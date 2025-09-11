larges éclaircies14°
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

33 contrefaçons qui vous donneront envie de rire (ou de pleurer)

Lustige Produktfälschungen, die niemals nicht witzig sind
Image: reddit/watson

33 contrefaçons qui vous donneront envie de rire (ou de pleurer)

Si vous n'avez pas eu le plaisir d'aller en vacances dans un endroit où l'on trouve des produits aussi drôles, voici une nouvelle édition des contrefaçons les plus effrontées du monde.
11.09.2025, 05:3811.09.2025, 05:38
Plus de «Divertissement»

Faux – mais plutôt cool, non?

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Woody de Toy Story 4 a perdu son chapeau emblématique.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Il n'a pas l'air super content.

Image

La collab de l'année: on adorerait voir ce film.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Oh.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Qui a conçu ce petit-déjeuner de princesse?

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Les dames nous semblent familières, mais d'une certaine manière, non.

Image

On préfère presque ce nom à l'original.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Vous tenteriez?

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Juste l’une des nombreuses contrefaçons de l’ONU.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

En voici quelques autres (pour plus tard):

Son corps affole la Toile

Yellow, qu'est-ce qu'ils t'ont fait?

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Kitty est devenue adulte et aimerait qu'on l'appelle «Chat».

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

On mange chez HotDognald's aujourd'hui?

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Il faut croire qu'on était endormi pendant cette séquence de La Reine des Neiges.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

En fait, le nom est très concis.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Contrairement à «Twister».

Notre préféré: Peepi.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Avec un petit pénis radeau sur l'hameçon. Trop chou.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Attendez, cet âne ne vous dit rien?

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

C'est exactement comme ça que s'écrit l'original, n'est-ce pas?

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Les jambes de Pikachu ont un truc légèrement bizarre.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

(On ne parle même pas de l'étrange bébé en peluche à droite.)

OK, STOP.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Un original de Chbistian de Raris.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Spi... Spidey... ça va?

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Taille géante > Grande taille.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Désolé, Froot Loops.

Le résultat a-t-il pu être falsifié? Sinon, ce serait plutôt regrettable d'un point de vue comptable.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

On avait presque oublié le nom de ces superhéros.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Dbapdool & Wolvbrlne, mais bien sûr!

Image

Tiffany sera étonnée.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

En parlant de chaussures, le chat botté s'appelle désormais...

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Puss AND Boots.

Difficile à distinguer de l'original.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Qui n’a jamais joué avec Barnie?

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Nous ne savions pas que WhatsApp avait besoin d'un deuxième pilier, mais bon.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

L’essentiel, c'est que la Game Boy fonctionne à nouveau.

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Et enfin... le duo de super-héros de l'année!

Die lustigsten Fälschungen im Internet
Image: reddit

Quand il arrive, l'ennemi s'enfuit. <3

(sim)

(traduit et adapté par mbr)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
C'est le cauchemar des vacanciers
1
C'est le cauchemar des vacanciers
de Sainath Bovay
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
de Yoann Schott
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
de Jérémie Crausaz
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
de Marie-Adèle Copin
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
1
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
1
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
de Marie-Adèle Copin
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
1
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
de Marie-Adèle Copin

Le monde merveilleux du cervelat

1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
1 / 6
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef
partager sur Facebookpartager sur X
Cardi B s'est transformée en vendeuse de rue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
2
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
3
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
Ces 7 stars sont riches mais radines
Elles ont des millions sur leurs comptes, mais n’aiment pas dépenser. Voici les célébrités les plus pingres, et les astuces qu'elles utilisent pour économiser.
On pourrait croire que les stars du cinéma ou de la musique ont suffisamment d’argent pour dépenser sans compter. Ce n’est pourtant pas le cas de certains people, qui gardent jalousement leur fortune. Voici quelques exemples de ces Picsou plutôt malins.
L’article