Vidéo: watson

Voici les 5 séries à voir absolument cet été

Avec l'Euro de foot bientôt terminé et en attendant que les grosses chaleurs s'installent, que diriez-vous d'une petite dose de séries à regarder pendant que le barbecue chauffe? On a trouvé pour vous les cinq séries à ne pas manquer pendant la période estivale.

Plus de «Divertissement»

Those About To Die

A partir du 18 juillet sur Amazon Prime.

La série est développée par Roland Emmerich (le réalisateur d’Independence Day) et se déroulera sur dix épisodes. Anthony Hopkins y incarnera un empereur dans ce péplum qui explore la vie des gladiateurs de la Rome Antique qui n’est pas sans nous rappeler Gladiator 2 qui sortira plus tard cette année. L’intrigue mettra en scène plusieurs personnages issus de différentes couches de la société romaine où les Jeux, la politique et les affaires s’entremêlent.

La voix du Lac

À partir du 19 juillet sur Apple TV+.

Natalie Portman fait ses débuts dans le monde des séries avec une histoire adaptée du roman éponyme de Laura Lippman et qui se déroule dans les années 1960 à Baltimore et qui se présente comme un thriller noir fiévreux. Lors de la disparition d'une jeune fille pendant Thanksgiving, les vies de Maddie Schwartz et Cleo Sherwood convergent dangereusement. Maddie, une femme au foyer, cherche à se réinventer en journaliste d'investigation, tandis que Cleo, une mère de famille, lutte dans les bas-fonds politiques de la ville noire de Baltimore.

Time Bandits

À partir du 24 juillet sur Apple TV+.

Taika Waititi nous propose ici sa vision du film original réalisé par Terry Gilliam en 1981, co-écrit à l’époque avec les Monty Python. Son adaptation, qui devrait s’étendre sur 10 épisodes, suit l'histoire d’un garçon qui se retrouve accidentellement au sein d’une bande de voleurs voyageant à travers le temps et l’espace à la recherche de trésors à piller.

Petite surprise au casting pour les plus anciens, on retrouvera Lisa Kudrow (Phoebe de Friends) en bandit temporelle.

Only Murders In The Building - Saison 4

À partir du 27 août sur Disney+.

La série qui met en scène les anciennes vedettes du SNL Steve Martin et Martin Short, accompagnés de Selena Gomez, dans les rôles de trois résidents d'un immeuble new-yorkais qui animent un podcast axé sur les crimes mystérieux, fera son retour avec une 4e saison plutôt prometteuse. On y retrouvera le trio en route pour Los Angeles afin de mener l'enquête après les événements troublants survenus à la fin de la saison 3.

On apprécie également le casting étoilé qui rend difficile l'identification du coupable rien qu'en sachant que c'est une célébrité.

Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir - Saison 2

À partir du 29 août sur Amazon Prime.

On ne présente plus la série la plus chère de la plateforme Amazon, qui a semé la discorde parmi les fans de l’univers de Tolkien. Celle-ci revient pour une deuxième saison très attendue (afin de redresser la barre?), et elle reprend immédiatement après les événements de la première saison.

Sauron, ayant révélé sa véritable identité juste après la forge de l’anneau unique, menace de perturber la période de paix en Terre du Milieu. Galadriel, Arondir, Elrond, le prince Durin et l’Étranger cherchent à s’unir pour préparer le combat contre les forces maléfiques qui se préparent à émerger.