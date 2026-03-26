Le petit Titi est également décédé. image: x

Voici la «victime collatérale» de la mort de Loana

Aux côtés de Loana, un autre corps sans vie reposait, apprend-on dans les média français.

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Loana a rendu son dernier souffle ce mercredi 25 mars. Selon les premiers éléments de l'enquête fournis par le procureur de Nice Damien Martinelli, l’icône de la téléréalité était «manifestement décédée depuis plusieurs jours» à l'arrivée des secours.

Cependant, a-t-on également appris dans les médias français, il y a une autre victime à déplorer. Il semblerait qu'un autre corps reposait aux côtés de celui de la première gagnante de Loft Story. Il s'agit de celui de Titi, le compagnon à quatre pattes adoré de la star.

Loana se promenait régulièrement dans le quartier avec son chien chinois à crête, auquel elle était très attachée. Or, c'est officiel: Titi a également perdu la vie, tout comme sa maîtresse.

RIP Titi!

Une nouvelle qui vient d'autant plus serrer les coeurs dans le cadre de cette histoire tragique. Sur les réseaux, une association de défense des animaux a déjà réagi. Sur Facebook, l'ADAM (Association des Animaux Maltraités) a écrit: «On ne peut pas penser à Loana sans penser à son chien. On ne peut pas annoncer un tel drame et ne pas parler de ce petit chien qui vivait à ses côtés et dont la vie comptait elle aussi. Titi faisait partie de Loana, nous savions à quel point elle l'aimait.»

«Son petit chien n'avait rien demandé et a été une victime collatérale» ADAM facebook

ADAM décrit la boule de poils comme «son seul vrai amour», celui «qui a dû être sa force dans les moments les plus sombres».

Le chien de Loana a souvent fait l'objet de moqueries sur les réseaux en raison de son apparence particulière, et de sa peau sans poils. La star s'était défendue chez Sam Zirah, assurant:

«Non, ce n'est pas un problème de toilettage, ni de maltraitance. Au contraire, c'est la prunelle de mes yeux, mon amour, mon trésor…»

Titi n'a pas été le seul compagnon de Loana. En août 2016, la pionnière de la télé-réalité avait annoncé le décès de sa chienne Tamy, qui partageait sa vie depuis quatorze ans. La jeune femme avait ensuite adopté Titi, ce chien chinois à crête qui l'aura accompagnée jusqu'à ses derniers instants, détaille Télé-Loisirs.

(jod)