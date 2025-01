Vidéo: watson

Ces 6 catastrophes naturelles ont inspiré Hollywood

Les images des incendies de Los Angeles rappellent inévitablement le cinéma, Hollywood étant le berceau du film catastrophe. Une industrie qui, par ailleurs, a souvent capitalisé sur de vrais événements pour les mettre en scène.

Plus de «Divertissement»

Près de 150 000 personnes ont dû quitter leur maison, menacées par les flammes qui encerclent Los Angeles. Le bilan provisoire des incendies ravageant la deuxième ville américaine s’élève à 24 morts. Des images apocalyptiques, mille fois reproduites par Hollywood, montrent des animaux en fuite, des flammes gigantesques et des nuées d’étincelles flottant comme des flocons dans un blizzard. La ville de Palisades, incendiée le 7 janvier sous l’effet de vents d’une violence comparable à celle d’un ouragan, s’est transformée en une véritable «zone de guerre», comme l’a souligné l'ex-président Joe Biden.

La situation en Californie: Los Angeles cherche les corps et craint de nouveaux feux

Pourtant, les habitants de la Cité des Anges ont passé leur vie à voir leur ville se faire détruire sur grand écran. Qu’il s’agisse des tremblements de terre de 2012, de la lave de Volcano, du feu nucléaire de Terminator 2 ou encore des extraterrestres de Independence Day, Los Angeles a enduré bien des misères. Une fois de plus, L.A. se retrouve au cœur d’un film catastrophe, bien réel cette fois-ci, avec pour monstre, le changement climatique.

Il est fort probable que ces incendies, d’une ampleur inédite, deviennent un jour le sujet d’un récit de fiction. En attendant, Hollywood a déjà dépeint de nombreuses autres catastrophes marquantes. Voici quelques exemples.

L'éruption du Mont Saint Helens

L’éruption du mont Saint Helens en 1980, dans l'État de Washington, est l’éruption volcanique la plus importante jamais enregistrée aux États-Unis. Sur une étendue de 380 km², les forêts furent remplacées par des collines arides et grises. On dénombra 57 décès et des milliers d’animaux morts.

Image: Universal Pictures

Cette éruption a été reconstituée dans Le Pic de Dante en 1997. Bien que le nom du volcan et de la ville soient fictifs, le film a été partiellement tourné au Mont Saint Helens. Fun fact: la sortie du film était en concurrence avec un autre film catastrophe du même genre: Volcano, qui montrait Los Angeles se faire engloutir sous la lave.

Le séisme de 1994 à Northridge

Los Angeles et San Francisco se situent à la jonction des plaques tectoniques pacifique et nord-américaine, connue sous le nom de faille de San Andreas. Cette position expose la Californie à de nombreux tremblements de terre. Le séisme de Northridge, survenu près de Los Angeles le 17 janvier 1994, a causé la mort de 72 personnes, fait environ 9000 blessés et engendré des dégâts estimés à 20 milliards de dollars. C'est l’une des catastrophes naturelles les plus coûteuses de l’histoire des États-Unis.

Image: Warner Bros

Le film San Andreas (2015) avec Dwayne Johnson, imagine le cas de figure où la faille du même nom finit par s’ouvrir, provoquant un séisme de magnitude 9,6, soit le plus puissant de l’histoire. Ce scénario s’inspire d’une crainte réelle des géologues qui redoutent un événement similaire qu'ils ont surnommé le «Big One».

Le tsunami de 2004 en Thaïlande

Le 26 décembre 2004, l’un des tremblements de terre les plus puissants jamais enregistrés dans le monde frappait l’Asie du Sud-Est. Le tsunami qui a suivi, atteignant par endroits 35 mètres de hauteur, a dévasté l’Indonésie, les côtes du Sri Lanka, le sud de l’Inde ainsi que l’ouest de la Thaïlande. Le bilan humain est estimé à 250 000 disparus.

Image: Apaches Entertainment

Le film The Impossible (2012) retrace la véritable histoire d’une famille occidentale venue célébrer Noël en Thaïlande cette année-là. Ce drame poignant marque également les débuts au cinéma de l'acteur Tom Holland qui était âgé de 14 ans au moment du tournage.

L'ouragan Katrina

Katrina est l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire des États-Unis. Environ 1836 personnes sont mortes, victimes du vent et des très fortes inondations qui ont semé la désolation sur la Nouvelle-Orléans et toute la Louisiane en 2005.

Image: Lionsgate

Cette catastrophe majeure des Etats-Unis a été évoquée plusieurs fois au cinéma, notamment dans Hours, en 2013. Le film met en vedette Paul Walker dans le rôle d'un père qui lutte dans un hôpital pour garder sa fille nouveau-née en vie après les coupures d'électricité à la suite de l'ouragan Katrina.

Les ouragans de Floride

Souvenez-vous, il y a encore quelques mois, les tempêtes tropicales Hélène et Milton avaient provoqué des vents violents et des pluies diluviennes dans le sud-est des États-Unis, laissant sur leur passage plusieurs dizaines de morts et des dégâts estimés à des milliards de dollars. Un schéma qui tend à se répéter d’année en année avec le phénomène climatique El Niño.

Image: Paramount

Sorti en 2019, Crawl met en scène un ouragan de catégorie 5 qui s'abat sur la Floride. De nombreux habitants refusent d'évacuer et seront alors pris au piège dans la montée des eaux. Si vous êtes plus branché tornades qu'ouragans, il y a évidemment Twister, un classique des années 1990 et dont la suite, Twisters, est sortie l'an dernier.

L'incendie de Yarnell Hill

L’incendie de Yarnell Hill, survenu en Arizona en juin 2013, a tragiquement coûté la vie à 19 pompiers, laissant un seul survivant. Ce dernier, chargé de surveiller l’incendie à distance, n’était pas avec ses collègues lorsque le feu les a rattrapés. La tragédie est principalement attribuée à un changement soudain et extrême des conditions météorologiques, qui l'a intensifié et a coupé la voie de repli des pompiers. Les victimes ont succombé à la chaleur intense et aux flammes.

Image: Black Label Media

Si les séismes, raz de marée et autres tornades furent souvent portés à l’écran pour leur rendu spectaculaire, les incendies naturels, comme ceux qui ravagent Los Angeles, ont finalement été peu abordés au cinéma, malgré l’existence de nombreux films centrés sur les pompiers. Seul Line of Fire, sorti en 2017, traite spécifiquement de ce type de catastrophe, qui risque de devenir de plus en plus fréquent en raison du dérèglement climatique.