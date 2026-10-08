Sydney Sweeney vient de découvrir une célèbre cousine. image:getty/watson

Ces deux actrices sont vraiment de la même famille

Comparée régulièrement à Marilyn Monroe, Sydney Sweeney peut désormais se targuer d'avoir effectivement un lointain lien de parenté avec l'actrice hollywoodienne mythique.

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Même blondeur incandescente, même formes voluptueuses, même statut de sex-symbol et, désormais, même un ancêtre en commun. A force de comparer Sydney Sweeney à Marilyn Monroe, quelqu’un a fini par remonter leur arbre généalogique. Et surprise: les deux actrices seraient bel et bien parentes.

Selon une étude réalisée par le site de généalogie MyHeritage et relayée notamment par Entertainment Weekly et le Daily Mail, Sydney Sweeney, 29 ans, et Marilyn Monroe seraient cousines au neuvième degré, avec une génération d’écart («ninth cousins once removed» en anglais). Autant dire qu’il faut remonter très loin pour organiser la réunion de famille.

Les deux blondes hollywoodiennes ont été comparées régulièrement. Image: Corbis Historical

Sydney Sweeney a régulièrement rendu hommage à Marilyn Monroe dans ses looks. Image: FilmMagic

Le lien passe par leurs pères respectifs. Steven Sweeney, le père de l’actrice d’Euphoria, et Charles Stanley Gifford, le père biologique de Marilyn Monroe, descendraient tous deux d’un certain Ezra Perry. Cet homme, né vers 1625 et mort en 1689, fut l’un des premiers colons de Sandwich, dans le Massachusetts.

C’est justement parce que les parallèles entre les deux actrices sont devenus récurrents que MyHeritage a décidé de fouiller ses archives. «Les gens ont toujours établi des parallèles entre Sydney Sweeney et Marilyn Monroe», explique Roi Mandel, directeur de la recherche de l’entreprise, qui estime que cette découverte illustre à quel point les arbres généalogiques peuvent réserver des surprises.

Une source d'inspiration

Le rapprochement entre les deux femmes ne date pas d’hier. Sydney Sweeney s’est plusieurs fois amusée avec l’imagerie de la star de 71 ans son aînée. En février dernier, au Festival international du film de Santa Barbara, la jeune femme portait ainsi une robe ivoire vintage signée Ceil Chapman, presque identique à celle dans laquelle Marilyn Monroe avait posé en couverture du magazine Life en 1952.

En février 2026, Sydney Sweeney a sorti des archives une robe ivoire Ceil Chapman. Getty Images North America

Marilyn Monroe avait posé dans une robe Ceil Chapman très similaire en couverture du magazine Life en 1952. image: life magazine

Quelques mois plus tôt, à la première de The Housemaid à Los Angeles, Sydney Sweeney avait choisi une imposante robe blanche Galia Lahav à décolleté plongeant. Une silhouette qui rappelait évidemment la célèbre robe de Marilyn soulevée par une bouche de métro dans Sept ans de réflexion.

Pour la première de The Housemaid à Los Angeles, Sydney Sweeney avait misé sur une spectaculaire robe blanche Galia Lahav. Image: Variety

Impossible de voir cette silhouette blanche sans penser à Marilyn Monroe et à sa mythique robe, en 1995. Image: Bettmann

Les coïncidences ne s’arrêtent d’ailleurs pas à leurs garde-robes. Toutes deux sont naturellement brunes avant d’avoir adopté le blond qui a largement participé à façonner leur image hollywoodienne.

Et un autre parallèle, nettement plus inattendu, vient de surgir cette semaine: Marilyn Monroe s’était convertie au judaïsme en 1956 avant son mariage avec le dramaturge Arthur Miller. Sydney Sweeney envisagerait aujourd’hui elle aussi une conversion, dans le cadre de sa relation avec Scooter Braun, selon Page Six. L’actrice aurait récemment rencontré deux rabbins.

Sydney Sweeney n’a, pour l’heure, pas commenté cette découverte généalogique. Mais après des années de comparaisons avec Marilyn Monroe, l’actrice dispose désormais d’un argument assez imparable: la ressemblance était peut-être, très très lointainement, une affaire de famille. (mbr)