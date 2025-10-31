De nombreux artistes suisses brillent dans le monde. image: dr

Voici les 100 artistes suisses les plus écoutés sur Spotify

Parce que vous ne l'avez pas demandé (mais que vous en rêviez secrètement), voici le top 100 des artistes suisses qui cartonnent sur Spotify.

Quels sont les artistes suisses qui dominent Spotify? Il n'est pas aisé de répondre à cette question. La plateforme suédoise se montre peu généreuse en chiffres. Il y a cinq ans, cette rétention d'informations nous avait d'ailleurs fait passer à côté de certains talents, malgré le soutien d'experts.

La donne a changé. L'analyse est désormais possible grâce à des outils payants. Malheureusement, même en déboursant la somme conséquente de 160 francs par mois, nous avons dû admettre que les données sur l'origine des artistes sont extrêmement trompeuses: Loredana serait originaire de Roumanie, Stefanie Heinzmann d'Allemagne et Andreas Vollenweider des États-Unis. Inversement, la Mexicaine Prisma (que nous avons supprimée de notre liste) est affichée comme Suisse. Malgré tous nos efforts, nous n'avons trouvé aucun lien de cette dame avec la Confédération.

Il est possible qu'en dépit de nos outils et de nos nombreuses heures d'investigation, certains artistes ne figurent pas dans ce classement. Si vous en repérez, merci de le mentionner dans les commentaires.

Cependant, nous avons fait le choix conscient d'omettre certaines personnalités. Tina Turner a réalisé sa carrière majeure en tant qu'artiste américaine et n'a été naturalisée Suisse que tardivement. Quant à RAF Camora, bien qu'il ait passé ses premières années à Vevey, ce fils d'une Italienne et d'un Autrichien s'est installé très jeune à Vienne. Par conséquent, nous ne les comptons pas parmi les artistes suisses.

Qu'est-ce qui justifie notre choix de ne retenir que Spotify? Les données statistiques montrent que, comparé au service suédois, tous les autres services de streaming musical affichent une base d'utilisateurs trop restreinte pour être pertinente.

La tête du classement revient à DJ Antoine. Cependant, le classement réserve de belles surprises.

DJ Antoine – 4,07 Mio. HörerInnen pro Monat

Genre: Dance/ Electro

C'est toujours le DJ bâlois qui détient le record d'écoutes mensuelles sur Spotify pour un artiste suisse. Cette performance est majoritairement assurée par ses deux énormes tubes: Ma Chérie (plus de 262 millions de vues) et Welcome to St. Tropez (211 millions de vues).



Adriatique – 3,39 Mio.

Genre: House / Dance

Les deux Adrian (Shala et Schweizer) excellent dans les coopérations. Leur titre le plus écouté à ce jour, Home (36 millions de lectures), est né d'une union avec Marino Canal et Delhia de France.

Hermanos Gutiérrez – 3,34 Mio.

Genre: groupe instrumental de musique latine

Les deux instrumentistes originaires de Zurich ont récemment joué dans l’émission de Jimmy Kimmel. Ils se sont solidement établis sur la scène internationale. Leurs principaux auditeurs se trouvent à Londres, Sydney, Amsterdam, Berlin et Los Angeles. Leur titre Cerca de ti cumule plus de 100 millions de vues.



RAFFA GUIDO – 2,39 Mio.

Genre: Electro / Afrohouse

Basé à Genève, le jeune prodige fait sensation avec Famax, un véritable hit taillé pour la fête. Entre l’original (79 millions d’écoutes) et la version «edit» (85 millions), le morceau cumule plus de 160 millions de streams sur Spotify.

Mad Mark – 2,26 Mio.

Genre: Dance / Eurodance

Le producteur italo-suisse doit une partie de sa notoriété à sa collaboration sur Ma Chérie de DJ Antoine. En solo, ses morceaux génèrent toutefois bien moins d’écoutes.

UKAY – 2,23 Mio.

Genre: Dance / House

Ce DJ, qui navigue entre Lucerne et Zurich, s’est formé à la production musicale durant la pandémie. S’il n’avait pas collaboré avec Marshmello, il n’apparaîtrait probablement pas aussi bien classé. Son morceau Si Ai, cumule 86 millions de streams – son plus gros hit à ce jour.

Fäaschtbänkler – 2,072 Mio.

Genre: musique de fête populaire, entre polka entraînante et chants à boire joviaux

Voilà qui va plutôt parler aux germanophones.

Impossible de retenir son nom, mais facile de reprendre ses refrains — même sans connaître la chanson! Un plaisir partagé par nos voisins allemands et par les fêtards des tentes à bière du monde entier.

Découvrez Fäaschtbänkler 👇

Monet192 – 2,02 Mio.

Genre: rap germanophone

Originaire de Saint-Gall, Monet192 est le rappeur le plus écouté de Suisse. Il est particulièrement populaire en Allemagne, où 87 % de son public est féminin et où il figure dans le Top 40.

Vendredi sur Mer – 2,019 Mio.

