Cette star pourrait bien être la prochaine victime de Taylor Swift

Les fans de Taylor Swift en mettraient leur bracelet d'amitié à couper: l'un des morceaux du 12e album à venir de la chanteuse pourrait bien parler de sa relation avec l'actrice Blake Lively. Est-ce que Taylor compte à nouveau régler ses comptes en musique?

Depuis la grande annonce, tous les fans de Taylor Swift ne parlent que de ça: son douzième album studio, intitulé The Life of a Showgirl, et qui doit sortir le 3 octobre prochain.

Il n'en fallait pas plus pour que la Taylormania prenne d'assaut la presse du monde entier. D'un côté, l'on apprenait que les couleurs de la pochette sont largement reprises par de célèbres marques. Les réseaux sociaux de X, United Airlines ou Olive Garden se sont enflammés en orange et en vert. Tout comme ceux de FedEx, Buffalo Wild Wings, Walmart ou encore Netflix, qui ont publié des mèmes pailletés en vert et mordorés.

Les news liées au coming-back de Tay-Tay n'ont cessé de fuser à la minute, certaines se focalisant davantage sur la vie privée de la star au patrimoine de milliardaire. Il se murmure par exemple que la chanteuse et son chéri Travis Kelce vivent déjà ensemble. Aux sources de la rumeur? Une déclaration, lâchée au détour du podcast qu'animent Travis et son frère Jason, New Heights, et par lequel Taylor a annoncé son album ce 13 août. Taylor y a expliqué qu'elle entend régulièrement Travis animer son podcast «de l'autre côté de la maison». Voilà qui n'a pas échappé aux «Swifties», qui n'étaient pas loin de 1,3 million à suivre le podcast en direct sur YouTube.

En parallèle, de nombreuses analyses ont fleuri sur l'imagerie liée au thème du prochain album de Swift, The Life of a Showgirl. La «showgirl», figure à la sensualité et à l'autonomie affirmées, prend ses racines à Las Vegas et dans le burlesque des années 20, nous raconte Vogue Australia. Excès, éclat, chagrin d'amour, destin tragique: il y a tout un imaginaire transporté par la showgirl, qui pourrait bien servir d'exutoire à l'interprète de Bad Blood. Reste à savoir comment la chanteuse compte se réapproprier la boîte à outils émotionnelle de la showgirl, pour en faire une era à part entière.

De qui va parler l'album?

Chez watson, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le contenu du prochain album - et à qui il va s'adresser. En effet, on a l'habitude que la star règle ses comptes en chanson, et passe ses anciennes relations amoureuses au crible. Prenez Harry Styles, visé par plusieurs chansons de l'album 1989, Calvin Harris, ou encore Joe Alwyn, qui a été son petit ami pendant six ans. Ce dernier a eu «l'honneur» de se voir associer à une partie du dernier album de Taylor, The Tortured Poets Department.

En conséquence, se demandent en coeur «normies» et «swifties», qui va se faire dégommer? Si l'on est encore loin de tout savoir sur le contenu de la prochaine galette, l'on a déjà pu avoir un aperçu de la tracklist, laquelle a été publiée sur le site officiel de Taylor et sur les plateformes de streaming.

La tracklist de «The Life of a Showgirl»

La liste complète contient exactement 12 titres (chiffre symbolique: 12 morceaux pour son 12e album), dont l'un se fera en collaboration avec la plus caféinée des stars, Sabrina Carpenter, et qui est baptisé du même nom que l'album. Sabrina, âgée de 26 ans et qui doit son succès à son titre Espresso, est surnommée «la nouvelle Taylor Swift». Lauréate d'un Grammy Award, elle est une grande amie de Tay-Tay, et a même assuré une première partie lors de sa tournée mondiale Eras Tour.

Le titre en duo avec Sabrina, dont le marketing repose lourdement sur une image de doll sexy qui ne mâche pas ses mots quand il s'agit d'amour et de cabrioles coquines, réserve certainement son lot de surprises.

Sabrina, c'est elle 👇

Blake Lively au coeur des spéculations

Mais il y a un titre qui fait bien plus parler encore, bien qu'on ne sache pas encore grand-chose dessus. Il s'agit du morceau placé en 6ème position, intitulé Ruin The Friendship. Ce morceau, préviennent de nombreux Swifties, pourrait bien s'adresser à la grande amie (ou plutôt ex-amie) de Taylor, l'actrice Blake Lively. Cette dernière, en couple avec Ryan Reynolds, a récemment fait les gros titres de toutes les feuilles de chou américaines dans le sillage d'une bisbille avec le réalisateur Justin Baldoni.

Pour rappel, en décembre 2024, Blake Lively avait attaqué le réalisateur du film It Ends with Us Justin Baldoni - qui était également sa co-star sur le plateau- l'accusant de «harcèlement sexuel» et d'avoir créé un «environnement de travail hostile». En janvier 2025, Baldoni a à son tour rétorqué via la justice, en agitant une contre-plainte pour «diffamation» et «extorsion», avec pour enjeu quelque 400 millions de dollars de dommages et intérêts.

