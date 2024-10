Le 50 Best, cette bible du lifestyle. dr

Santé! Voici les meilleurs bars du monde en 2024

Et une fois n'est pas coutume, aucun ne se trouve en Suisse. Au moins, ça vous donnera des idées pour vos prochaines destinations de vacances.

Quand ce genre de listes tombe, le premier réflexe c'est de faire un Crtl+F «Switzerland» pour voir si, sur un malentendu, un bar romand, à la rigueur suisse allemand, voire tessinois, se cache dans la liste, même à la 50e place. Sans surprise, aucun établissement helvète n'a intégré la prestigieuse liste des meilleurs bars du monde. Snif.

Le 50 Best, référence autant dans la restauration que dans l'hôtellerie, a dévoilé sa liste ce mercredi 23 octobre. Comme l'an passé, la sélection 2024 comprend 28 villes à travers le monde. La déco, le service, l'ambiance autant que le breuvage font partie des critères de sélection.

Voici le Top 5

Jigger & Pony, Singapour

Ce bar se situe dans l'hôtel Amara, qui, sans surprise, est un établissement 5 étoiles. Il est connu des Singapouriens depuis déjà une dizaine d'années. L'un des cocktails signature s'appelle le Smash. Il est composé de quatre couches, notamment du gin, du champagne et du porto, et promet cinq textures.

instagram jiggerandponysg

Tayēr + Elementary, Londres

A première vue, il ressemble à n'importe quel bar, avec des chaises hautes, du béton brut et des tuyaux apparents. Mais cet établissement installé dans la capitale britannique depuis 5 ans a une véritable âme. Il comprend deux espaces: le premier faisant office de salle d'attente pour le second bar, un peu plus caché... là où la magie opère. Il a été pensé par un couple de passionnés, Alex Kratena et Monica Berg. Cette dernière a reçu cette année le Roku Industry Icon Award (prix de l'icône de l'industrie).

instagram tayer_elementary

Sips, Barcelone

Ce bar, c'est une expérience. Comme un restaurant 3 étoiles qui propose des bouchées, Sips propose des gorgées, des «sips» donc. Titre du meilleur bar du monde en 2023, cette année, il a inauguré son tout nouvel espace de 14 places, Esencia, axé sur un menu de dégustation unique.

sips

Bar Leone, Hong Kong

C'est le petit nouveau de la liste. Pas si petit finalement, car il obtient la deuxième place du podium. La décoration de ce bar est minutieuse et donne l'impression d'être dans un établissement de Rome avec des gravures vintage de spiritueux et des maillots de football encadrés. Le 50 Best dit de ses cocktails qu'ils sont «classiques et faciles à boire et qu'il y a un vrai souci du détail». Cet établissement, ouvert depuis un an, a également obtenu le titre de meilleur bar d'Asie cette année.

instagram barleonehk

Handshake Speakeasy, Mexico

Comme son nom l'indique, ce bar est caché. Dans une ambiance obscure et cossue, ce bar s'inspire de l'époque de la prohibition et donc des Speakeasys. Pour le 50 Best, cet endroit est «apprécié dans le monde entier pour son hospitalité inébranlable et ses cocktails incontournables qui jouent avec les saveurs et les textures.»

Handshake Speakeasy

Le classement dans sa totalité

Handshake Speakeasy, Mexico City Bar Leone, Hong Kong Sips, Barcelone Tayēr + Elementary, Londres Jigger & Pony, Singapore Line, Athènes Tres Monos, Buenos Aires Alquímico, Cartagene Zest, Seoul Paradiso, Barcelone Himkok, Oslo BKK Social Club, Bangkok Connaught Bar, Londres Double Chicken Please, New York Overstory, New York Lady Bee, Lima Baba au Rum, Athènes Coa, Hong Kong The Cambridge Public House, Paris Tlecān, Mexico City Caretaker's Cottage, Melbourne CoChinChina, Buenos Aires Salmon Guru, Madrid Martiny's, New York Bar Benfiddich, Tokyo Maybe Sammy, Sydney Superbueno, New York Nutmeg & Clove, Singapore Satan's Whiskers, London Panda & Sons, Edinburgh Tan Tan, São Paulo Licorería Limantour, Mexico City Drink Kong, Rome Jewel of the South, Nouvelle Orléans Byrdi, Melbourne Locale Firenze, Florence Scarfes Bar, Londres Moebius Milano, Milan Bar Nouveau, Paris Mimi Kakushi, Dubai Bar Us, Bangkok Virtù, Tokyo Atlas, Singapour La Sala de Laura, Bogotá Röda Huset, Stockholm Florería Atlántico, Buenos Aires Analogue Initiative, Singapour El Gallo Altanero, Guadalajara Danico, Paris 1930, Milan

