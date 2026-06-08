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Le mariage de Dua Lipa fait grogner cette célèbre ville italienne



Après une union civile à Londres, la chanteuse Dua Lipa et l'acteur Callum Turner ont célébré leur mariage en Sicile. Une fête XXL au budget colossal qui ne fait pas l'unanimité auprès des habitants.

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Le samedi 6 juin 2026, la pop star internationale Dua Lipa et l'acteur britannique Callum Turner se sont dit «oui pour la vie» sous le soleil de la Sicile.

Ce second volet de festivités fait suite à une première cérémonie civile intime, organisée le week-end précédent à la mairie d'Old Marylebone à Londres. Changement d'ambiance radical pour ce rendez-vous italien, marqué par la démesure et d'importantes restrictions de sécurité.

Pour ce grand jour, Dua Lipa portait une robe blanche dos nu signée Bottega Veneta, qui a fait sensation.

Un budget colossal pour un palais baroque

Pour accueillir leurs invités de prestige, le couple a entièrement privatisé la Villa Valguarnera, un palais baroque du XVIIIe siècle situé à Bagheria, près de Palerme. Selon des informations de Vanity Fair, le coût de cette seule réception s'élèverait à 1,73 million de dollars.

La logistique déployée pour l'événement a impressionné mais aussi bousculé la région: réservations de jets privés à l'aéroport de Palerme, défilé incessant de limousines et présence dans le port du yacht de 90 mètres Nero pour transporter les convives. Côté invités, la liste affichait plus de 300 personnalités, parmi lesquelles Elton John, Harry Styles, Kylie Minogue ou encore la créatrice Donatella Versace.

Des habitants exaspérés par les restrictions

L'effervescence et le déploiement de sécurité autour de cet événement privé ont fini par agacer la population locale. Pour garantir la tranquillité des stars, plusieurs routes menant au village pittoresque ont été totalement fermées au public. Cette privatisation de l'espace public a suscité la colère des Siciliens, frustrés de voir leur quotidien perturbé.

Avant la cérémonie, des panneaux «Palerme n'est pas à louer» ont fleuri dans la ville.

Afin d'apaiser les tensions et de préserver le calme du voisinage, le maire de Bagheria, Filippo Tripoli, a dû imposer une contrainte stricte à l'organisation: l'arrêt obligatoire de la musique en plein air à 23h30 au plus tard.

La fin de la fête a donc été déplacée à l'intérieur du palais. Cette union XXL marque ainsi un nouveau chapitre très médiatisé pour le couple, fiancé depuis l'été 2025.

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(jod)