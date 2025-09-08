L'étrange vie de couple de Will Smith et Jada Pinkett Smith

Voilà un bon moment qu'on n'avait pas aperçu la bobine de Will Smith et de sa femme, Jada Pinkett Smith, côte à côte. Alors que l'acteur de 56 ans vient d'achever sa tournée européenne en fanfare, qui l'a conduit du Royaume-Uni à l'Italie, en passant par le Paléo Festival de Nyon, on commençait à se dire que le «duo séparé» le plus célèbre du monde... rendait un peu trop honneur à sa réputation.
Mal nous en a pris. Selon des photos obtenues par Page Six, le couple - marié depuis 1997 - est allé manger un morceau pas plus tard que ce week-end. Will et Jada Pinkett ont jeté leur dévolu sur Nobu, la fameuse adresse de Malibu où se bouscule tout le gratin hollywoodien pour savourer une salade au homard à 72 dollars.
Une fois leurs plats terminés, ce sont un Will Smith et une Jada Pinkett tout sourire qui sont montés à bord d'une Lamborghini blanche pour leur prochaine destination. Un samedi normal, quoi.
Voilà près de dix mois que les deux acteurs n'avaient pas été photographiés ensemble. La dernière fois, c'était en novembre 2024, après un dîner au Crossroads Kitchen, un restaurant gastronomique végétalien de Los Angeles.
Et, avant cela, leur dernière apparition en duo sur un tapis rouge remontait à six mois, en mai 2024, lors de l'avant-première de Bad Boys: Ride or Die, dans lequel Will Smith tient la vedette.
Il y a deux ans, Jada s'était ouverte lors d'une interview avec Today sur l'organisation peu usuelle de leur mariage. L'occasion de confier pour la première fois que le couple ne vivait plus sous le même toit depuis sept ans. «En 2016, nous étions épuisés. Je pense que nous étions encore tous les deux prisonniers de notre vision de ce que l'autre devrait être. (...).»
Jada, qui partage deux enfants avec Will, Jaden et Willow, a ajouté qu'elle n'aurait jamais pu divorcer. «Nous surmonterons toutes les difficultés. Et je n'ai jamais pu rompre cette promesse.»
Lorsque la journaliste s'est enquise si le couple vivait «toujours séparément», Jada a répondu par l'affirmative.
Deux mois plus tard, en décembre 2023, Jada a également révélé que la fameuse gifle de Will Smith aux Oscars 2022 avait paradoxalement aidé à sauver leur union.
«Qui sait où en serait notre relation si cela n’était pas arrivé?» s'interroge-t-elle encore lors de l'entretien.
Plus tôt cette année, une source proche du couple a confié au magazine People que ce mode de fonctionnement se poursuivait et fonctionnait toujours aussi bien.
Pendant qu'un autre initié confirmait au média que les deux étaient bel et bien «toujours ensemble», malgré des «maisons séparées».
Vivre sa vie chacun de son côté n'empêche en tout cas pas Will et Jada de mener de nouvelles entreprises ensemble. Alors que l'acteur tente toujours de relancer sa carrière d'acteur après le scandale de la gifle des Oscars, leur société de divertissement, Westbrook, a signé un accord de premier regard avec Paramount pour de nouveaux films, laissant entrevoir un retour progressif du prince de Bel-Air à Hollywood.
Après avoir été largement exclu de l'industrie depuis l'incident, Will Smith serait donc sur le point de revenir sur le devant de la scène dans des projets développés dans le cadre du partenariat, tandis que Jada assumera le rôle de productrice. Preuve que le «vivre ensemble séparément» a ses vertus.