Voici les 100 artistes suisses les plus écoutés sur Spotify
Quels sont les artistes suisses qui dominent Spotify? Il n'est pas aisé de répondre à cette question. La plateforme suédoise se montre peu généreuse en chiffres. Il y a cinq ans, cette rétention d'informations nous avait d'ailleurs fait passer à côté de certains talents, malgré le soutien d'experts.
La donne a changé. L'analyse est désormais possible grâce à des outils payants. Malheureusement, même en déboursant la somme conséquente de 160 francs par mois, nous avons dû admettre que les données sur l'origine des artistes sont extrêmement trompeuses: Loredana serait originaire de Roumanie, Stefanie Heinzmann d'Allemagne et Andreas Vollenweider des États-Unis. Inversement, la Mexicaine Prisma (que nous avons supprimée de notre liste) est affichée comme Suisse. Malgré tous nos efforts, nous n'avons trouvé aucun lien de cette dame avec la Confédération.
Il est possible qu'en dépit de nos outils et de nos nombreuses heures d'investigation, certains artistes ne figurent pas dans ce classement. Si vous en repérez, merci de le mentionner dans les commentaires.
Cependant, nous avons fait le choix conscient d'omettre certaines personnalités. Tina Turner a réalisé sa carrière majeure en tant qu'artiste américaine et n'a été naturalisée Suisse que tardivement. Quant à RAF Camora, bien qu'il ait passé ses premières années à Vevey, ce fils d'une Italienne et d'un Autrichien s'est installé très jeune à Vienne. Par conséquent, nous ne les comptons pas parmi les artistes suisses.
Qu'est-ce qui justifie notre choix de ne retenir que Spotify? Les données statistiques montrent que, comparé au service suédois, tous les autres services de streaming musical affichent une base d'utilisateurs trop restreinte pour être pertinente.
La tête du classement revient à DJ Antoine. Cependant, le classement réserve de belles surprises.
DJ Antoine – 4,07 Mio. HörerInnen pro Monat
Genre: Dance/ Electro
C'est toujours le DJ bâlois qui détient le record d'écoutes mensuelles sur Spotify pour un artiste suisse. Cette performance est majoritairement assurée par ses deux énormes tubes: Ma Chérie (plus de 262 millions de vues) et Welcome to St. Tropez (211 millions de vues).
Adriatique – 3,39 Mio.
Genre: House / Dance
Les deux Adrian (Shala et Schweizer) excellent dans les coopérations. Leur titre le plus écouté à ce jour, Home (36 millions de lectures), est né d'une union avec Marino Canal et Delhia de France.
Hermanos Gutiérrez – 3,34 Mio.
Genre: groupe instrumental de musique latine
Les deux instrumentistes originaires de Zurich ont récemment joué dans l’émission de Jimmy Kimmel. Ils se sont solidement établis sur la scène internationale. Leurs principaux auditeurs se trouvent à Londres, Sydney, Amsterdam, Berlin et Los Angeles. Leur titre Cerca de ti cumule plus de 100 millions de vues.
RAFFA GUIDO – 2,39 Mio.
Genre: Electro / Afrohouse
Basé à Genève, le jeune prodige fait sensation avec Famax, un véritable hit taillé pour la fête. Entre l’original (79 millions d’écoutes) et la version «edit» (85 millions), le morceau cumule plus de 160 millions de streams sur Spotify.
Mad Mark – 2,26 Mio.
Genre: Dance / Eurodance
Le producteur italo-suisse doit une partie de sa notoriété à sa collaboration sur Ma Chérie de DJ Antoine. En solo, ses morceaux génèrent toutefois bien moins d’écoutes.
UKAY – 2,23 Mio.
Genre: Dance / House
Ce DJ, qui navigue entre Lucerne et Zurich, s’est formé à la production musicale durant la pandémie. S’il n’avait pas collaboré avec Marshmello, il n’apparaîtrait probablement pas aussi bien classé. Son morceau Si Ai, cumule 86 millions de streams – son plus gros hit à ce jour.
Fäaschtbänkler – 2,072 Mio.
Genre: musique de fête populaire, entre polka entraînante et chants à boire joviaux
Voilà qui va plutôt parler aux germanophones.
Impossible de retenir son nom, mais facile de reprendre ses refrains — même sans connaître la chanson! Un plaisir partagé par nos voisins allemands et par les fêtards des tentes à bière du monde entier.
Découvrez Fäaschtbänkler 👇
Monet192 – 2,02 Mio.
Genre: rap germanophone
Originaire de Saint-Gall, Monet192 est le rappeur le plus écouté de Suisse. Il est particulièrement populaire en Allemagne, où 87 % de son public est féminin et où il figure dans le Top 40.
Vendredi sur Mer – 2,019 Mio.
Genre: Pop
Le projet Vendredi sur Mer, porté par la photographe et chanteuse suisse Charline Mignot, a rencontré un grand succès avec Écoute Chérie, écouté plus de 100 millions de fois depuis 2019. Leur troisième album vient tout juste de sortir.
