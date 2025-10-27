Heidi Klum tease un nouvel indice coquin pour Halloween

Heidi Klum: un indice coquin pour Halloween
C'est une tradition que le Tout-Hollywood attend désormais avec impatience: le costume de Halloween créé de toutes pièces par les soins (et les gros fonds) de Heidi Klum sera bientôt dévoilé.
Chaque année, celle-ci s'enfile dans des secondes peaux impressionnantes, qu'elles soient terrifiantes ou hilarantes. En 2022, le top model de 52 ans a rampé comme un ver de terre. En 2023, elle s'est transformée en paon géant, qui gardait férocement ses petits. Et en 2024, elle s'est muée en un ET muni d'une rigolote perruque blonde. En 2020, on n'a pas tout compris: elle s'est fondue avec la tapisserie de sa maison.
Et cette année, la très créative star nous a déjà lâché quelques petits indices, visuels mais également descriptifs. Ainsi, l'on sait que son costume 2025 sera «terrifiant et très laid». L'on a également pu apercevoir un moule de tête. Celle-ci, contrairement à toutes les attentes, semble bel et bien humaine.
Or, ce week-end, l'on a été gracié d'une autre partie de l'anatomie du costume, bien plus intime. Dans un nouveau post Instagram, l'on a pu apercevoir un dos, et des fesses moulées. A n'en point douter, il s'agit de celles de l'ex-Ange Victoria's Secret. On n'a pas vérifié, mais Heidi a tout de même commenté:
Sous la photo est tagué le créateur de maquillage prothétique Mike Marino. L'on peut également y trouver le hashtag #HeidiHalloween.
Il est pour l'heure bien difficile de cerner quelle direction prendra cette mystérieuse mouture. L'on ne peut que se fier aux nouvelles déclarations de Heidi, qui a confié ce 25 octobre au média People:
Heidi compte en effet trancher avec le côté «mignon» de la bouille de ET et du paon, et le côté très «simple» de son costume ver, en se dirigeant vers une esthétique plus «complexe». Bon, c'est ainsi que Heidi présente les choses, parce que pour nous, pauvres mortels qui achetons nos costumes Scary Movie et Fée Clochette à Maxi Bazar, aucun de ses accoutrements n'a jamais été «simple». Et encore moins «mignon».
On se réjouit de découvrir si elle a réussi à relever le pari. La suite au prochain indice. Pour vous faire patienter jusque là, donnez-nous votre avis: quel est votre pronostic pour la Reine de la laideur prothétique? 🤢 Votez! 👇