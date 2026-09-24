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13 situations que les accros aux séries connaissent bien

13 situations que les accros aux séries connaissent bien

Nuits blanches imprévues, terreur des spoilers et vide existentiel en fin de saison: être accro aux séries est un vrai sport de combat! Vous vous reconnaissez? Voici 13 situations que tous les passionnés de binge-watching connaissent par cœur.
24.09.2026, 05:3824.09.2026, 05:38

En été, on se réjouit du mauvais temps.

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gif: giphy

…parce que vous pouvez enfin passer toute la journée sur le canapé à regarder votre série préférée sans culpabiliser.

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«Problem?»gif: giphy

Après cinq épisodes d'affilée, on finit par ne plus savoir comment s'asseoir ou s'allonger.

...et c'est pourquoi vous commencez à vous agiter sans cesse.

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Se lever et faire autre chose...

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...n'est bien sûr toujours pas une option.

Vous au travail – après une soirée de séries, une nuit de séries.

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Image: postgradproblems
«Emily in Paris» a un fan inattendu à la Maison-Blanche
«Emily in Paris» a un fan inattendu à la Maison-Blanche

A un moment donné, manger devient simplement une question secondaire (bien que nécessaire).

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gif: media4

Lorsque vous commencez progressivement à lutter contre le sommeil (après sept épisodes consécutifs):

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Et votre partenaire n'est pas plus héroïque.

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«Quoi? Endormi(e)? Moi?? N'importe quoi, je pète la forme!»gif: giphy

Quand le nouvel épisode de votre série préférée a déjà été diffusé aux États-Unis...

…vous souffrez d’une paranoïa aiguë car vous savez que Facebook et les autres réseaux sociaux regorgent de spoilers. C’est pourquoi vous aimeriez tant…

...ne rien voir du tout...

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Image: deviantart

... et ne rien entendre du tout.

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Image: deviantart

Vous devenez très irrité si, malgré toutes les précautions, vous finissez par être spoilé.

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Voici à quoi ressemble le salon de vos rêves <3

Girl (10-12) lying on floor, watching different TV screens
Image: fanpop

Et voici à quoi vous ressemblez si vous voulez regarder UN SEUL épisode le soir.

…et puis à 6 heures du matin, vous réalisez que vous venez de regarder une saison entière.

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Image: booklikes

Voilà comment on attend avec impatience le grand final de la saison.

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Et quand c'est fini, on tombe dans un trou très profond.

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Jusqu'à ce que vous voyiez sur IMDB que la prochaine saison ne sortira pas avant un an!!!!

…et finalement, le sol se dérobe sous vos pieds.

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(viw)

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