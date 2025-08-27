Taylor Swift und Travis Kelce: Das Bild ihrer Verlobung ging viral. Bild: instagram

Alles zu Taylor Swifts Verlobung – und wie teuer der Ring ist

Swifties auf der ganzen Welt jubelten wegen der Verkündung der Verlobung vom Popstar mit Footballer Travis Kelce. Wir haben alle Fakten zu Ring, Kleid und Gratulanten.

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt hat sich verlobt. Der Glückliche ist Travis Kelce: Footballstar, Podcaster und Unternehmer. 2016 suchte er sogar im TV in der Datingshow «Catching Kelce» die Liebe. Dies muss er nun nicht mehr, denn mit Taylor Swift hat er seine Traumfrau gefunden.

Auf Instagram verkündeten die beiden mit den Worten «eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten». Eine kleine Untertreibung, ist Swift doch eine der erfolgreichsten Sängerinnen und milliardenschwer, und auch Kelce ist erfolgreich. Mit seinem Footballteam gewann er schon drei Mal den Superbowl. Doch viel wichtiger ist jetzt die Verlobung. Hier ist alles, was du dazu wissen musst:

Kennenlernen und Gerüchte

Seit zwei Jahren sind die erfolgreiche Sängerin und der Footballstar von den Kansas City Chiefs ein Paar. Das erste Mal haben sie sich nach einem Swift-Konzert getroffen, was aber nicht so wie in Kelces Vorstellung ablief. Sie schonte ihre Stimme und redete deshalb nicht mit ihm. In seinem Podcast «New Heights» erzählte er: «Wenn du bei einem Taylor-Swift-Konzert bist, tragen alle Freundschafts-Armbänder. Ich habe versucht, ihr eins mit meiner Nummer zu geben – aber sie wollte mich nicht sehen.»

Es hat dann aber doch geklappt, denn das Ganze ging viral und Swift erbarmte sich doch noch, den Footballspieler kennenzulernen. Im September 2023 wurde sie dann zum ersten Mal als Zuschauerin bei einem Kansas-City-Chiefs-Spiel gesehen und jedes Bild der beiden ging online durch die Decke. Die Liebesgeschichte überschattete sogar den Superbowl und das eigentlich im Mittelpunkt stehende Spiel.

Das Paar küsst sich nach einem Footballspiel. Bild: keystone

Dass die zwei verlobt sind, ist nicht wirklich überraschend. Schon länger gab es Gerüchte um eine Verlobung, denn auf einem Instagram-Post erspähten aufmerksame Fans ein Smartphone auf dem Tisch, das die beiden auf dem Hintergrundbild zeigte. Swift trug dabei einen Ring – für die Fans war also der Fall klar.

Ausschnitt des ominösen Bilds. Bild: instagram/killatrav

Wie nun bekannt wurde, fand die Verlobung vor rund zwei Wochen statt, erzählte Kelces Vater Ed Kelce in einem Interview bei «News 5». Es habe einige Planungsschwierigkeiten gegeben, denn Kelce habe den Antrag eigentlich eine Woche später machen wollen, damit alles noch perfekter sei. Nach dem Antrag hätten sie Kelces Eltern sofort über Facetime angerufen, um die freudige Nachricht zu verkünden. Und ganz Freund der alten Schule habe Kelce seine Schwiegereltern vorab um ihr Einverständnis gebeten.

Rekordbild

Nach 45 Minuten hatte der Verlobungs-Post von Swift und Kelce inmitten romantisch arrangierten Blumen und mit abgestimmten Outfits von Polo Ralph Lauren über sechs Millionen Likes, mittlerweile sind es über 27,5 Millionen. Ihr schwarz-weiss-gestreiftes Kleid aus Maulbeerseide für 398 Dollar ist mittlerweile ausverkauft.

Bei Google sind die Mitarbeiter offenbar so aus dem Häuschen, dass sie sich eine Überraschung überlegt haben: Wenn man «Taylor Swift» in die Suchleiste eingibt, wird ein Spezialeffekt mit einem Herz und funkelndem Glitzer angezeigt: Konfetti und goldene Diamanten für die Sängerin.

