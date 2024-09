17 stars qui nous ont scotchés à l'écran par surprise

Voir notre acteur, notre auteur ou notre chanteur préféré débarquer tout à coup à l'écran en tant que guest star est toujours un événement spécial.

Quand on va au cinéma ou qu'on regarde une série, il est toujours amusant ou excitant de voir une star à l'écran qui n'est pas censée y être. C'est pourquoi nous vous dressons cette petite liste des caméos inattendus et mémorables.

David Hasselhoff dans Bob l'éponge, le film

L'ancienne mégastar de Baywatch, David Hasselhoff, était la seule personne présente dans le film d'animation Bob l'éponge, le film, de 2004. L'acteur apparaît dans l'une des scènes finales, lorsqu'il sauve Bob l'éponge et Patrick, et que les personnages du dessin animé regagnent à la nage leur maison à Bikini Bottom.

Image: nickelodeon

Voici toute la scène (y compris la course le long de la plage):

Martin Scorsese dans Taxi Driver

Le réalisateur Martin Scorsese a joué un petit rôle dans Taxi Driver en tant que l'un des passagers de Travis Bickle. A l'origine, ce n'était pas prévu comme caméo. Mais l'acteur qui avait été casté pour la scène s'est désisté à la dernière minute, et Scorsese l'a donc remplacé.

Image: columbia pictures

La vidéo:

Stan Lee dans tous les films Marvel

Les vrais fans de Marvel le savent: dans tous les films du Marvel Cinematic Universe (MCU), l'auteur de bandes dessinées et légende de Marvel Stan Lee apparaît dans un petit rôle secondaire jusqu'à sa mort en 2018. Ici, dans The First Avenger: Civil War.

Image: disney

Tous les caméos de Stan Lee:

Keanu Reeves dans Always Be My Maybe

Keanu Reeves joue une version follement excentrique de lui-même dans le film Netflix Always Be My Maybe.

Image: netflix

La vidéo:

Jeff Goldblum dans Jurassic World: Fallen Kingdom

Le Dr Ian Malcom (joué par Jeff Goldblum) se présente à une audience du Sénat et argumente que les humains devraient laisser mourir les dinosaures. C'était une erreur de les faire revenir.

Image: universal pictures

La vidéo:

Adam Lambert dans Bohemian Rhapsody

Le groupe de rock Queen tourne depuis quelques années avec Adam Lambert comme chanteur. Il semble donc normal qu'il apparaisse également dans Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury montre de l'intérêt pour le personnage de Lambert, bien qu'il soit à ce moment-là du film dans une relation hétérosexuelle. Les spectateurs sont témoins de la façon dont Freddy découvre une partie de lui-même dans cette scène. Lambert apporte une contribution subtile, mais aussi très efficace au film.

Image: 20th century fox

Les petits détails de génie dans Bohemian Rhapsody:

David Bowie dans Zoolander

La légende de la musique anglaise David Bowie a fait une apparition remarquée dans Zoolander de Ben Stiller en tant que juré lors d'un walk-off entre les mannequins rivaux Derek Zoolander et Hansel.

Image: paramount pictures

La vidéo:

Keith Richards dans Pirates des Caraïbes: La fin du monde

Le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, a pris une courte pause du monde du rock'n'roll en 2007 pour jouer le père de Jack Sparrow, le capitaine Teague, dans Pirates des Caraïbes: à la fin du monde.

Il a décroché ce rôle dans le troisième volet de la franchise après que l'acteur principal Johnny Depp a déclaré qu'il avait créé son personnage de film spécifiquement en fonction de Richards.

Image: disney

La vidéo:

Carrie Fisher dans Scream 3

Carrie Fisher jouait une secrétaire de studio de cinéma qui s'entretenait avec deux personnes enquêtant sur un meurtre. Le personnage de Fisher déclare:

«J'ai presque eu le rôle de la princesse Leia. J'étais si près du but. Mais qui l'obtient ? Celle qui couche avec George Lucas!»

Image: konrad pictures

Princesse Leia dans « Scream 3 » :

Stephen King dans Sleepwalkers

Au fil des ans, Stephen King a fait de nombreuses apparitions en tant que guest star dans les adaptations cinématographiques de ses romans, mais l'une de ses apparitions les plus mémorables a eu lieu en 1992 dans Sleepwalkers. Il y joue le rôle d'un gardien de cimetière qui tente de convaincre tout le monde que les événements étranges qui se produisent dans le cimetière ne sont pas de sa faute.

Image: columbia pictures

La vidéo:

Madonna dans Die Another Day

Madonna n'a pas seulement chanté la chanson du générique du film de James Bond Die Another Day, elle a également eu un bref rôle d'invitée en tant qu'escrimeuse.

Image: mgm

La vidéo:

Johnny Depp dans 21 Jump Street

C'est avec la série 21 Jump Street que Johnny Depp a percé à Hollywood dans les années 80. C'est donc tout naturellement qu'il a fait un caméo avec son ancienne co-star Peter DeLuise dans le film du même nom sorti en 2012.

Image: mgm

La vidéo:

Daniel Craig dans Star Wars: The Force Awakens

Pour reconnaître cette apparition dans Star Wars: Le réveil de la force, les cinéphiles ont dû tendre l'oreille. Car derrière un masque de stormtrooper se cachait nul autre que James Bond - aka Daniel Craig.

Image: disney

Le caméo en question:

Ming-Na Wen dans Mulan

Ming-Na Wen, qui a doublé Mulan dans le dessin animé, est intervenue en tant qu'invitée pour présenter Mulan à l'empereur dans le film en prises de vues réelles.

Image: disney

La vidéo du caméo:

Dan Aykroyd dans Casper

Dan Aykroyd, l'un des Ghostbusters originaux, a fait une apparition dans le film surnaturel Casper. Il a été appelé pour se débarrasser d'un trio de fantômes. Il n'y est cependant pas parvenu et il dit : «Vous savez qui vous devriez appeler? Quelqu'un d'autre.»

Image: universal pictures

La vidéo:

Bill Murray dans Zombieland

Dans cette comédie sur les zombies, Bill Murray joue une version fictive de lui-même. Des survivants fouillent sa villa hollywoodienne et rencontrent Murray.

Image: columbia pictures

La vidéo en question:

Danny Trejo dans What We Do In The Shadows

Danny Trejo fait partie du Conseil des Vampires, où il apparaît torse nu et porte des tatouages mexicains sympas sur toute la poitrine.

Des stars telles que Mark Hamill, Tilda Swinton, Dave Bautista, Benedict Wong, Wesley Snipes et Evan Rachel Wood font également des apparitions dans le faux documentaire sur les vampires.

Image: fx productions

Top 10 des caméos dans What We Do In The Shadows:

