13 situations que les accros aux séries connaissent bien

Nuits blanches imprévues, terreur des spoilers et vide existentiel en fin de saison: être accro aux séries est un vrai sport de combat! Vous vous reconnaissez? Voici 13 situations que tous les passionnés de binge-watching connaissent par cœur.

Plus de «Divertissement»

En été, on se réjouit du mauvais temps.

…parce que vous pouvez enfin passer toute la journée sur le canapé à regarder votre série préférée sans culpabiliser.

Après cinq épisodes d'affilée, on finit par ne plus savoir comment s'asseoir ou s'allonger.

...et c'est pourquoi vous commencez à vous agiter sans cesse.

Se lever et faire autre chose...

...n'est bien sûr toujours pas une option.

Vous au travail – après une soirée de séries , une nuit de séries.

A un moment donné, manger devient simplement une question secondaire (bien que nécessaire).

Lorsque vous commencez progressivement à lutter contre le sommeil (après sept épisodes consécutifs):

Et votre partenaire n'est pas plus héroïque.

«Quoi? Endormi(e)? Moi?? N'importe quoi, je pète la forme!» gif: giphy

Quand le nouvel épisode de votre série préférée a déjà été diffusé aux États-Unis...

…vous souffrez d’une paranoïa aiguë car vous savez que Facebook et les autres réseaux sociaux regorgent de spoilers. C’est pourquoi vous aimeriez tant…

...ne rien voir du tout... Image: deviantart

... et ne rien entendre du tout. Image: deviantart

Vous devenez très irrité si, malgré toutes les précautions, vous finissez par être spoilé.

Voici à quoi ressemble le salon de vos rêves <3

Et voici à quoi vous ressemblez si vous voulez regarder UN SEUL épisode le soir.

…et puis à 6 heures du matin, vous réalisez que vous venez de regarder une saison entière.

Voilà comment on attend avec impatience le grand final de la saison.

Et quand c'est fini, on tombe dans un trou très profond.

Jusqu'à ce que vous voyiez sur IMDB que la prochaine saison ne sortira pas avant un an!!!!

…et finalement, le sol se dérobe sous vos pieds.

(viw)