Genre: Pop

Le projet Vendredi sur Mer, porté par la photographe et chanteuse suisse Charline Mignot, a rencontré un grand succès avec Écoute Chérie, écouté plus de 100 millions de fois depuis 2019. Leur troisième album vient tout juste de sortir.

DJ BoBo – 1,77 Mio.

Genre: Electro

Bientôt de retour sur les routes pour une tournée dans les stades, il fera escale en premier à Europa-Park, avec plusieurs concerts au programme. Il n’a rien perdu de son talent: les grands stades continuent de se remplir.



Mike Candys – 1,76 Mio.

Genre: Electro / Dance

Le Zurichois, figure emblématique de la house, sillonne les scènes internationales. Son morceau Vibe frôle les 40 millions de streams.

Nora En Pure – 1,68 Mio.

Genre: Deep House

On continue avec a vibe électro! Si un Suisse veut cartonner sur Spotify, la recette est simple: il faut des morceaux qui font taper du pied et taper des mains.

Lebanon Hanover – 1'547 Mio.

Genre: Dark wave et Cold wave

Dans le duo Lebanon Hanover, la composante suisse est Larissa Georgiou — connue sous le nom de Larissa Iceglass — originaire de Saint-Gall. Elle assure le chant et la guitare.

Jimi Jules – 1,49 Mio.

Genre: Tech House, Minimal, Dance

Originaire de Lucerne, ce producteur de dance connaît surtout le succès en Amérique latine, avec plus de 100 000 auditeurs à Mexico sur un total de 1,5 million par mois.

ILIRA – 1,47 Mio.

Genre: Pop, Dance, Electronic

Âgée de 31 ans et originaire de Brienz, elle est l’une des voix incontournables de la dance. Ses collabs avec Tiësto, Alle Farben, Gamper & Dadoni et Phil the Beat ont déjà été écoutées plus de 300 millions de fois.



Loredana – 1,415 Mio.

Genre: Rap

Loredana de Lucerne est la rappeuse la plus écoutée de Suisse.

EDX – 1,37 Mio.

Genre: House, Dance, Electronic

La fête continue pour la dance: le pionnier EDX cumule plus de 500 millions d’écoutes sur Spotify, en grande partie grâce à son remix du tube Show Me Love de Sam Feldt.

Wylo – 1,36 Mio.

Genre: Hip-Hop / Rap

Wylo, de son vrai nom Cedric Leutwyler, n’a que cinq morceaux sur Spotify: l’un a 2 000 streams, un autre 393 000, un autre 1 million, un autre 3 millions — et il a participé à Vida Chique, qui a atteint 163 millions d’écoutes. Impressionnant!

Petit détail: le producteur suisse, déjà derrière des hits à dix chiffres, n’est pas enregistré comme artiste indépendant sur Spotify. Sinon, il serait indéniablement en tête du classement.

Lilly Palmer – 1,21 Mio.

Genre: Techno, Acidcore, Deep Techno

Née à Nuremberg, Palmer (Sonja Melanie Rauschenbach) a grandi chez des parents d’accueil à Zurich, raison pour laquelle elle est considérée comme artiste suisse. La DJ réside près d’Amsterdam et est classée 57ᵉ meilleure DJ au monde par DJ Mag.

Roy Malone – 1,16 Mio.

Genre: House, Electro

Grâce à ses deux remixes du tube King of my Castle du Wamdue Project, Herr Malone accumule des millions de streams et se positionne comme le 15ᵉ artiste suisse le plus écouté chaque mois sur Spotify.

Calma Interiore – 1,07 Mio.

Genre: Ambient, Meditation, Yoga

L’identité derrière Calma Interiore reste inconnue, et c’est visiblement voulu. Avec 5 albums publiés en 2024 et 11 en 2023, la cadence est impressionnante.

Yves Larock – 1,01 Mio.

Genre: Dance, DJ, House, Electronic

Enfin un peu de dance! Yves Larock marque les esprits avec son superhit Rise Up, qui a accumulé plus de 111 millions d’écoutes. Un classique qui traverse le temps.

Paleface Swiss – 1,008 Mio.

Genre: Metal, Death Core

Les hard rockers les plus écoutés de Suisse? Ce sont les Zurichois de Paleface Swiss. Trois albums studio depuis 2017. Dommage qu’ils aient été oubliés dans le classement initial! Bravo à eux!

DANIT – 1,004 Mio.

Genre: Ethno, Electronica Selvática

Elle voyage aux quatre coins du globe, et cela se ressent dans son son.

Kadebostany – 1 Million

Genre: Pop

Le groupe genevois sort du lot dans le dance. Selon eux, ils viennent de Kadebostan (un univers imaginaire). Leur tube Castle in the Snow cumule 86 millions de streams.

Charles Dutoit – 998'463

Genre: Chef d'orchestre



Il y a tout de même des Romands dans cette liste! Le compositeur Charles Dutoit, originaire de Lausanne et installé au Canada, parvient tout juste à entrer dans le Top 20, ce qui en fait le dernier portrait rapide.

Il faut cependant mentionner qu’à la suite du mouvement #MeToo, il a essuyé un véritable fortissimo: plusieurs orchestres américains ont mis fin à leur collaboration avec lui.

