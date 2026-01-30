ciel couvert
La saison 4 de The White Lotus a son casting

Helena Bonham Carter, Chris Messina et Marissa Long seront les nouveaux visages de la saison 4 de The White Lotus.
Helena Bonham Carter, Chris Messina et Marissa Long seront les nouveaux visages de la saison 4 de The White Lotus.

On sait enfin qui va jouer dans la prochaine saison de The White Lotus

Après le lieu de tournage, les personnages. La saison 4 de The White Lotus a enfin révélé son casting principal et il inclut la célèbre Helena Bonham Carter.
30.01.2026, 16:53
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Depuis son lancement en 2021 et au cours de ses trois saisons, la série The White Lotus a capitalisé sur deux éléments principaux: un cadre paradisiaque et un casting audacieux, qui mélange de nouveaux talents à des visages bien connus. On a pu y voir notamment Jason Isaacs, Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, F. Murray Abraham, Theo James, Alexandra Daddario, Aubrey Plaza, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Sam Rockwell, Charlotte le Bon ou encore Walton Goggins.

Pour cette quatrième saison, qui prendra place dans un hôtel de luxe de la Côte d'Azur, en France, HBO a officialisé le nouveau casting du nouveau chapitre. Et cette fois, la chaîne a visiblement fait des économies sur les cachets.

Voici l'hôtel sublime où se déroulera la 4e saison de «White Lotus»

Comme les rumeurs l'avaient prédit, une actrice connue des fans de Harry Potter fera partie des têtes d'affiche: Helena Bonham Carter, qui incarnait notamment le rôle de Bellatrix Lestrange dans la saga.

Plutôt habituée au grand écran qu'au petit, la célèbre actrice britannique et muse de Tim Burton signe son retour dans le monde des séries télévisées après avoir incarné la princesse Margaret dans les saisons 3 et 4 de The Crown (2026-2023), l'une des plus prestigieuses séries de Netflix.

A ses côtés, on retrouve l'acteur Chris Messina, connu pour ses rôles dans Six Feet Under (2001-2005) ou dans Argo (2012), ainsi que le comédien britannique Steve Coogan (vu dans la saga La Nuit au musée). Le Canadien Alexander Ludwig (Vikings) et l'Américaine AJ Michalka (Super 8) seront également des vacances. Parmi les inconnus du grand public, Caleb Jonte Edwards et Marissa Long feront leurs débuts à la télévision.

On ignore si d'autres visages déjà connus des fans viendront rejoindre la série. Les saisons précédentes nous ayant habitués à faire revenir tel ou tel personnage, il n'est pas impossible de renouer avec des villages familiers. Les détails précis sur les personnages et l’intrigue restent pour le moment secret.

HBO Max est arrivé en Suisse: voici les prix

Mike White, créateur de la série, assure toujours le scénario et la réalisation en tant que showrunner. Le tournage débutera au printemps prochain, entre Paris et Saint-Tropez, pour une diffusion en 2027 sur HBO Max. On vous tient de toute façon au courant.