Als Hintergrundmusik des Insta-Posts hört man ihren Hit «So High School», der von ihrem Verlobten handelt. Im Song gibt es die Zeile: «Du weisst, wie man Ball spielt, ich kenne Aristoteles.» Eine Anspielung auf ihre Liebe zur Literatur und auf seine zu Sport ist auch die Caption zum Bild.

Swift-Fans wissen schon seit ihrem Hit «Love Story» von 2008, wie sie sich einen romantischen Antrag vorstellt. Auch beim Album «Lover» von 2019 war die Hochzeit mehrfach Thema.

Der Verlobungsring

Wie gross Kelces Liebe für die Sängerin ist, zeigte er mit einem riesigen Diamantring, denn schon Marilyn Monroe wusste: «Diamonds Are the Girls Best Friends.» Gemäss der «Vogue» hat der NFL-Star den Ring gemeinsam mit Kindred Lubeck vom Label Artifex Fine Jewelry entworfen.

Travis Kelce liess sich beim Diamantring nicht lumpen. Bild: instagram/taylorswift

Als Diamantexperte und Gründer des Schweizer Unternehmens Stellini Diamonds hat Giuliano Stellini das Design unter die Lupe genommen und eine erste fachliche Einschätzung geliefert. «Dieser Ring ist kein typisches Hollywood-Stück, sondern ein bewusster Rückgriff auf klassische Handwerkskunst. Der Old Mine Cut ist selten, einzigartig in seiner Lichtbrechung und steht für Charakter, genau wie Taylor Swift selbst», meint Stellini zu watson. Der Stil sei Vintage-inspiriert, klassisch und zeitlos.

Der Ring in 18 Karat Gelbgold hat vermutlich ein Gewicht von 8,5 bis 10 Karat. Den Wert des Stücks schätzt der Experte zwischen 550'000 und 850'000 US-Dollar, was umgerechnet 440'000 bis 650'000 Franken sind. Stellini sagt weiter: «Für mich ist dieser Ring ein modernes Erbstück, mit Geschichte und viel Persönlichkeit.»

Auch die Fans nahmen den Klunker unter die Lupe, wobei ein Detail auffiel: Am Ringband könnte der Buchstabe «T» für Travis eingraviert sein. Die «Daily Mail» vermutet gar auf beiden Seiten des Rings ein «T», was dann für das Paar-Kürzel «TnT», also Taylor und Travis stehe. Verstärkt wird diese Vermutung durch Swifts eigenen Instagram-Post. Sie versah ihre Verlobungsbilder mit einem Dynamit-Emoji.

Dann steigt die Hochzeit

Wann die grosse Hochzeit stattfindet und Infos zu Location, Brautmodendesigner oder Trauzeugen sind bislang noch nicht bekannt.

Beide haben in nächster Zeit einen vollen Terminkalender. Kelce befindet sich mitten in der Vorbereitung zum Start der NFL-Saison 2025 am 4. September, Swift veröffentlicht am 3. Oktober 2025 ihr neues Album «The Life of a Showgirl», wozu es vielleicht auch eine Tour geben wird. Eine Bestätigung gibt es aber noch nicht. Deswegen wird das grosse Fest erst ab nächstem Jahr vermutet.

Das sagt Donald Trump

Auch der US-Präsident äusserte sich zur Verlobung. Bekanntlich ist er ja nicht der grösste Fan der Sängerin. Grund dafür ist ihre Unterstützung für Kamala Harris im Wahlkampf vergangenes Jahr. Er postete damals sogar: «Ich hasse Taylor Swift». Auch bei der kontroversen Jeans-Werbung mit Sydney Sweeney schlug er den Vergleich zu Taylor Swift und sagte, sie sei «nicht mehr heiss».

Donald Trump fand bislang keine netten Worte zu Taylor Swift. Bild: keystone

Nun schlug er sanftere Töne an. Als eine Journalistin dem US-Präsidenten die frohe Nachricht der Verlobung verkündete, sagte er über Kelce: «Ich wünsche ihm viel Glück. Er ist ein grossartiger Spieler und ein grossartiger Kerl». Auch zu Taylor Swift fand er nette Worte: «Ich glaube, dass sie eine grossartige Person ist. Ich wünsche ihnen viel Glück.»

Neben Trump gratulierten auch zahlreiche Stars sowie die englischen Royals dem Paar.