Ele A – 904'375

Genre: Rap, Hip Hop

Nemo – 880'598

Genre: Pop, Euro Pop



Natascha Polké – 834'786

Genre: Techno, House

Eluveitie – 790'269

Genre: Ethno-Metal, Rock, Folk

Double – 761'753

Genre: Pop alternative

Remady – 739’699

Genre: Dance

Sophie Hunger – 736'954

Genre: Pop, Alternative, Rock, Singer/Songwriter

Giona Ostinelli – 717'867

Genre: Soundtrack, Pop, Euro Pop

Stefanie Heinzmann – 649’196

Yello – 635'555

Genre: Pop, Dance, Electronic

Beatrice Egli – 603'265

Genre: Variété allemande

Priya Ragu – 571'155

Genre: Dance, R'n'B

Stephan Eicher – 556’800

Genre: Chanson

Nuit Incolore – 551'937

Genre: Pop française

Benjamin Amaru – 551'458

Genre: Pop, Indie Folk

Liquid Soul – 494’976

Genre: Electro / dance

Arma Jackson – 482'236

Genre: rap français, Hip Hop

Faber – 462'115

Genre: Indie germanophone

Grandbrothers – 458’251

Genre: Un mélange d’électronique, de piano-technique minimaliste et d’ambient, tout simplement génial.

Vincent Gross – 457’248

Genre: Festif

Silvia Blaser – 439'201

Genre: Instrumental, Ambient

Pronto – 423'937

Genre: Hip-Hop, Dance-Hall, Reggae

The Gardener & The Tree – 416'477

Genre: Indie-Folk-Rock-Pop-Alternative

Round Table Knights – 408'796

Genre: House

Boy – 391'941

Genre: Pop

Nickless – 375'798

Genre: (Synthi-) Pop

Virtual Swag – 362'752

Genre: Hip-Hop / Rap

Bonaparte – 356’497

Genre: Indie, Visual Trash Punk 🤷

Sons of Maria – 335’866

Genre: Lounge, Dance

Marina Viotti – 347'091

Genre: Opera meets Metal

Black Sea Dahu – 343'319

Genre: Indie Folk

Steeg – 340'821

Genre: Lounge

Melodiesinfonie – 338'519

Genre: Hip-Hop, Rap, Funk, Easy Listening, Instrumental ...

Pablo Nouvelle – 337'884

Genre: Dance, Electronic

Zoë Më – 307'887

Genre: Pop, Indie germanophone

DTAILR – 296'340

Genre: House, Deep House, Tech House

Lipka – 293'083

Genre: Pop

Ray Denz – 286'298

Genre: Kizomba, Afrobeats, Afroswing

Derrick Sound – 284'721

Genre: Dub Reggae

:DARREN – 266'686

Genre: House, Afro House, Dance

Ruck P – 263'261

Genre: Lofi, Ambient

Ge & Luke – 262'244

Genre: EDM

Hecht – 259'779

Genre: Rock, Variété suisse légère

Zeal & Ardor – 259’588

Genre: Progressive-Metal, Gospel

Lo & Leduc – 255'474

Genre: Pop, Feelgood

Jozef De Schutter – 253'243

Genre: Piano

Esteriore Brothers – 251'213

Genre: Italo-Schlager, Italo-Disco, Musica Leggera

PLVTO – 248'650

Genre: Chill House, Melodic House

Gotthard – 250'598

Genre: Rock

Nicolas Haelg – 243'519

Genre: Remix, Dance

The Bianca Story – 240'169

Genre: Indie, Art Pop

Linda Elys – 240'091

Genre: Pop, Indie

Joya Marleen – 237'721

Genre: Pop

Stubete Gäng – 222'045

Genre: musique populaire à chanter en chœur



EAZ – 221'332

Genre: Son style combine hip-hop classique et rap décalé et humoristique, avec des paroles souvent espiègles ou légères.

Panda Eyes – 220'768

Genre: Dubstep

Kalabrese – 218'962

Genre: Dance

Noah Beatz – 217'280

Genre: Guitare, Instrumental

Lloyd P-White – 213’386

Genre: Rap

Patent Ochsner – 216'281

Genre: rock nostalgique

Krokus – 210’800

Genre: Rock

Gil Glaze – 218'433

Genre: Pop/Dance

Gjon's Tears – 200'664

Genre: Pop

NNAVY – 190'934

Genre: Soul, More Soul, New R'n'B

Winterborn – 189'704

Genre: Dance, Electronic, Trance

Luca Hänni – 185'675

Genre: Pop

Utope – 184'718

Genre: Dance, EDM

Bobby Celesti – 184'544

Genre: Lullabies

Kings Elliot – 179’737

Genre: Pop

Croatia Squad – 175’517

Genre: Deep House, Tech House

Bligg – 174'460

Genre: Rap

Argyle – 173'110

Genre: Pop, Indie, Folk

Gölä – 173'027

Genre: Variété

Breakdown of Sanity – 168'482

Genre: Metal, Metalcore