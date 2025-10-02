Le mannequin de 52 ans organise chaque année une grandiose fête d’Halloween à New York. Image: keystone

On a un premier indice sur le costume d'Halloween d'Heidi Klum

«Terrifiant et très laid»: telle devrait être le costume du top model allemand, qui restera secret jusqu'à la dernière minute. Mais pour faire monter la sauce, Heidi Klum vient de publier une première image.

Heidi Klum, 52 ans, impressionne chaque année par ses costumes super élaborés. Comme toujours, le déguisement très attendu restera secret jusqu’à sa traditionnelle fête du 31 octobre. Mais le mannequin s'est fait un plaisir de teaser ses fans... avec de petits indices.



«C'est seulement le début 👀👻💀🎃»

Sur Instagram, elle a publié des photos d’un masque gris argenté, sans doute un moulage de sa tête, mais avec le menton et la lèvre inférieure repoussés vers l’arrière.

Un maquilleur qui la transforme radicalement

Heidi Klum est installée depuis longtemps aux Etats-Unis, où elle a acquis le statut de «reine d’Halloween». Dans sa publication, elle a identifié son compère Mike Marino. Le professionnel a notamment transformé l'acteur Colin Farrel en Penguin, l'un des vilains de Batman.

Le maquilleur l’a déjà métamorphosée à plusieurs reprises, au point de la rendre parfois méconnaissable. En 2023, Heidi Klum avait carrément revêtu la forme d'un E.T. l'extraterrestre, dont Mike Marino avait réalisé la tête mécanisée. Et, en 2022, la mannequin s'était déguisée en gigantesque ver, se recouvrant d’une combinaison de chair synthétique.

Elle a également fait sensation en paon géant, entourée de dix acrobates incarnant ses plumes vertes étincelantes, tandis que son mari, Tom Kaulitz, prenait place dans un immense œuf de paon. Parmi les autres transformations de l’animatrice de Germany’s Next Topmodel? Loup-garou, zombie ou encore une version nettement vieillie d’elle-même.

Un costume «très laid», promet-elle

Invitée de l’émission Tonight Show du présentateur Jimmy Fallon début août, elle avait déjà annoncé que son look d’Halloween de cette année serait «particulièrement laid» et «vraiment terrifiant».

Mère de quatre enfants, Heidi Klum organise chaque 31 octobre une grande soirée déguisée depuis l’an 2000. Seules exceptions en 2020 et 2021, lorsque la pandémie de Covid-19 avait contrait d’annuler les festivités.

Heidi Klum et Tom Kaulitz déguisés en extraterrestres pour Halloween 2024. Image: keystone

Son mari Tom Kaulitz participe lui aussi habituellement à ces métamorphoses spectaculaires. Le couple est d’ailleurs apparu à plusieurs reprises en costumes assortis lors de la traditionnelle fête new-yorkaise. L’an dernier, par exemple, l'ancienne figure de proue de Tokyo Hotel, 36 ans, s’était glissée dans la peau d’un extraterrestre.

De quoi nous faire languir à la perspective de cette année... Réponse le 31 octobre.

Traduit de l'allemand par Joel Espi