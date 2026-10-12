Sydney Sweeney s'affiche dans une nouvelle pub pour Novig. images: instagram

Topless, Sydney Sweeney double la polémique

Après avoir déclenché une immense polémique le mois dernier, Sydney Sweeney récidive avec une nouvelle publicité provocatrice pour la plateforme Novig.

Plus de «Divertissement»

Sydney Sweeney double la mise. Après avoir fait face à de nombreuses critiques le mois dernier pour sa publicité controversée en faveur du marché de prédiction sportive et de l'application de trading Novig, la star d'Euphoria et du film Christy a dévoilé une nouvelle vidéo ce dimanche.

Dans ce nouveau spot, l’actrice de 29 ans apparaît sans haut, portant uniquement une culotte blanche flanquée du logo Novig.

Sur les images, l'on peut apercevoir la star cacher stratégiquement sa poitrine à l’aide de deux ballons de football américain. Sydney Sweeney s’adresse directement à la caméra avec ces mots:

«Il y a des hommes adultes qui font des tableurs pour parier sur la couleur des sous-vêtements que je porte.»

Avant d’ajouter:

«Je veux dire, je suis flattée?»

La nouvelle capsule pub de Sydney Sweeney pour Novig 👇 Vidéo: watson

Elle poursuit ensuite sa tirade:

«Il y a quelqu’un assis dans une cabine de toilettes qui parie son plan d’épargne retraite 401k sur des paris, et puis, il y a simplement des gens qui tradent sur le sport. Novig c’est… juste du sport.»

Cette campagne a immédiatement fait réagir sur les réseaux sociaux. Du côté des soutiens, plusieurs fans prédisent déjà une nouvelle tempête médiatique. Parmi les commentaires enregistrés sous la publication, on peut lire: «Elle va encore les énerver, lol», tandis qu’un autre internaute écrit:

«J’adore ça! Et j’adore toutes les filles jalouses qui crient dès qu’elles voient un nouveau spot»

Des fans ont également ironisé, affirmant:

«Je pense que Sydney adore être détestée»

«Voici la nouvelle vague des gens en colère 😂»

«J'adore qu'elle persiste malgré la haine»

«Sweeney s'en fout! J'adore 🤣! Ils vont encore être énervés!»

Pourtant, cette démarche continue de susciter des critiques acerbes, accusant la campagne de sexualiser les athlètes féminines et de réduire la relation des femmes au sport à leur seule apparence physique. La comédienne Sharon Stone, âgée de 68 ans, s’est récemment exprimée sur la controverse auprès du magazine People.

L’interprète de Basic Instinct a estimé qu’il appartenait à l’actrice de Anyone But You de «prendre la responsabilité de ses actes», ajoutant que son propre rôle était d’être «une supportrice pour les femmes qui ont réussi et sont devenues des championnes dans le sport féminin». Sharon Stone, qui a rejoint la saison 3 d'Euphoria, a insisté sur le fait que le sport féminin ne devait pas servir d'appât:

«Nous ne pouvons pas dénigrer le sport féminin pour attirer l’attention des hommes afin qu’ils puissent parier» Sharon Stone page six

Sydney Sweeney demeure toutefois sereine et semble assumer sa campagne à 100%. Le mois dernier, face aux premières attaques, elle avait déjà riposté sur Instagram en publiant des photos encore plus dénudées de la campagne, accompagnées de clichés de plusieurs athlètes de renom ayant posé nus pour le célèbre numéro Body Issue d’ESPN, parmi lesquels Serena Williams, Ronda Rousey, Karl-Anthony Towns et Jason Kelce.

Un premier tollé

Pour ceux qui ont loupé le premier chapitre, cette nouvelle sortie intervient un mois seulement après la tempête déclenchée par le tout premier spot Novig, dévoilé le 9 septembre dernier. Dans cette première vidéo où elle apparaissait quasiment nue, dissimulée derrière des ballons de football américain ou des protections de hockey, Sydney Sweeney lançait:

«Vous pensez connaître le sport? Prouvez-le»

Présentée sous le slogan «Just sports» («Du sport et juste du sport»), la campagne avait immédiatement provoqué la colère de plusieurs sportives de haut niveau. La quadruple championne olympique de natation Ariarne Titmus avait dénoncé une véritable «gifle» adressée à toutes les femmes ayant consacré leur vie à leur discipline:

«Je ne peux pas décrire à quel point je suis furieuse quand je regarde ça […] Comment pouvons-nous vivre dans un monde où monétiser le corps d’une femme et sexualiser le sport féminin est encore une réalité?»

La joueuse de water-polo Tilly Kearns, médaillée d’argent olympique, avait quant à elle affirmé qu’elle «détestait absolument» la séquence, tandis que la championne du monde de boxe Skye Nicolson précisait:

«Il y a une grande différence entre avoir l’air sexy parce qu’on fait du sport et utiliser le sexe pour vendre du sport.»

Le tollé avait même poussé des athlètes comme la gymnaste Gracie Kramer, la nageuse Lani Pallister ou la sprinteuse Bree Rizzo à lancer une contre-offensive sur les réseaux sociaux pour mettre en avant leurs véritables accomplissements sportifs.

(jod)