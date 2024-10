Brad Pitt et Inès de Ramon étaient en septembre à New York. GC Images

Brad Pitt voudrait «deux ou trois enfants» avec sa petite amie genevoise

L'acteur de 60 ans en couple avec Inès de Ramon depuis 2 ans serait prêt à accueillir un bébé.

Le couple le plus improbable de l'année pourrait bien nous annoncer une nouvelle tout aussi improbable. Selon une source du magazine In Touch Weekly, Brad Pitt, 60 ans, serait prêt à être de nouveau papa avec sa petite amie, la Genevoise Inès de Ramon, 31 ans.

Brad Pitt et Inès de Ramon à la Première du film Wolfs à Los Angeles le 18 septembre 2024. GC Images

«Ils croisent les doigts et les orteils pour avoir de bonnes nouvelles à partager très bientôt» Une source à In Touch

Selon le magazine de potins qui ne fait que rapporter les dires de lanceurs d'alerte ô combien sérieux, Brad Pitt se sent «des décennies plus jeunes que son âge.» Ok, ça, on l'aurait deviné sans être une source proche du dossier. L'acteur l'a prouvé à maintes reprises ces derniers mois, notamment par son style de «d'jeuns».

De plus, voir son pote Georges Clooney, devenu papa sur le tard, l'a rassuré de devenir un «vieux père», selon le magazine. En effet, l'acteur marié à l'avocate Amal Clooney a accueilli ses jumeaux à l'âge de 56 ans. Ils ont aujourd'hui 7 ans. Brad Pitt a donc encore un peu de marge.

L'acteur et la Suissesse ne se cachent plus. Ils ont officialisé leur couple sur le tapis rouge de la Mostra de Venise en septembre et sont apparus main dans la main au GP de Grande-Bretagne cet été, preuve que leur relation est sérieuse.

Si Brad Pitt prévoit de replonger la tête la première dans les couches, ça fera de lui un papa de sept enfants. Avec son ex-femme Angelina Jolie, il a eu les jumeaux Vivienne et Knox (16 ans), Shiloh (18 ans) ainsi que Maddox (23 ans), Pax (20 ans) et Zahara (19 ans), ces trois derniers ayant été adoptés.

Mais le clan Jolie l'a viré en 2016, après un excès de violence dans un jet privé qui avait fait les choux gras de la presse people. Angelina Jolie avait demandé le divorce droit derrière et depuis, les relations entre Brad Pitt et ses enfants se sont dégradés. Quatre d'entre eux, Zahara, Maddox, Shiloh et Vivienne ont annoncé publiquement qu'ils renonçaient à leur nom de famille et qu'ils prenaient celui de leur mère, qui elle-même a renoncé à celui de son père, Jon Voight. Une tragédie de père en fille.

Un coup dur pour Brad Pitt qui sait qu'un nouvel enfant n'arrangera pas sa relation avec sa tribu.

«Un nouveau bébé lui apportera certainement une nouvelle joie et il en a désespérément besoin en ce moment» Une source à In Touch.

Même qu'il ne se contenterait pas d'un enfant avec Inès de Ramon: «Le fait est que Brad veut deux, voire trois enfants et qu'il adopterait à nouveau sans hésiter si c'était ce qu'elle voulait aussi», raconte une autre source au magazine.

