Le troll de Photoshop a encore frappé et c'est hilarant

James Fridman, le légendaire roi de la retouche au second degré, reprend du service. Pour notre plus grand plaisir.

Plus de «Divertissement»

Bien avant que tout le monde ne crée des œuvres d'art époustouflantes grâce à la génération d'images par IA, il y avait James Fridman. Pendant des années, cet artiste Photoshop a accepté des commandes de clients et les a interprétées «différemment». Autrement dit: différemment de ce qui avait été demandé – ce qui n'en est que plus hilarant.

Le troll de Photoshop a encore frappé ces derniers mois. Et c'est toujours aussi génial.

Salut Jamie. Tes œuvres sont vraiment magnifiques. Pourrais-tu me placer sur la première marche?

Et le résultat:

Salut James! J'adore cette photo de moi à Paris, mais pourrais-tu enlever ce long morceau de métal, s'il te plaît? Merci.

Le résultat:

J'aime beaucoup cette photo de mon copain et moi, mais pourriez-vous faire en sorte qu'il me regarde? Merci.

Le résultat:

Peux-tu faire en sorte que ça ait l'air d'un ami qui prend un selfie devant un miroir avec moi?

Le résultat:

J'adore cette photo de mon cousin et moi, mais il est gêné par sa dent de devant grise. Pourriez-vous y remédier?

Le résultat:

Pourriez-vous faire en sorte que les pieds de mon copain paraissent moins longs sur cette photo?

Le résultat:

J'admire beaucoup votre travail. Je me demandais si vous pourriez m'aider à enlever le verre devant moi; il fait un peu bizarre.

Et le résultat:

Mon ami est fan de Mohamed Ali. Pourriez-vous le faire en boxeur (red: boxer en anglais)? Merci!

Et le résultat:

Pourriez-vous corriger l'enseigne en arrière-plan? Elle se trouvait devant le bar. Je ne l'ai remarquée qu'une fois rentré à la maison.

Le résultat:

J'adore cette photo, mais pourriez-vous faire quelque chose pour que cette femme n'ait pas l'air d'être juste derrière moi?

Le résultat:

Pourriez-vous ajouter des mains à cette photo? J’ai l’air un peu bizarre avec les manches longues. J’adore votre travail, merci beaucoup!

Le résultat:

Parmi mes amis, on m'a toujours surnommé le «Roi des Petits». Pourtant, sur cette photo, mes jambes paraissent très féminines. Pourriez-vous corriger cela? Merci.

Le résultat:

Pourriez-vous m'aider à retoucher cette photo? Nous avons tous pris des photos individuelles après, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en prendre une. Je voudrais être seul sur la photo, assis au milieu du canapé - je suis celui de gauche. Merci.

Le résultat:

J'ai une photo de famille que ma mère aimerait faire encadrer, mais on dirait qu'elle n'a qu'une jambe sur la photo. Pourriez-vous y remédier, s'il vous plaît?

Le résultat:

Pouvez-vous rendre cette image plus intéressante?

Le résultat:

Bonus

Salut! Je me demandais si vous pouviez me lisser les cheveux. Beaucoup de gens se sont moqués de ma coiffure, et je voulais juste voir ce que ça donnerait. Merci, Winnie



Et la réponse:

On se moque souvent des autres pour masquer ses propres complexes. Ne changez pas ce que vous avez à la naissance simplement parce que d’autres le disent. Ce sont vos traits naturels qui vous rendent vraiment unique. Vos cheveux sont absolument magnifiques.



(sim)