wechselnd bewölkt22°
DE | FR
burger
Leben
People

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt: Das musst du wissen

Taylor Swift, Travis Kelce engagement / Verlobung.
Taylor Swift und Travis Kelce: Das Bild ihrer Verlobung ging viral.Bild: instagram

Alles zu Taylor Swifts Verlobung – und wie teuer der Ring ist

Swifties auf der ganzen Welt jubelten wegen der Verkündung der Verlobung vom Popstar mit Footballer Travis Kelce. Wir haben alle Fakten zu Ring, Kleid und Gratulanten.
27.08.2025, 11:5527.08.2025, 12:09
Kendra Kotas
Kendra Kotas
Mehr «Leben»

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt hat sich verlobt. Der Glückliche ist Travis Kelce: Footballstar, Podcaster und Unternehmer. 2016 suchte er sogar im TV in der Datingshow «Catching Kelce» die Liebe. Dies muss er nun nicht mehr, denn mit Taylor Swift hat er seine Traumfrau gefunden.

Auf Instagram verkündeten die beiden mit den Worten «eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten». Eine kleine Untertreibung, ist Swift doch eine der erfolgreichsten Sängerinnen und milliardenschwer, und auch Kelce ist erfolgreich. Mit seinem Footballteam gewann er schon drei Mal den Superbowl. Doch viel wichtiger ist jetzt die Verlobung. Hier ist alles, was du dazu wissen musst:

Inhaltsverzeichnis
Kennenlernen und GerüchteRekordbildDer VerlobungsringDann steigt die HochzeitDas sagt Donald Trump

Kennenlernen und Gerüchte

Seit zwei Jahren sind die erfolgreiche Sängerin und der Footballstar von den Kansas City Chiefs ein Paar. Das erste Mal haben sie sich nach einem Swift-Konzert getroffen, was aber nicht so wie in Kelces Vorstellung ablief. Sie schonte ihre Stimme und redete deshalb nicht mit ihm. In seinem Podcast «New Heights» erzählte er: «Wenn du bei einem Taylor-Swift-Konzert bist, tragen alle Freundschafts-Armbänder. Ich habe versucht, ihr eins mit meiner Nummer zu geben – aber sie wollte mich nicht sehen.»

Es hat dann aber doch geklappt, denn das Ganze ging viral und Swift erbarmte sich doch noch, den Footballspieler kennenzulernen. Im September 2023 wurde sie dann zum ersten Mal als Zuschauerin bei einem Kansas-City-Chiefs-Spiel gesehen und jedes Bild der beiden ging online durch die Decke. Die Liebesgeschichte überschattete sogar den Superbowl und das eigentlich im Mittelpunkt stehende Spiel.

FILE - Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce and Taylor Swift kiss after the AFC Championship NFL football game against the Buffalo Bills, Jan. 26, 2025, in Kansas City, Mo. (AP Photo/Ashley Landi ...
Das Paar küsst sich nach einem Footballspiel. Bild: keystone

Dass die zwei verlobt sind, ist nicht wirklich überraschend. Schon länger gab es Gerüchte um eine Verlobung, denn auf einem Instagram-Post erspähten aufmerksame Fans ein Smartphone auf dem Tisch, das die beiden auf dem Hintergrundbild zeigte. Swift trug dabei einen Ring – für die Fans war also der Fall klar.

Das ominöse Bild
Ausschnitt des ominösen Bilds.Bild: instagram/killatrav

Wie nun bekannt wurde, fand die Verlobung vor rund zwei Wochen statt, erzählte Kelces Vater Ed Kelce in einem Interview bei «News 5». Es habe einige Planungsschwierigkeiten gegeben, denn Kelce habe den Antrag eigentlich eine Woche später machen wollen, damit alles noch perfekter sei. Nach dem Antrag hätten sie Kelces Eltern sofort über Facetime angerufen, um die freudige Nachricht zu verkünden. Und ganz Freund der alten Schule habe Kelce seine Schwiegereltern vorab um ihr Einverständnis gebeten.

Rekordbild

Nach 45 Minuten hatte der Verlobungs-Post von Swift und Kelce inmitten romantisch arrangierten Blumen und mit abgestimmten Outfits von Polo Ralph Lauren über sechs Millionen Likes, mittlerweile sind es über 27,5 Millionen. Ihr schwarz-weiss-gestreiftes Kleid aus Maulbeerseide für 398 Dollar ist mittlerweile ausverkauft.

Bei Google sind die Mitarbeiter offenbar so aus dem Häuschen, dass sie sich eine Überraschung überlegt haben: Wenn man «Taylor Swift» in die Suchleiste eingibt, wird ein Spezialeffekt mit einem Herz und funkelndem Glitzer angezeigt: Konfetti und goldene Diamanten für die Sängerin.

Als Hintergrundmusik des Insta-Posts hört man ihren Hit «So High School», der von ihrem Verlobten handelt. Im Song gibt es die Zeile: «Du weisst, wie man Ball spielt, ich kenne Aristoteles.» Eine Anspielung auf ihre Liebe zur Literatur und auf seine zu Sport ist auch die Caption zum Bild.

Swift-Fans wissen schon seit ihrem Hit «Love Story» von 2008, wie sie sich einen romantischen Antrag vorstellt. Auch beim Album «Lover» von 2019 war die Hochzeit mehrfach Thema.

