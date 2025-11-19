Les créateurs de la série Les Simpson jouent avec les nerfs des fans. Image: www.imago-images.de

«R.I.P»: Ce personnage culte a été balayé des Simpson

Même après 37 saisons, les créateurs de la série mythique parviennent encore à surprendre le public. Cette fois, le fatalité a frappé un personnage présent dans la production depuis plusieurs décennies.

Michelle Nuhn / watson.de

Depuis plus de trois décennies, elle tenait un rôle discret mais constant dans la vie de la famille Simpson. C’est désormais terminé. Le dernier épisode de la série culte américaine Les Simpson marque l’adieu définitif à un personnage secondaire présent aux côtés des fans fidèles depuis le début des années 1990.

Le fait qu’aucun des protagonistes principaux de la série ne soit touché ne suffit toutefois pas à calmer les esprits. Les téléspectateurs se disent déçus par la mort soudaine de cette figure adorée.

Il y avait déjà eu un mort

Dans la saison en cours, il apparaît plus clairement que jamais que les créateurs des Simpson n’hésitent toujours pas à faire disparaître du jour au lendemain des personnages présents depuis des années dans l’univers de la série. En avril 2024, Larry «the Barfly» Dalrymple, habitué de Chez Moe, était mort sans aucune chance qu'il ne revienne.

Dans l’épisode diffusé le 16 novembre, c’est Alice Glick, l’organiste de la First Church of Springfield, qui s’éteint soudainement en plein milieu d’un sermon.

Le personnage, d’abord interprété en anglais par Cloris Leachman puis repris par Tress MacNeille après sa mort en 2021, apparaissait dans Les Simpson depuis pas moins de 35 ans et 34 saisons.

Dès la saison 22, Alice Glick avait déjà semblé rendre l’âme une première fois, alors qu'elle était attaquée par un animal-robot déchaîné. Elle était pourtant revenue à plusieurs reprises dans la série, parfois bien vivante, parfois sous forme de fantôme.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont été nombreux à réagir à la disparition du personnage si familier. Sur X, plusieurs réactions:

«Oh non, pas Alice Glick»

«Repose en paix»

Ailleurs, un internaute visiblement déçu écrit:

«D’abord Larry, maintenant Alice Glick. Les Simpson finissent par tuer tout le monde…»

Certains personnages survivent

Bien avant Larry et Alice, les producteurs de Simpson jouaient déjà régulièrement avec l’idée des adieux. Le final de la 36e saison avait particulièrement fait parler de lui.

Dans une vision du futur, Marge Simpson y apparaissait morte. À la diffusion de la saison suivante, toutefois, l’intrigue avait été désamorcée, et la célèbre mère de famille du dessin animé réapparaissait indemne.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

