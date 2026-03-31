La mystérieuse compagne présumée de Loana brise le silence

TBT9 a reçu Sophie, la compagne présumée de Loana. Vidéo: twitter

«Des menaces de mort»: la compagne présumée de Loana brise le silence

Alors que l’enquête sur la mort de Loana se poursuit, Sophie, présentée dans la presse comme sa dernière compagne présumée, sort du silence sur le plateau de «TBT9».

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L’émotion reste vive après la disparition de Loana, dont le corps sans vie a été retrouvé le 25 mars dernier dans son appartement niçois. Depuis, une question hante l’entourage et le public: qui est Sophie, cette femme qui aurait partagé son quotidien durant ses trois derniers mois, et que mentionne la presse française?

Dans le sillage de multiples rumeurs d'emprise, celle que l'on présente comme sa dernière compagne a choisi de s'exprimer pour la première fois.

Une relation nimbée de mystère

Peu de proches semblent avoir été informés de la nature réelle du lien entre Loana et Sophie. Selon des propos de Laurent Amar, ami de la star, rapportés par Paris Match, il s'agirait d'une amie qui serait devenue sa «chérie» après une rencontre à Nice. Si Loana avait publié en février une photo montrant deux mains entrelacées, l'identité de cette mystérieuse personne n'avait jamais été formellement confirmée. Sylvie Ortega, une autre proche, avance que Sophie aurait accueilli l'ancienne candidate du Loft en novembre, après le tournage d'un documentaire, alors qu'elle l'aurait jugée «de plus en plus mal et seule».

Toutefois, derrière cette version d'un refuge protecteur, certains membres de l'entourage de Loana dessinent un portrait plus inquiétant. Laurent Amar évoque une relation qui aurait pu être «toxique», voire «violente», notant un isolement de la star dès le mois de décembre. Son confident, Eryl Prayer, va jusqu'à comparer cette période à «l’enfer» que Loana aurait vécu par le passé dans une autre relation, rapporte encore Voici. Des témoignages du voisinage à Nice mentionnent également une femme qui aurait paru physiquement diminuée et isolée ces dernières semaines.

Sophie sur W9: «Elle n’était pas séquestrée»

Face à la multiplication des théories de séquestration relayées dans certains médias, Sophie a tenu à livrer sa version des faits ce lundi 30 mars dans l’émission Tout beau tout neuf (TBT9).

Elle a fermement démenti toute privation de liberté: «Elle n’était absolument pas séquestrée chez moi. C’était son choix d’avoir éteint son téléphone», a-t-elle affirmé, réfutant les thèses circulant dans l'entourage de l'icône. Et de se défendre: «Il ne faut pas oublier que Loana avait une maladie, la bipolarité. Ça a entraîné des relations conflictuelles, parce qu’elle est excessive dans tout.»

A l'antenne, Sophie soutient avoir tenté, sans succès, de raisonner Loana sur sa consommation d’alcool et de médicaments.

La mystérieuse compagne de Loana brise le silence sur TBT9 Vidéo: twitter

Une chronologie soumise à l'enquête

Concernant les jours précédant la découverte du corps, Sophie avance une chronologie qui reste à vérifier. Elle affirme ne plus avoir revu Loana depuis le 2 mars. Après une soirée qu'elle décrit comme «normale», elle aurait constaté le lendemain le départ de la star, laissant le domicile ouvert. Elle aurait alors supposé que Loana était retournée chez sa mère, ce qui expliquerait son silence prolongé.

Aujourd'hui, Sophie affirme vivre un calvaire, entre menaces de mort de la part de fans et surveillance judiciaire. Alors qu'elle doit être entendue prochainement par la police, elle rappelle qu'une relation toxique «ne justifie pas pour autant que je l'aurais tuée». L'autopsie et les investigations en cours devront désormais déterminer si ce témoignage concorde avec les preuves matérielles.

(jod)