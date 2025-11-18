Oeil pour oeil? Tom Cruise serait «satisfait» de la descente aux enfers de son ex. images: getty

«Le Karma»: Tom Cruise réagit aux malheurs de son ex

En secret, Tom Cruise éprouverait une certaine satisfaction à observer la vie maritale de son ex Nicole Kidman partir en lambeaux. Une séparation qui aurait pour lui un goût de... revanche tardive.

Décidément, Tom Cruise est partout.

Que ce soit en boîte, en train de sortir ses meilleurs moves sur le dance-floor, ce samedi 15 novembre, lors d’une soirée organisée par l’actrice et danseuse Debbie Allen.

Ou que ce soit aux Governors Awards 2025, où l'iconique acteur a été récompensé pour sa prestigieuse carrière en recevant un Oscar d’honneur - une façon de boucler une bonne fois pour toutes ce dossier qui était en suspens, puisque Tom a déjà reçu quatre nominations aux Oscars, sans être jamais récompensé.

Ou que ce soit dans les tabloïds, alors que sa relation avec Ana de Armas vient de battre tristement de l'aile.

Le voici à nouveau sur le devant de la scène. Une fois de plus, en raison de sa vie personnelle. Il semblerait que la star de Mission Impossible ait quelques pensées bien senties en ce qui concerne le divorce de son ex, Nicole Kidman.

Pour rappel, l'actrice du film Moulin Rouge et le chanteur Keith Urban se sont séparés après 19 ans de mariage - une décision qui semble assez unilatérale et qui aurait «dévasté» l'actrice de 58 ans. Nicole se serait «battue jusqu'au bout» pour faire perdurer son union, mais en vain.

A son cercle d'intimes, Tom Cruise aurait décrété que cette séparation a un «parfum de karma». Rien que ça.



Un divorce pas digéré

Il faut dire que Tom Cruise et Nicole Kidman ont formé le couple le plus emblématique des années 90. Les deux stars se sont rencontrées en 1989 sur le plateau de tournage du film Days of Thunder. Ils se sont mariés le 24 décembre 1990, et deux enfants sont nés de cette union. Leur divorce, en 2001, a évidemment fait grand bruit. L'influence de l'Eglise de scientologie sur leur relation aurait été au coeur des discordes qui ont conduit à la séparation, selon de nombreuses sources de l'époque.

La rupture a été suivie par des accusations de part et d'autre, et il semblerait que Tom en garde quelques rancunes - ou plus vraisemblablement, une immense aigreur. Selon des source anonymes qui se sont confiées au média International Business Times, l'acteur a été «publiquement vilipendé et présenté comme le méchant» à cette période, tandis que Nicole Kidman «suscitait une large sympathie». Une image qui lui aurait collé à la peau pendant des années.

«Tom a été profondément blessé par la façon dont Nicole a géré leur rupture. Elle est passée à la télévision, s'est moquée de sa taille et s'est posée en victime, tandis que lui gardait le silence et encaissait les coups.» Une source au média International Business Times

Face à l'effondrement du mariage de cette dernière, Tom ressentirait donc «un sentiment de revanche inattendu».

L'interprète de Ethan Hunt suivrait de très près les conséquences de la demande de divorce déposée par l'actrice le 30 septembre 2025. Toujours selon le International Business Times, Tom «a eu l'impression que le karma s'était enfin abattu sur son ex-femme». Sans se réjouir de façon «cruelle», le sexagénaire aurait ressenti une sorte de validation personnelle.

Malgré le «sentiment de satisfaction qu'il éprouverait en privé», l'acteur compte cependant garder le silence.

«Une relation de transition»

Nicole et Keith ont évoqué des «divergences irréconciliables» ayant amené à leur séparation, mais des rumeurs de tensions conjugales, sur fond d'addictions et de tromperies ont fini d'achever un tableau familial peu reluisant. Avec tout ce «tsoin tsoin» publique - et surtout avec toutes les rumeurs circulant sur Keith - Cruise aurait «l'impression que les gens commencent enfin à voir les choses sous un angle différent».

La source proche de l'acteur précise:

«Tom ne jubile pas. Il compatit sincèrement avec Nicole car il sait combien il est douloureux de voir sa vie privée scrutée par tous. Pourtant, une partie de lui se sent soulagée. Il a toujours pensé que Keith était plus une relation de transition qu'un véritable amour.»

Après 24 ans de séparation - et autant d'années d'un silence glacial entre les deux ex-tourtereaux - il semblerait que les griefs soient encore à vif. Même après que Tom se soit remarié avec l'actrice Katie Holmes en 2006 - une union, pour rappel, qui s'est soldée par un divorce à nouveau très médiatisé six ans plus tard.

Comme quoi, les stars ne sont finalement pas si différentes de nous. Toute la célébrité et les Oscars du monde ne font pas le poids face à des blessures infligées par les remous de l'amour. Et c'en est presque rassurant.

