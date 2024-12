Jaden Smith, serait-il l'ex toxique de la chanteuse Rosé? dr

Pourquoi ce baiser fait tant parler

La chanteuse Rosé, membre de Blackpink ayant présenté un album solo vendredi passé, ne cesse de faire jaser la Toile. En cause, un baiser, qu'elle échange avec un «ex manipulateur» dans son dernier clip Toxic till the end. Certains fans en sont convaincus, c'est de Jaden Smith dont il s'agit.

Rosé, la chanteuse du groupe sud-coréen Blackpink, née en Nouvelle-Zélande et âgée de 27 ans, vient de choquer la Toile. La raison? Ce qu'elle fait dans son dernier clip Toxic till the end, dont le titre fait partie de son tout premier album solo sorti vendredi. Il fait suite à un EP de deux titres, R-Single, sorti en 2021. L'opus s'intitule sobrement Rosie et comprend une douzaine de titres à la sauce punk-rock des années 2000, façon Avril Lavigne. La chanson APT., avec Bruno Mars, y figure également.

Cette chanson-ci 👇

Ce n'est pas tant le contenu de la chanson Toxic till the end qui a échauffé les esprits. Ce n'est même pas le fait que Rosé - Roseanna Park de son nom complet - se mette en scène en train de dégobiller derrière un arbre, après avoir picolé. Non,, ce qui a mis la Toile en ébullition, c'est cette séquence, plongée dans la semi-pénombre, dans laquelle on la voit échanger un baiser. Pas un bécot, hein, un VRAI baiser d'adulte consentant.

Cette séquence-là.

Celui qui joue son petit-ami sur les images très cinématographiques, c'est l'acteur et skater Américano-Philippin Evan Mock. Un bad boy-lover cool, quoi.

A priori, en tout cas dans le monde occidental, rien de neuf sous le soleil; une jeune femme évoque sa vie amoureuse en chanson. Mais pas pour les groupes de K-pop; de façon traditionnelle, les jeunes «Idols» (stars sud-coréennes) sont en général priées d'être très discrètes sur leur vie amoureuse - quand on ne leur interdit tout bonnement pas d'avoir une relation au stade de «trainee» (stagiaire), et ce par voie contractuelle.

Ceci pour garder les fans en mode «thirsty»; les followers doivent pouvoir rêver leur idole en mode célibataire. Cerise sur le gâteau, pas de crise amoureuse pour entacher la réputation ou pour donner du grain à moudre aux médias.

Mais voilà, depuis quelques années, les quatre membres de Blackpink ont pris leur envolée solo, et ont sculpté une DA bien à elles. Lisa, d'abord, qui a atteint le podium ultra-sexy de Victoria's Secret, puis Jennie, c'est à présent au tour de Rosé de donner de la voix avec toute la lumière braquée sur son unique personne.

Une Rosé amoureuse et vulnérable

Une libération, assurent certains de ses fans. Personnelle, d'abord. Professionnelle, ensuite; la discrète Rosé peut enfin montrer sa facette un peu fofolle, gamine et skateuse qu'on ne suspecte pas quand elle évolue au sein du groupe. Spécificité bien à elle: Rosé, qui a passé son enfance et son adolescence à Melbourne, en Australie, chante tout son album en anglais. Un parti-pris plutôt américanisé, qui marque une rupture claire avec son image de star sud-coréenne traditionnelle, tout en ne manquant pas d'en garder les codes esthétiques.

Alors, face à cette pression sociale, quand Rosé chante...

«Ladies and gentlemen, I present to you: The Ex» Mesdames et Messieurs: je vous présente: l'ex

... ça ne pouvait que faire sensation.

Peu avant sa sortie, Rosé avait annoncé que son album tournerait autour du thème des relations toxiques, des amours qui ont mal tourné et des signaux d'alarme manqués. Roseanna avait notamment confié lors d'une interview donnée à Paper Magazine qu'elle avait eu sa part de «relations toxiques», comme n'importe quelle autre fille d'une vingtaine d'années, et qu'elle souhaite laisser ses émotions et cette vulnérabilité transparaitre dans son nouvel album.

