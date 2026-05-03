Certaines stars n'encaissent pas très bien les ruptures. images: getty

Ces stars gèrent leur rupture de façon (très) embarrassante

Un chagrin d’amour, ça fait mal et certains laissent parfois éclater leur douleur sur les réseaux sociaux. Chez certaines célébrités, cela peut même tourner au mélodrame.

Nadja Zeindler Suivez-moi

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On a appris il y a quelques jours que Zoë Kravitz et Harry Styles se seraient fiancés. Leurs fans les ont félicités, mais une réaction a fait grand bruit: celle de Channing Tatum, qui avait fréquenté Kravitz pendant trois ans, fiançailles comprises, avant que le couple ne se sépare en 2024. Lui semble aujourd’hui encore regretter leur relation.

Harry Styles et Zoë Kravitz se seraient fiancés après huit mois de relation. image: Scott A Garfitt, Jordan Strauss

Peu après l’annonce des fiançailles, la star de Magic Mike a partagé un poème sur Instagram:

«Mon esprit et mon cœur se sont séparés il y a dix ans pour déterminer le responsable du désordre dans lequel je me trouvais. Finalement, ils ne pouvaient plus rester dans la même pièce»

Il avait publié peu après l’image d’une boxeuse visiblement éprouvée par un combat, mais affirmant malgré tout aller bien.

Timing suspect: la story de Channing Tatum intrigue sur les réseaux. Image: Richard Shotwell

On ignore évidemment le sens profond du post de l'acteur. Mais le timing est un peu suspect, et alimente les discussions en ligne – et les rires étouffés. Évidemment, il n’y a rien de drôle à avoir le cœur brisé.

Et on voit même d'un bon oeil que les hommes expriment leurs émotions. Pourtant, à 46 ans, son attitude semble quelque peu théâtrale – d’autant plus qu’il est depuis longtemps engagé dans une nouvelle relation. Ce n'est toutefois pas la seule célébrité à réagir ainsi aux nouvelles sentimentales de son ex.

Tom Brady et son mystérieux message

Le joueur de football américain, Tom Brady a lui aussi fait tout un drame du mariage de son ex-femme, Gisele Bündchen. L’an dernier, il a publié un selfie dans sa story Instagram précisément le même week-end. Rien d’exceptionnel – sauf qu'il avait accompagné sa photo des paroles de 1-800-273-8255. Il s'agit d'une chanson sur l’ancienne hotline de prévention du suicide, qui dit notamment: «Je ne veux plus vivre».

Brady a-t-il réellement réagi avec autant de pathos parce que son ex-femme se remariait? On ne le saura jamais vraiment. Son post n’en demeure pas moins étrange. Tout comme cette photo de coucher de soleil qu’il avait publiée à l’époque avec ces mots: «L’enfant dans mon cœur peut-il s’élever?» Ce type de formules pseudo-philosophiques correspond davantage à un adolescent épris qu’à un homme adulte.

Tom Brady a aussi fait parler de lui avec sa story Instagram. Image: Evan Agostini

En matière de réactions adolescentes: Selena Gomez avait annoncé ses fiançailles en 2024 et s'était montrée tout sourire sur Instagram, exhibant sa bague. Lorsque Justin Bieber a ensuite publié une image de Gollum, personnage du Seigneur des anneaux, tentant d’attraper un anneau, les spéculations ont rapidement fusé pour savoir s’il s’agissait d’une pique. Le chanteur avait écrit en légende: «Les femmes sur les réseaux sociaux quand elles se fiancent».

On a vu plus mature.

Mais le prix du post de chagrin d’amour le plus absurde revient une fois encore à Kanye West. Après la mort de la reine Elizabeth II en 2022, le rappeur avait publié sur fond noir:

«Londres, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j’ai perdu ma reine»

Une référence à Kim Kardashian, qui avait demandé le divorce. Et après, ce sont les femmes qui sont trop émotives.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)