Or, il semblerait que Taylor Swift ait été mêlée de loin - et bien malgré elle - à l'épineuse affaire. Justin Baldoni a en effet affirmé dans sa plainte que Blake Lively et son mari Ryan Reynolds, auraient utilisé l'influence de leur «amie méga-célèbre» (faisant implicitement référence à Taylor Swift) pour le pousser à accepter les réécritures de certaines scènes du fil.

En plus, comme le rappelle le média People, les avocats de Justin Baldoni ont tenté de faire comparaître Taylor Swift pour qu'elle témoigne... avant de se raviser. L'équipe de Baldoni a ainsi cherché à obtenir les messages et communications de la chanteuse avec Blake Lively, insinuant que ces échanges pourraient contenir des informations pertinentes pour leur défense. Un gros embarras pour la chanteuse connue pour contrôler son image d'une main de fer.

Une amitié brisée

Résultat? De nombreuses rumeurs affirmant que l'amitié entre Blake Lively et Taylor Swift, qui remonte à 2014, est désormais morte et enterrée. Swift, qui est pourtant la marraine des filles de l'actrice, et qui vit pas loin de chez elle dans le quartier branché de Tribeca à New York, ne veut «pas être mêlée à ce drame», écrit encore People. Les deux femmes n'auraient pas juste pris leurs distances ces derniers mois; elles ne communiqueraient plus et ne seraient «plus amies».

Une autre source, également relayée par People, confiait fin avril que Swift était «très blessée» après avoir été impliquée dans le litige de Lively, mais que les stars s'efforçaient de «mettre tout cela derrière elles».

Il faut dire que Blake Lively ne s'est pas gênée pour vanter son amitié avec Taylor Swift pendant sa querelle juridique, si l'on en croit Baldoni. Lors d'un prétendu échange de SMS avec Justin visant à l'intimider, Blake aurait qualifié sa grande amie Taylor de «dragon» protecteur.

Pour vous refaire le topos en deux mots, Blake Lively se serait comparée à Khaleesi de Games of Thrones, qui aurait à disposition des dragons, tout comme l'héroïne de la série culte. Les «dragons» en question, dont parle Blake? Ryan Reynolds... et Taylor Swift.

Une saillie puérile qualifiée de «ringarde» et «inutile» par des proches de Swift, et qui aurait fortement déplu à Miss Swift, dont la chanson My Tears Ricochet a été utilisée dans It Ends With Us et sa bande-annonce.

Le public ne peut que spéculer sur les sentiments de Taylor Swift sur cette affaire, car la star n'a jamais commenté publiquement les échanges juridiques entre Lively et Baldoni, en dehors d'un communiqué lapidaire. Ce dernier assénait notamment:

«Taylor Swift n'a jamais mis les pieds sur le tournage de "It ends with Us", elle n'a été impliquée dans aucun casting ou décision créative, elle n'a pas composé la musique du film, elle n'a jamais vu de montage ni pris de notes sur le film, elle n'a même pas vu le film avant des semaines après sa sortie publique, et a voyagé à travers le monde en 2023 et 2024.»

Ce ne sont que des théories. Mais...

Ses fans suspectent donc que la réponse de Taylor pourrait bien avoir été retardée à bon escient. Celle-ci pourrait s'abattre comme une tornade musicale sur les ruines de cette ancienne amitié. En lui consacrant un morceau, qui pourrait bien s'intituler Ruin the Friendship. En ligne, les théories explosent déjà.

Cela dit, la chanteuse elle-même semble avoir douché toutes ces théories. Au micro du podcast de son petit-ami, Taylor a assuré qu'elle avait travaillé sur l'album alors qu'elle était «en Europe pour la tournée Eras», bien avant qu'un drame avec la star de Gossip Girl ne survienne. Mais bon, ouvrons tout de même l'oeil; même le média People, qui décortique la tracklist de Swift, a déjà associé de son propre chef ce titre à feu l'amitié entre Taylor et Blake Lively.

Réponse le 3 octobre prochain, à l'occasion de la sortie du douzième album de Tay-Tay, mais avec des pincettes. Car, comme le rappelle le Daily Mail, «Swift a longtemps brouillé la frontière entre la vérité et la narration, les fans devraient donc se préparer à quelque chose de plus cinématographique que factuel».

Et pour ceux qui ne sont pas très intéressés par le thème des amitiés bousillées, vous pourrez toujours vous consoler avec le titre d'ouverture de l'album nommé The Fate of Ophelia, l'héroïne du Hamlet de Shakespeare, morte tragiquement noyée après une dépression nerveuse, et à laquelle la pochette de couverture fait référence.

La pochette en question 👇

En tout cas, on ne se fait pas de bile; Travis Kelce a déjà écouté l'album, et il nous le promet: «il est bourré de tubes». On n'en doute pas une seconde.