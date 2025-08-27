en partie ensoleillé26°
Divertissement
People

Cette journaliste découvre que Taylor Swift s'est fiancée

Vidéo: watson

C'est un poil exagéré

La chanteuse Taylor Swift et le joueur de NFL Travis Kelce se fiancent. C'est la nouvelle qui a choqué les Etats-Unis d'Amérique, comme en témoigne la réaction de cette journaliste qui s'emballe au moment de l'apprendre.
Sainath Bovay
C’est visiblement l’équivalent d’un mariage royal aux États-Unis, tant, outre-Atlantique, l’annonce des fiançailles de Taylor Swift et Travis Kelce a été vécue comme un véritable événement.

Google a caché une surprise pour Taylor Swift

Un «engagement» que la chanteuse la plus riche du monde à annoncer sur Instagram avec un carrousel de photos sublimes (ou kitsch, selon votre sensibilité) dans un jardin fleuri dont la légende était la suivante: «Votre professeur d'anglais et votre professeur de sport se marient».

Lors d’un passage à la télévision, Olivia Rinaldi, journaliste à la Maison Blanche pour la chaîne CBS News, a brièvement perdu tout professionnalisme, laissant la Swiftie en elle prendre le dessus lorsqu'elle a appris la nouvelle.

«Taylor Swift est fiancée. Taylor Swift est fiancée!»

On la voit cafouiller et hyperventiler, elle s'arrête également sur la bague, qui selon le journal The Independant serait un diamant de 6 carats.

«Oh, elle est énorme! La bague est gigantesque! »

Après avoir repris ses esprits, la journaliste réalise que c’est « l’un des plus grands honneurs de sa carrière » que d’annoncer cette nouvelle en direct à la télévision. Son collègue en profite alors pour plaisanter au sujet du président américain Donald Trump, qui avait déclaré en septembre dernier détester Taylor Swift, après que celle-ci avait annoncé son soutien à sa rivale Kamala Harris pour l’élection présidentielle de 2024.

«J’ai le sentiment, au vu de ses déclarations précédentes, que le président ne célébrera pas le mariage de Taylor Swift dans la salle de bal. Espérons que cela changera et que nous pourrons instaurer une paix mondiale. »
Le journaliste

Questionné à ce sujet lors d’une réunion du cabinet ce mardi, Donald Trump s’est montré étonnamment conciliant à propos de Taylor Swift et Travis Kelce: « Je pense que c’est un grand joueur, un homme formidable, et une femme formidable. Je leur souhaite donc bonne chance. » C’est également tout le bien qu’on leur souhaite.

Vidéo: watson

3
