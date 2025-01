Des secouristes continuent d'inspecter les décombres à la recherche de victimes. Image: Imago

Los Angeles cherche les corps et craint de nouveaux feux

Alors que le bilan des incendies fait état d'au moins 24 morts, les secouristes continuent d'inspecter les décombres à la recherche de victimes. Parallèlement, les vents font craindre de nouveaux départs de feu.

Près d'une semaine après que ses collines se sont embrasées, Los Angeles voit les vents menaçant d'attiser les flammes se renforcer lundi et, avec, le risque de nouveaux départs de feu.

«Non seulement ces conditions extrêmes et dangereuses compliquent beaucoup la lutte contre les incendies en cours, mais elles rendront de nouveaux départs de feux beaucoup plus probables», alertent les services météo américains.

«Des conditions météo extrêmement propices aux feux» se développent dans la région, où des rafales soufflent déjà jusqu'à 120 km/h dans certaines zones, et elles dureront au moins jusqu'à mercredi, avertissent-ils.

«Nous allons continuer à utiliser tous les moyens dont nous disposons pour combattre les incendies» Le président Joe Biden

Ces vents chauds et secs annoncés devraient avoir «une force proche de celle d'un ouragan», a comparé de son côté la maire de Los Angeles, Karen Bass.

À la recherche de corps

Assiégée par les flammes depuis mardi dernier, la deuxième ville des Etats-Unis compte ses morts jour après jour: le bilan s'est alourdi dimanche à 24 personnes décédées, selon les autorités locales. Dans les quartiers ravagés, des secouristes assistés de chiens continuent d'inspecter les décombres à la recherche de corps.

Les efforts déployés par des milliers de pompiers, y compris venus du Mexique voisin, ont néanmoins permis de circonscrire en partie les deux principaux incendies au cours des derniers jours. Et les pompiers à pied d'oeuvre ont reçu des renforts humains et matériels, dont des dizaines de camions citernes, et sont prêts à faire face à la situation, ont assuré plusieurs de leurs responsables.

Tout retour des évacués a néanmoins été stoppé jusqu'à jeudi à cause du vent qui regagne en puissance, ont averti les pompiers, appelant à la patience les dizaines de milliers d'habitants faisant la queue, parfois pendant des heures, dans l'espoir de récupérer des médicaments ou des vêtements chez eux, ou tout simplement de voir si leur maison a été détruite ou non.

Dans les quartiers sinistrés où les flammes ont été éteintes, les lotissements ne sont plus que des tas de cendres et de décombres. Plus de 12 000 habitations, bâtiments et véhicules ont été détruits ou endommagés par les feux, qui pourraient être les plus coûteux jamais connus, selon des estimations provisoires.

«Des dizaines de milliards»

«Ca coûtera des dizaines de milliards de dollars pour remettre Los Angeles en l'état», a estimé lundi Joe Biden. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déjà demandé que 2,5 milliards de dollars soient approuvés pour la réponse à la catastrophe.

Des centaines de milliers d'enfants ont repris le chemin de l'école lundi, ont annoncé les autorités. Les écoles sinistrées et celles dans les zones évacuées sont toutefois restées fermées. Plus de 90 000 personnes restent concernées par un ordre d'évacuation.

L'affluence de personnes évacuées à héberger est un autre défi pour la ville californienne, et des informations font état de cas de propriétaires opportunistes ayant augmenté leur loyer.

Les «mensonges» de Musk

Nombre d'habitants commencent à critiquer la gestion des autorités locales, les pompiers ayant parfois dû composer avec des bouches d'incendie à sec ou avec une faible pression.

Donald Trump a une nouvelle fois attaqué dimanche les dirigeants locaux, qualifiés de «politiciens incompétents». «J'attends avec impatience qu'il vienne ici», lui a rétorqué Gavin Newsom, qui ambitionne de lancer un «Plan Marshall» pour reconstruire la Californie.

Le gouverneur de Californie a aussi accusé Elon Musk de propager des «mensonges» sur la réponse des autorités aux incendies. «Les mensonges (de Musk) mis en évidence par les pompiers», a-t-il écrit dimanche soir dans un message sur X accompagné d'une vidéo du millirdaire demandant à un pompier pourquoi il y avait un problème d'approvisionnement en eau. Ce dernier a répondu que ce n'était pas le cas et qu'il y avait de l'eau dans «plusieurs réservoirs».

Gavin Newsom a aussi accusé l'homme le plus riche du monde d'«encourager le pillage avec ses mensonges» après qu'il eut relayé sur X un post affirmant à tort que le gouverneur de Californie et ses collègues démocrates avaient «dépénalisé le pillage».

Face aux pillages, un couvre-feu nocturne est en vigueur dans les secteurs les plus ravagés. Les autorités locales ont annoncé lundi l'inculpation de neuf personnes soupçonnées de pillage.

«Tous bouleversés»

L'Académie des Oscars a de son côté annoncé lundi l'annulation du traditionnel et fastueux déjeuner des nommés prévu le 10 février à Beverly Hills.

«Nous sommes tous bouleversés par l'impact des incendies et par les pertes immenses subies par tant de personnes de notre communauté», ont déclaré le directeur général de l'Académie, Bill Kramer, et sa présidente, Janet Yang. «L'Académie a toujours été une force unificatrice au sein de l'industrie du cinéma, et nous sommes déterminés à rester soudés dans la difficulté», ont-ils ajouté. (jzs/ats)