Der Verlobungsring

Wie gross Kelces Liebe für die Sängerin ist, zeigte er mit einem riesigen Diamantring, denn schon Marilyn Monroe wusste: «Diamonds Are the Girls Best Friends.» Gemäss der «Vogue» hat der NFL-Star den Ring gemeinsam mit Kindred Lubeck vom Label Artifex Fine Jewelry entworfen.

Verlobungsring Taylor swift
Travis Kelce liess sich beim Diamantring nicht lumpen.Bild: instagram/taylorswift

Als Diamantexperte und Gründer des Schweizer Unternehmens Stellini Diamonds hat Giuliano Stellini das Design unter die Lupe genommen und eine erste fachliche Einschätzung geliefert. «Dieser Ring ist kein typisches Hollywood-Stück, sondern ein bewusster Rückgriff auf klassische Handwerkskunst. Der Old Mine Cut ist selten, einzigartig in seiner Lichtbrechung und steht für Charakter, genau wie Taylor Swift selbst», meint Stellini zu watson. Der Stil sei Vintage-inspiriert, klassisch und zeitlos.

Der Ring in 18 Karat Gelbgold hat vermutlich ein Gewicht von 8,5 bis 10 Karat. Den Wert des Stücks schätzt der Experte zwischen 550'000 und 850'000 US-Dollar, was umgerechnet 440'000 bis 650'000 Franken sind. Stellini sagt weiter: «Für mich ist dieser Ring ein modernes Erbstück, mit Geschichte und viel Persönlichkeit.»

Auch die Fans nahmen den Klunker unter die Lupe, wobei ein Detail auffiel: Am Ringband könnte der Buchstabe «T» für Travis eingraviert sein. Die «Daily Mail» vermutet gar auf beiden Seiten des Rings ein «T», was dann für das Paar-Kürzel «TnT», also Taylor und Travis stehe. Verstärkt wird diese Vermutung durch Swifts eigenen Instagram-Post. Sie versah ihre Verlobungsbilder mit einem Dynamit-Emoji.

Dann steigt die Hochzeit

Wann die grosse Hochzeit stattfindet und Infos zu Location, Brautmodendesigner oder Trauzeugen sind bislang noch nicht bekannt.

Beide haben in nächster Zeit einen vollen Terminkalender. Kelce befindet sich mitten in der Vorbereitung zum Start der NFL-Saison 2025 am 4. September, Swift veröffentlicht am 3. Oktober 2025 ihr neues Album «The Life of a Showgirl», wozu es vielleicht auch eine Tour geben wird. Eine Bestätigung gibt es aber noch nicht. Deswegen wird das grosse Fest erst ab nächstem Jahr vermutet.

Das sagt Donald Trump

Auch der US-Präsident äusserte sich zur Verlobung. Bekanntlich ist er ja nicht der grösste Fan der Sängerin. Grund dafür ist ihre Unterstützung für Kamala Harris im Wahlkampf vergangenes Jahr. Er postete damals sogar: «Ich hasse Taylor Swift». Auch bei der kontroversen Jeans-Werbung mit Sydney Sweeney schlug er den Vergleich zu Taylor Swift und sagte, sie sei «nicht mehr heiss».

epa12324958 United States President Donald J Trump participates in a Cabinet Meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 26 August 2025. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Donald Trump fand bislang keine netten Worte zu Taylor Swift.Bild: keystone

Nun schlug er sanftere Töne an. Als eine Journalistin dem US-Präsidenten die frohe Nachricht der Verlobung verkündete, sagte er über Kelce: «Ich wünsche ihm viel Glück. Er ist ein grossartiger Spieler und ein grossartiger Kerl». Auch zu Taylor Swift fand er nette Worte: «Ich glaube, dass sie eine grossartige Person ist. Ich wünsche ihnen viel Glück.»

Neben Trump gratulierten auch zahlreiche Stars sowie die englischen Royals dem Paar.

People-News
Taylor Swift hat sich mit Travis Kelce verlobt
Mehr zu Taylor Swift.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Taylor Swift Konzert in Zürich 9.7.2024
1 / 12
Taylor Swift Konzert in Zürich 9.7.2024
Fans stehen schon seit dem frühen Morgen des 9. Juli beim Letzigrund an. So sah die Swiftie-Schlange am Mittag aus.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ich bin der grösste Taylor Swift Fan» – So ist die Stimmung vor dem Letzi
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
3
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
4
«Einmischung» in Grönland: Dänemark bestellt US-Geschäftsträger ein
5
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
Meistkommentiert
1
Luzerns Britschgi wechselt in die Serie A +++ Fix: Leverkusen holt Vazquez
2
Trump wird Diktator – nicht nur für einen Tag
3
Tiktok-Trend: Experten warnen eindringlich vor «männlicher» Diät
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
2
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
3
Almaty schreibt Geschichte +++ Stuttgart zittert sich weiter +++ Gaudu neuer Vuelta-Leader
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Alles ausser ein Blitz – Kugelstosser läuft die 100 m an der WM in 15,66 s
Der «kleine Lord» hat geheiratet – das machen die Kinderstars heute
Kinderstars wie Ricky Schroder, Heintje oder Radost Bokel wurden mit ihren Filmen oder ihrer Musik weltberühmt. Doch wie sehen sie heute aus?
Filme und Musik aus den 60ern, 70ern und 80ern haben viele von uns geprägt und sind auch heute noch Kult. Die sogenannten Kinderstars legten oftmals eine steile Karriere hin. Doch was machen Michel, Pippi Langstrumpf und Lord Fauntleroy heute und wie sehen sie überhaupt aus?
Zur Story