«Je pense que je suis suffisamment reconnaissante d'avoir eu quelques relations, vous savez, comme une fille normale d'une vingtaine d'années. Je veux que les gens comprennent que je ne suis pas très différente de la petite amie moyenne ou de la fille de 23 ans.» Rosé.

Si la chanson Toxic Till the end s'approche un tant soit peu de la réalité, il faut croire que cette relation qui l'a marquée fut aussi passionnelle que tumultueuse. Dans la chanson, Rosé veut quitter une relation qui la détruit, mais est inlassablement attirée par l'amant toxique.

«Jaloux et possessif

Tellement manipulateur

(...)

À l'époque, quand je sortais de chez toi, j'ai dit :

"Je ne veux plus jamais voir ton visage"

Je voulais dire que j'avais hâte de le revoir.

Nous étions toxiques jusqu'à la fin.»

Toxic till the end, lyrics.

La chasse à l'ex est ouverte

Oui, mais...qui est cet ex toxique dont elle parle? Voilà ce sur quoi bossent les fans de la chanteuse depuis quelques jours.

Très vite, une séquence de 2019 dans laquelle Rosé lâche quelques larmes sur scène a ressurgi.

Certains fans en sont certains; c'est du rappeur et acteur américain Jaden Smith dont il s'agit. Oui, le fils de Will Smith et de Jada Pinkett Smith serait le «méchant» ex. Les internautes ont même rassemblé des preuves irréfutables.

Jaden Smith et ses cheveux roses en 2017. photo archive: vogue

La rumeur veut que les deux stars se soient fréquentées en 2019, après s’être rencontrées lors du festival Coachella. À l’époque, Jaden Smith avait les cheveux roses, tout comme Evan Mock, qui joue «l’ex» dans le clip. Hasard?

Jaden est à gauche, juste derrière Rosé.

Il est vrai que Rosé et Jaden ont été régulièrement aperçus ensemble entre 2019 et 2023. Jaden a été en couple avec l’actrice Odessa A'zion de 2017 à 2019, puis avec l’influenceuse Sab Zada de 2020 à août 2024. Un timing étonnamment adéquat...

Les fans pensent également que Rosé a recréé sa tenue de Coachella 2019 dans le clip de Toxic till the end. capture du clip

Une autre piste

D'autres ont réfuté cette piste. Ils en ont conclu que l'ex toxique serait en fait Jason Choi, un professeur de skateboard que Rosé suivait sur Insta. Ses cheveux colorés (bis), et le fait que Rosé ait été photographiée à plusieurs reprises sur un skateboard, a mis la puce à l'oreille à de nombreux fans. Mais qui l'a initiée à l'art des roulettes? se demandent-ils.

Rosé roule.

Les fans ont été convaincus quand ils ont remarqué que Choi avait partagé cette image sur son compte Instagram:

Certains ont commenté:

«Est-ce l'ex de Rosé?!»

«Rosé s'est vraiment contentée de Golum alors qu'elle aurait pu faire mieux» Sympa, le monde d'internet, comme toujours.

Jason Choi a reçu une telle vague de commentaires, parfois haineux, qu'il a dû se défendre en postant un message en story:

«Je ne suis pas l'ex de Blackpink Rose. Je suis un grand fan cependant. Je ne sais pas comment je suis devenu son ex; je suis toujours confus. Et s'il vous plaît, ne soyez pas impoli. Merci!»

Bref, alors que certains dénoncent la chasse aux sorcières digitale qui s'est ouverte, et que le nom de l'ex reste encore mystérieux, une chose est certaine: Rosé a su gérer son tournant solo, en proposant un album qui lui ressemble, et en générant du mini-buzz bien orchestré. On se réjouit de découvrir les prochains clips...et les prochains ex?