A moitié nue, l'ex de Kanye West se la joue Bianca Censori

Julia Fox a choisi la tenue d'Eve.

L'ex de Kanye West se la joue Bianca Censori

Lors de la soirée Vanity Fair qui s'est tenue dimanche soir en marge des Oscars, l'ex de Kanye West Julia Fox a opté pour une tenue qui laissait peu de place à l'imagination. La Toile n'a pas été tendre, la comparant à la femme de Kanye West, Bianca Censori.

Il y a une soirée des Oscars que les stars lorgnent avec envie: la Vanity Fair Party. Celle-ci a lieu après la cérémonie officielle, et se veut un peu plus expérimentale, et moins rasoir que le dress code du red carpet.

Certains, en entendant le mot expérimental, préfèrent entendre les mots «à poil» - ou «à plume», comme le look de Hunter Schafer en 2023.

Une plume qui tombe à pic.

Cette année pour les Oscars, les stars avaient sûrement en tête une sérieuse concurrente qui avait volé la vedette à tout le monde sur le tapis rouge d'une précédente cérémonie. Il s'agit de Bianca Censori, la chérie du rappeur Kanye West, qui a déboulé aux Grammy Awards avec une robe qui ferait rougir la nudité elle-même.

Bianca et Ye aux Grammys. La censure n'est pas d'origine. getty

C'est peut-être la très glamour architecte et actuelle compagne de Kanye que Julia Fox avait en tête aussi lorsqu'elle a choisi sa tenue pour la Vanity Fair Party. L'actrice et mannequin italo-américaine, qui est devenue célèbre pour sa brève idylle avec l'ingérable rappeur en 2022, avait opté pour une tenue d'Eve, étonnamment plus couvrante que celle de Bianca, à quelques cheveux près. Voyez plutôt:

Julia Fox à la soirée Vanity Fair ce dimanche soir. Image: Patrick McMullan

La robe (ou plutôt la voilette) est signée de la créatrice turque Dilara Findikoglu. Il s'agit d'une pièce transparente, froncée pour lui donner un peu plus de forme. Des extensions de cheveux ondulés ont été placées stratégiquement sous la robe, couvrant les zones nécessaires. Mais pas complètement, puisqu'une partie de la poitrine de Julia était révélée. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir la Toile, qui s'est empressée de comparer le mannequin à Bianca Censori.

«Julia Fox ne fait qu'imiter Bianca Censori» x

«Bianca Censori était bien meilleure» x

«Où est Kanye sur cette photo?» instagram

«Pourquoi toutes les femmes qui sortent avec Kanye finissent nues sur un tapis rouge?» x

«Pourquoi être nu est désormais fashion?» instagram

«On dirait les cheveux que j'ai tirés de mon siphon de douche» instagram

Pour rappel, la romance entre Kanye West et Julia Fox avait éclos en même temps que celle de Kim Kardashian et Pete Davidson. A cette époque, les fans de Kim avaient accusé Julia de tout faire pour ressembler à la maman de North. Mais ces derniers temps, c'est Julia et Bianca qui sont constamment mises en opposition par la Toile. Certains internautes ont même fait le lien entre la tenue dénudée de Julia, et les rumeurs de divorce entre Kanye et Bianca.

A la soirée Vanity Fair, Julia n'était cependant pas la seule à avoir opté pour un look très léger. On a notamment aperçu une raie, celle de Zoë Kravitz.

Le coup de ciseaux en trop. WireImage

L'actrice Olivia Wilde n'a pas voulu faire tapisserie et a choisi de se dévoiler en peignoir transparent.

Même le mauvais goût a mal au crâne. Image: The Hollywood Reporter

Quant à la rappeuse Megan Thee Stallion, elle a aussi joué de la plume.

WireImage

Maintenant, la question à deux sous: qui porte le mieux...presque rien?