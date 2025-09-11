Image: reddit/watson

33 contrefaçons qui vous donneront envie de rire (ou de pleurer)

Si vous n'avez pas eu le plaisir d'aller en vacances dans un endroit où l'on trouve des produits aussi drôles, voici une nouvelle édition des contrefaçons les plus effrontées du monde.

Faux – mais plutôt cool, non?

Woody de Toy Story 4 a perdu son chapeau emblématique.

Il n'a pas l'air super content.

La collab de l'année: on adorerait voir ce film.

Oh.

Qui a conçu ce petit-déjeuner de princesse?

Les dames nous semblent familières, mais d'une certaine manière, non.

On préfère presque ce nom à l'original.

¯\_(ツ)_/¯

Vous tenteriez?

Juste l’une des nombreuses contrefaçons de l’ONU.

En voici quelques autres (pour plus tard):

Yellow, qu'est-ce qu'ils t'ont fait?

Kitty est devenue adulte et aimerait qu'on l'appelle «Chat».

On mange chez HotDognald's aujourd'hui?

Il faut croire qu'on était endormi pendant cette séquence de La Reine des Neiges.

En fait, le nom est très concis.

Contrairement à «Twister».

Notre préféré: Peepi.

Avec un petit pénis radeau sur l'hameçon. Trop chou.

Attendez, cet âne ne vous dit rien?

C'est exactement comme ça que s'écrit l'original, n'est-ce pas?

Les jambes de Pikachu ont un truc légèrement bizarre.

(On ne parle même pas de l'étrange bébé en peluche à droite.)

OK, STOP.

Un original de Chbistian de Raris.

Spi... Spidey... ça va?

Taille géante > Grande taille.

Désolé, Froot Loops.

Le résultat a-t-il pu être falsifié? Sinon, ce serait plutôt regrettable d'un point de vue comptable.

On avait presque oublié le nom de ces superhéros.

Dbapdool & Wolvbrlne, mais bien sûr!

Tiffany sera étonnée.

En parlant de chaussures, le chat botté s'appelle désormais...

Puss AND Boots.

Difficile à distinguer de l'original.

Qui n’a jamais joué avec Barnie?

Nous ne savions pas que WhatsApp avait besoin d'un deuxième pilier, mais bon.

L’essentiel, c'est que la Game Boy fonctionne à nouveau.

Et enfin... le duo de super-héros de l'année!

Quand il arrive, l'ennemi s'enfuit. <3

(sim)

(traduit et adapté par mbr)