DJ BoBo – 1,77 Mio.
Genre: Electro
Bientôt de retour sur les routes pour une tournée dans les stades, il fera escale en premier à Europa-Park, avec plusieurs concerts au programme. Il n’a rien perdu de son talent: les grands stades continuent de se remplir.
Mike Candys – 1,76 Mio.
Genre: Electro / Dance
Le Zurichois, figure emblématique de la house, sillonne les scènes internationales. Son morceau Vibe frôle les 40 millions de streams.
Nora En Pure – 1,68 Mio.
Genre: Deep House
On continue avec a vibe électro! Si un Suisse veut cartonner sur Spotify, la recette est simple: il faut des morceaux qui font taper du pied et taper des mains.
Lebanon Hanover – 1'547 Mio.
Genre: Dark wave et Cold wave
Dans le duo Lebanon Hanover, la composante suisse est Larissa Georgiou — connue sous le nom de Larissa Iceglass — originaire de Saint-Gall. Elle assure le chant et la guitare.
Jimi Jules – 1,49 Mio.
Genre: Tech House, Minimal, Dance
Originaire de Lucerne, ce producteur de dance connaît surtout le succès en Amérique latine, avec plus de 100 000 auditeurs à Mexico sur un total de 1,5 million par mois.
ILIRA – 1,47 Mio.
Genre: Pop, Dance, Electronic
Âgée de 31 ans et originaire de Brienz, elle est l’une des voix incontournables de la dance. Ses collabs avec Tiësto, Alle Farben, Gamper & Dadoni et Phil the Beat ont déjà été écoutées plus de 300 millions de fois.
Loredana – 1,415 Mio.
Genre: Rap
Loredana de Lucerne est la rappeuse la plus écoutée de Suisse.
EDX – 1,37 Mio.
Genre: House, Dance, Electronic
La fête continue pour la dance: le pionnier EDX cumule plus de 500 millions d’écoutes sur Spotify, en grande partie grâce à son remix du tube Show Me Love de Sam Feldt.
Wylo – 1,36 Mio.
Genre: Hip-Hop / Rap
Wylo, de son vrai nom Cedric Leutwyler, n’a que cinq morceaux sur Spotify: l’un a 2 000 streams, un autre 393 000, un autre 1 million, un autre 3 millions — et il a participé à Vida Chique, qui a atteint 163 millions d’écoutes. Impressionnant!
Petit détail: le producteur suisse, déjà derrière des hits à dix chiffres, n’est pas enregistré comme artiste indépendant sur Spotify. Sinon, il serait indéniablement en tête du classement.
Lilly Palmer – 1,21 Mio.
Genre: Techno, Acidcore, Deep Techno
Née à Nuremberg, Palmer (Sonja Melanie Rauschenbach) a grandi chez des parents d’accueil à Zurich, raison pour laquelle elle est considérée comme artiste suisse. La DJ réside près d’Amsterdam et est classée 57ᵉ meilleure DJ au monde par DJ Mag.
Roy Malone – 1,16 Mio.
Genre: House, Electro
Grâce à ses deux remixes du tube King of my Castle du Wamdue Project, Herr Malone accumule des millions de streams et se positionne comme le 15ᵉ artiste suisse le plus écouté chaque mois sur Spotify.
Calma Interiore – 1,07 Mio.
Genre: Ambient, Meditation, Yoga
L’identité derrière Calma Interiore reste inconnue, et c’est visiblement voulu. Avec 5 albums publiés en 2024 et 11 en 2023, la cadence est impressionnante.
Yves Larock – 1,01 Mio.
Genre: Dance, DJ, House, Electronic
Enfin un peu de dance! Yves Larock marque les esprits avec son superhit Rise Up, qui a accumulé plus de 111 millions d’écoutes. Un classique qui traverse le temps.
Paleface Swiss – 1,008 Mio.
Genre: Metal, Death Core
Les hard rockers les plus écoutés de Suisse? Ce sont les Zurichois de Paleface Swiss. Trois albums studio depuis 2017. Dommage qu’ils aient été oubliés dans le classement initial! Bravo à eux!
DANIT – 1,004 Mio.
Genre: Ethno, Electronica Selvática
Elle voyage aux quatre coins du globe, et cela se ressent dans son son.
Kadebostany – 1 Million
Genre: Pop
Le groupe genevois sort du lot dans le dance. Selon eux, ils viennent de Kadebostan (un univers imaginaire). Leur tube Castle in the Snow cumule 86 millions de streams.
Charles Dutoit – 998'463
Genre: Chef d'orchestre
Il y a tout de même des Romands dans cette liste! Le compositeur Charles Dutoit, originaire de Lausanne et installé au Canada, parvient tout juste à entrer dans le Top 20, ce qui en fait le dernier portrait rapide.
Il faut cependant mentionner qu’à la suite du mouvement #MeToo, il a essuyé un véritable fortissimo: plusieurs orchestres américains ont mis fin à leur collaboration avec lui.
