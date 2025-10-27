larges éclaircies
Heidi Klum tease un nouvel indice coquin pour Halloween

Le top model Heidi Klum va encore nous régaler à Halloween.
Le top model va encore nous régaler à Halloween.

Heidi Klum: un indice coquin pour Halloween

Après avoir révélé un moule de la tête de son futur et mystérieux costume d'Halloween 2025, Heidi Klum a partagé une photo plus intime...et plus coquine.
27.10.2025
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

C'est une tradition que le Tout-Hollywood attend désormais avec impatience: le costume de Halloween créé de toutes pièces par les soins (et les gros fonds) de Heidi Klum sera bientôt dévoilé.

Chaque année, celle-ci s'enfile dans des secondes peaux impressionnantes, qu'elles soient terrifiantes ou hilarantes. En 2022, le top model de 52 ans a rampé comme un ver de terre. En 2023, elle s'est transformée en paon géant, qui gardait férocement ses petits. Et en 2024, elle s'est muée en un ET muni d'une rigolote perruque blonde. En 2020, on n'a pas tout compris: elle s'est fondue avec la tapisserie de sa maison.

Trois costumes d&#039;Halloween de Heidi Klum
Heidi ne manque jamais d'inspiration pour impressionner son monde à Halloween. images: getty

Et cette année, la très créative star nous a déjà lâché quelques petits indices, visuels mais également descriptifs. Ainsi, l'on sait que son costume 2025 sera «terrifiant et très laid». L'on a également pu apercevoir un moule de tête. Celle-ci, contrairement à toutes les attentes, semble bel et bien humaine.

Heidi Klum lâche des indices sur son costume pour Halloween 2025.
Le masque à un stade précoce.
Et le voici à un stade plus avancé.
Et le voici à un stade plus avancé.
On a un premier indice sur le costume d'Halloween d'Heidi Klum

Or, ce week-end, l'on a été gracié d'une autre partie de l'anatomie du costume, bien plus intime. Dans un nouveau post Instagram, l'on a pu apercevoir un dos, et des fesses moulées. A n'en point douter, il s'agit de celles de l'ex-Ange Victoria's Secret. On n'a pas vérifié, mais Heidi a tout de même commenté:

«Je me sens cheeky (coquine)»
heidi via instagram
Heidi Klum tease un nouvel indice coquin pour Halloween
Les fesses d'un ange passent sur notre feed.

Sous la photo est tagué le créateur de maquillage prothétique Mike Marino. L'on peut également y trouver le hashtag #HeidiHalloween.

Il est pour l'heure bien difficile de cerner quelle direction prendra cette mystérieuse mouture. L'on ne peut que se fier aux nouvelles déclarations de Heidi, qui a confié ce 25 octobre au média People:

«Je vais être très moche, car j'essaie toujours de faire quelque chose de différent»
heidi au média people

Heidi compte en effet trancher avec le côté «mignon» de la bouille de ET et du paon, et le côté très «simple» de son costume ver, en se dirigeant vers une esthétique plus «complexe». Bon, c'est ainsi que Heidi présente les choses, parce que pour nous, pauvres mortels qui achetons nos costumes Scary Movie et Fée Clochette à Maxi Bazar, aucun de ses accoutrements n'a jamais été «simple». Et encore moins «mignon».

«Je serai particulièrement moche»: Heidi Klum prépare déjà Halloween

On se réjouit de découvrir si elle a réussi à relever le pari. La suite au prochain indice. Pour vous faire patienter jusque là, donnez-nous votre avis: quel est votre pronostic pour la Reine de la laideur prothétique? 🤢 Votez! 👇

A votre avis, quel sera le costume d'Halloween 2025 de Heidi Klum?
Au total, 16 personnes ont participé à ce sondage.
