ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
Série

Ce personnage culte a été balayé des Simpson

RECORD DATE NOT STATED THE SIMPSONS, from left: Lisa Simpson voice: Yeardley Smith, Homer Simpson voice: Dan Castellaneta, Marge Simpson voice: Julie Kavner, Maggie Simpson, Bart Simpson voice: Nancy ...
Les créateurs de la série Les Simpson jouent avec les nerfs des fans.Image: www.imago-images.de

«R.I.P»: Ce personnage culte a été balayé des Simpson

Même après 37 saisons, les créateurs de la série mythique parviennent encore à surprendre le public. Cette fois, le fatalité a frappé un personnage présent dans la production depuis plusieurs décennies.
19.11.2025, 17:0019.11.2025, 17:00
Michelle Nuhn / watson.de

Depuis plus de trois décennies, elle tenait un rôle discret mais constant dans la vie de la famille Simpson. C’est désormais terminé. Le dernier épisode de la série culte américaine Les Simpson marque l’adieu définitif à un personnage secondaire présent aux côtés des fans fidèles depuis le début des années 1990.

Les Simpson nous réservent une surprise

Le fait qu’aucun des protagonistes principaux de la série ne soit touché ne suffit toutefois pas à calmer les esprits. Les téléspectateurs se disent déçus par la mort soudaine de cette figure adorée.

Il y avait déjà eu un mort

Dans la saison en cours, il apparaît plus clairement que jamais que les créateurs des Simpson n’hésitent toujours pas à faire disparaître du jour au lendemain des personnages présents depuis des années dans l’univers de la série. En avril 2024, Larry «the Barfly» Dalrymple, habitué de Chez Moe, était mort sans aucune chance qu'il ne revienne.

Dans l’épisode diffusé le 16 novembre, c’est Alice Glick, l’organiste de la First Church of Springfield, qui s’éteint soudainement en plein milieu d’un sermon.

Le personnage, d’abord interprété en anglais par Cloris Leachman puis repris par Tress MacNeille après sa mort en 2021, apparaissait dans Les Simpson depuis pas moins de 35 ans et 34 saisons.

Dès la saison 22, Alice Glick avait déjà semblé rendre l’âme une première fois, alors qu'elle était attaquée par un animal-robot déchaîné. Elle était pourtant revenue à plusieurs reprises dans la série, parfois bien vivante, parfois sous forme de fantôme.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont été nombreux à réagir à la disparition du personnage si familier. Sur X, plusieurs réactions:

«Oh non, pas Alice Glick»
«Repose en paix»

Ailleurs, un internaute visiblement déçu écrit:

«D’abord Larry, maintenant Alice Glick. Les Simpson finissent par tuer tout le monde…»

Certains personnages survivent

Bien avant Larry et Alice, les producteurs de Simpson jouaient déjà régulièrement avec l’idée des adieux. Le final de la 36e saison avait particulièrement fait parler de lui.

Gagner 6 000 francs en regardant Les Simpson? C'est possible!

Dans une vision du futur, Marge Simpson y apparaissait morte. À la diffusion de la saison suivante, toutefois, l’intrigue avait été désamorcée, et la célèbre mère de famille du dessin animé réapparaissait indemne.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux

Voici la tasse de café le plus cher du monde

Vidéo: extern / rest

Les 10 chauves les plus sexy

1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Diable est de retour
Les premières images de la suite des aventures de Miranda Priestly et Andy Sachs ont enfin été dévoilées dans un teaser rempli de nostalgie.
Après des semaines de teasing, le «Diable» se dévoile enfin à travers un premier trailer, annonciateur d'une bande-annonce plus complète. Pour rappel, le film culte des années 2000 est prévu en salles pour mai 2026.
L’article