C’est visiblement l’équivalent d’un mariage royal aux Etats-Unis, tant, outre-Atlantique, l’annonce des fiançailles de Taylor Swift et Travis Kelce a été vécue comme un véritable événement.
Un «engagement» que la chanteuse la plus riche du monde à annoncer sur Instagram avec un carrousel de photos sublimes (ou kitsch, selon votre sensibilité) dans un jardin fleuri dont la légende était la suivante: «Votre professeur d'anglais et votre professeur de sport se marient».
Lors d’un passage à la télévision, Olivia Rinaldi, journaliste à la Maison Blanche pour la chaîne CBS News, a brièvement perdu tout professionnalisme, laissant la Swiftie en elle prendre le dessus lorsqu'elle a appris la nouvelle.
On la voit cafouiller et hyperventiler, elle s'arrête également sur la bague, qui selon le journal The Independant serait un diamant de 6 carats.
Après avoir repris ses esprits, la journaliste réalise que c’est « l’un des plus grands honneurs de sa carrière » que d’annoncer cette nouvelle en direct à la télévision. Son collègue en profite alors pour plaisanter au sujet du président américain Donald Trump, qui avait déclaré en septembre dernier détester Taylor Swift, après que celle-ci avait annoncé son soutien à sa rivale Kamala Harris pour l’élection présidentielle de 2024.
Questionné à ce sujet lors d’une réunion du cabinet ce mardi, Donald Trump s’est montré étonnamment conciliant à propos de Taylor Swift et Travis Kelce: « Je pense que c’est un grand joueur, un homme formidable, et une femme formidable. Je leur souhaite donc bonne chance. » C’est également tout le bien qu’on leur souhaite.