un restaurant gastronomique végétalien de Los Angeles.

Et, avant cela, leur dernière apparition en duo sur un tapis rouge remontait à six mois, en mai 2024, lors de l'avant-première de Bad Boys: Ride or Die, dans lequel Will Smith tient la vedette.

Le couple, en mai 2024, lors de leur dernière apparition ensemble sur tapis rouge. Image: FilmMagic

Il y a deux ans, Jada s'était ouverte lors d'une interview avec Today sur l'organisation peu usuelle de leur mariage. L'occasion de confier pour la première fois que le couple ne vivait plus sous le même toit depuis sept ans. «En 2016, nous étions épuisés. Je pense que nous étions encore tous les deux prisonniers de notre vision de ce que l'autre devrait être. (...).»

«On a fait un travail très dur ensemble. On s'aime profondément, et on va voir comment ça se passe pour nous» Jada Pinkett Smith, à l'émission Today

Jada, qui partage deux enfants avec Will, Jaden et Willow, a ajouté qu'elle n'aurait jamais pu divorcer. «Nous surmonterons toutes les difficultés. Et je n'ai jamais pu rompre cette promesse.»

Will Smith et Jada Pinkett Smith (ici, en 1995) sont ensemble depuis plus de 30 ans. Image: Ron Galella Collection

Lorsque la journaliste s'est enquise si le couple vivait «toujours séparément», Jada a répondu par l'affirmative.

Deux mois plus tard, en décembre 2023, Jada a également révélé que la fameuse gifle de Will Smith aux Oscars 2022 avait paradoxalement aidé à sauver leur union.

«Après toutes ces années à essayer de savoir si je quitterais Will, il a fallu cette gifle pour que je comprenne que je ne le quitterai jamais» Jada Pinkett Smith, au Daily Mail

«Qui sait où en serait notre relation si cela n’était pas arrivé?» s'interroge-t-elle encore lors de l'entretien.

Plus tôt cette année, une source proche du couple a confié au magazine People que ce mode de fonctionnement se poursuivait et fonctionnait toujours aussi bien.

«Appelez ça comme vous voulez. Ils vivent leur vie sans pour autant avoir complètement coupé les ponts» Une source du magazine People

Pendant qu'un autre initié confirmait au média que les deux étaient bel et bien «toujours ensemble», malgré des «maisons séparées».

Plusieurs projets

Vivre sa vie chacun de son côté n'empêche en tout cas pas Will et Jada de mener de nouvelles entreprises ensemble. Alors que l'acteur tente toujours de relancer sa carrière d'acteur après le scandale de la gifle des Oscars, leur société de divertissement, Westbrook, a signé un accord de premier regard avec Paramount pour de nouveaux films, laissant entrevoir un retour progressif du prince de Bel-Air à Hollywood.

Après avoir été largement exclu de l'industrie depuis l'incident, Will Smith serait donc sur le point de revenir sur le devant de la scène dans des projets développés dans le cadre du partenariat, tandis que Jada assumera le rôle de productrice. Preuve que le «vivre ensemble séparément» a ses vertus.