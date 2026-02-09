assez ensoleillé
Cardi B n'aurait pas dû offrir un lapdance à un robot

Cardi B n&#039;aurait pas dû lui offrir un lapdance
La tentative de séduction de la chanteuse a tourné au fiasco. image: getty x captures

Quel fiasco!

La chanteuse Cardi B a voulu tester ses talents de séductrice sur un robot. Ce dernier a gagné par K.O.
09.02.2026, 17:0209.02.2026, 18:05

Ce week-end aura été très agité pour la rappeuse Cardi B. Celle-ci s'est notamment déhanchée lors de la mi-temps du Super Bowl animée cette année par le chanteur portoricain Bad Bunny. Mais elle s'est également ramassé un moment de honte phénoménal. On vous raconte.

Cardi B est dans l'excès

Le samedi 7 février, quelques heures avant le début du Super Bowl, l'interprète de Up, Belcalis Marlenis Almánzar de son vrai nom, et âgée de 33 ans, sortait de son hôtel à San Francisco, lorsqu'elle a aperçu un robot sur le trottoir. Une personne lambda serait passée devant avec un regard curieux. Ou aurait, le cas échéant, dégainé son téléphone pour un petit selfie. Pas Cardi B.

Celle-ci a décidé de faire montre de ses talents de danseuse hors pair en offrant au robot son meilleur lapdance improvisé. «Reste loin de mon homme», s'est-elle exclamée devant la foule, s'approchant de son nouvel ami artificiel. La chanteuse a très vite commencé à se trémousser autour du petit humanoïde scintillant. Main baladeuse, positions suggestives, Cardi B entreprend bientôt de l'agripper par les épaules.

Mal lui en a pris.

Le robot a basculé contre elle, la faisant littéralement valser à terre, les talons plateformes en l'air. Après un «OH!»surpris et strident, la chanteuse s'est laissée aider par la foule pour se faire remettre sur ses deux pieds.

Les images gênantes:

Vidéo: instagram
Vidéo: twitter

Malgré ce moment embarrassant, Cardi B a pris l'incident avec humour. Loin d'être vexée, elle a préféré en rire et a même présenté ses excuses au personnel présent.

Partagée sur TMZ, la vidéo a bien fait marrer les internautes. Ceux-ci ont notamment légendé:

«Il y a le temps et le lieu, et là c'était ni l'un ni l'autre 😝»
«Le robot est tombé pour elle... littéralement! »
«Qu'elle est bête! J'adore!»
La tenue de Bad Bunny était pleine de symboles

Va savoir si Cardi B recherchait un nouvel ami pour lui tenir compagnie. Selon Page Six, des rumeurs se multiplient, selon lesquelles elle et son petit ami, la superstar de NFL Stefon Diggs, se sont séparés. Le couple, qui a accueilli un fils en novembre 2025, aurait cessé de se suivre sur les réseaux sociaux.

(jod)

Les moments les plus forts de la mi-temps du Super Bowl
Video: watson
