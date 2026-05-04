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L'actrice Olivia Wilde réagi aux comparaisons avec Gollum

Olivia Wilde a réagi avec humour aux comparaisons avec Gollum du Seigneur des Anneaux, après une récente interview où elle apparaissait sous un angle peu flatteur.
Une interview de l'actrice Olivia Wilde est récemment devenue virale et provoqué de nombreuses inquiétudes.getty/watson

Comparée à Gollum, cette actrice réagit: «Je l'avoue»

L'actrice et réalisatrice Olivia Wilde a réagi avec humour ce dimanche aux comparaisons peu flatteuses avec la créature du Seigneur des Anneaux, Gollum, dans la foulée d'une interview où elle apparaît sous un angle... étrange.
04.05.2026, 09:3804.05.2026, 09:41

Sale temps pour Olivia Wilde avec les tabloïds. Alors que ceux-ci se régalaient déjà avec une certaine schadenfreude de tartiner sur les fiançailles présumées de son ancien compagnon, Harry Styles, avec l'actrice Zoë Kravitz, là voilà qui se retrouve assimilée à l'une des créatures les plus moches de l'histoire du cinéma: Gollum.

La faute à une interview accordée la semaine passée à SFGate, média basé à San Francisco, au sujet de son prochain film. La vidéo publiée sur TikTok, qui montre la star sous un angle assez malheureux, a suscité un flot de discussions. Entre commentaires désapprobateurs sur sa potentielle perte de poids, inquiétudes pour sa santé et... assimilations avec le Hobbit maudit de la franchise du Seigneur des Anneaux.

Ok, c'est vraiment pas un bon angle:

La vidéo, publiée sur TikTok, a suscité un flot de commentaires.
La vidéo, publiée sur TikTok, a suscité un flot de commentaires. capture d'écraN: Tiktok

Interrogée par son frère sur ces critiques qui l'assimilaient à un «cadavre ressuscité» dans une story Instagram publiée sur son compte ce dimanche, l'actrice a préféré réagir avec humour. Emmitouflée dans un sweat à capuche et sous plusieurs couches de couvertures, elle rigole: «Ecoute, c'est un objectif fish-eye!»

«Je l'avoue: était-ce mon meilleur profil? Etait-ce mon meilleur look? Non»
Olivia Wilde, dans une story Instagram, ce dimanche

«C'est surprenant. C'est une image surprenante», concède Olivia Wilde en riant. «C'était un objectif fish-eye, et pas le meilleur. Je ne sais pas pourquoi j'étais si près de l'appareil. Ce n'était pas nécessaire!»

Olivia Wilde, 42 ans, a réagi aux critiques dans une vidéo sur Instagram.
En haut de la vidéo, Olivia Wilde a épinglé une photo d'elle extraite de l'interview, à côté d'une image de Gollum.capture d'écran: instagram

Résumant son apparition dans l'interview comme n'étant pas «très vraie», elle conclut en demandant à son frangin: «D'autres questions? Je ne suis pas morte.»

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Autant prendre les choses avec le sourire. En attendant, au milieu des récentes fiançailles de son ex-copain de deux ans avec Zoë Kravitz, Olivia Wilde semble surtout apprécier son retour à la réalisation, quatre après le succès du thriller surréaliste Don't Worry Darling. (mbr)

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