Ele A – 904'375
Genre: Rap, Hip Hop
Nemo – 880'598
Genre: Pop, Euro Pop
Natascha Polké – 834'786
Genre: Techno, House
Eluveitie – 790'269
Genre: Ethno-Metal, Rock, Folk
Double – 761'753
Genre: Pop alternative
Remady – 739’699
Genre: Dance
Sophie Hunger – 736'954
Genre: Pop, Alternative, Rock, Singer/Songwriter
Giona Ostinelli – 717'867
Genre: Soundtrack, Pop, Euro Pop
Stefanie Heinzmann – 649’196
Yello – 635'555
Genre: Pop, Dance, Electronic
Beatrice Egli – 603'265
Genre: Variété allemande
Priya Ragu – 571'155
Genre: Dance, R'n'B
Stephan Eicher – 556’800
Genre: Chanson
Nuit Incolore – 551'937
Genre: Pop française
Benjamin Amaru – 551'458
Genre: Pop, Indie Folk
Liquid Soul – 494’976
Genre: Electro / dance
Arma Jackson – 482'236
Genre: rap français, Hip Hop
Faber – 462'115
Genre: Indie germanophone
Grandbrothers – 458’251
Genre: Un mélange d’électronique, de piano-technique minimaliste et d’ambient, tout simplement génial.
Vincent Gross – 457’248
Genre: Festif
Silvia Blaser – 439'201
Genre: Instrumental, Ambient
Pronto – 423'937
Genre: Hip-Hop, Dance-Hall, Reggae
The Gardener & The Tree – 416'477
Genre: Indie-Folk-Rock-Pop-Alternative
Round Table Knights – 408'796
Genre: House
Boy – 391'941
Genre: Pop
Nickless – 375'798
Genre: (Synthi-) Pop
Virtual Swag – 362'752
Genre: Hip-Hop / Rap
Bonaparte – 356’497
Genre: Indie, Visual Trash Punk 🤷
Sons of Maria – 335’866
Genre: Lounge, Dance
Marina Viotti – 347'091
Genre: Opera meets Metal
Black Sea Dahu – 343'319
Genre: Indie Folk
Steeg – 340'821
Genre: Lounge
Melodiesinfonie – 338'519
Genre: Hip-Hop, Rap, Funk, Easy Listening, Instrumental ...
Pablo Nouvelle – 337'884
Genre: Dance, Electronic
Zoë Më – 307'887
Genre: Pop, Indie germanophone
DTAILR – 296'340
Genre: House, Deep House, Tech House
Lipka – 293'083
Genre: Pop
Ray Denz – 286'298
Genre: Kizomba, Afrobeats, Afroswing
Derrick Sound – 284'721
Genre: Dub Reggae
:DARREN – 266'686
Genre: House, Afro House, Dance
Ruck P – 263'261
Genre: Lofi, Ambient
Ge & Luke – 262'244
Genre: EDM
Hecht – 259'779
Genre: Rock, Variété suisse légère
Zeal & Ardor – 259’588
Genre: Progressive-Metal, Gospel
Lo & Leduc – 255'474
Genre: Pop, Feelgood
Jozef De Schutter – 253'243
Genre: Piano
Esteriore Brothers – 251'213
Genre: Italo-Schlager, Italo-Disco, Musica Leggera
PLVTO – 248'650
Genre: Chill House, Melodic House
Gotthard – 250'598
Genre: Rock
Nicolas Haelg – 243'519
Genre: Remix, Dance
The Bianca Story – 240'169
Genre: Indie, Art Pop
Linda Elys – 240'091
Genre: Pop, Indie
Joya Marleen – 237'721
Genre: Pop
Stubete Gäng – 222'045
Genre: musique populaire à chanter en chœur
EAZ – 221'332
Genre: Son style combine hip-hop classique et rap décalé et humoristique, avec des paroles souvent espiègles ou légères.
Panda Eyes – 220'768
Genre: Dubstep
Kalabrese – 218'962
Genre: Dance
Noah Beatz – 217'280
Genre: Guitare, Instrumental
Lloyd P-White – 213’386
Genre: Rap
Patent Ochsner – 216'281
Genre: rock nostalgique
Krokus – 210’800
Genre: Rock
Gil Glaze – 218'433
Genre: Pop/Dance
Gjon's Tears – 200'664
Genre: Pop
NNAVY – 190'934
Genre: Soul, More Soul, New R'n'B
Winterborn – 189'704
Genre: Dance, Electronic, Trance
Luca Hänni – 185'675
Genre: Pop
Utope – 184'718
Genre: Dance, EDM
Bobby Celesti – 184'544
Genre: Lullabies
Kings Elliot – 179’737
Genre: Pop
Croatia Squad – 175’517
Genre: Deep House, Tech House
Bligg – 174'460
Genre: Rap
Argyle – 173'110
Genre: Pop, Indie, Folk
Gölä – 173'027
Genre: Variété
Breakdown of Sanity – 168'482
Genre: Metal, Metalcore