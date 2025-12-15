brouillard
Mariah Carey chantera à la cérémonie d'ouverture des JO de Milan

Mariah Carey a trouvé un nouveau job en Italie

Pour le comité d'organisation des JO-2026, «Mariah Carey incarne pleinement l'émotion qui accompagne la préparation des Jeux».Keystone
Première vedette internationale annoncée, Mariah Carey ouvrira les JO-2026 dans une cérémonie inédite, organisée simultanément sur quatre sites italiens.
15.12.2025, 15:19

On la croyait disparue entre le 26 décembre et Halloween – une fois que sa mythique chanson All I want for Christmas is you n'a plus de sens –, mais on va pouvoir profiter d'elle hors-saison. Eh oui.

La star américaine de la pop chantera lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, a annoncé lundi le comité d'organisation. Elle se produira le 6 février dans le stade de San Siro à Milan.

La chanteuse de 56 ans est la première vedette internationale dont le nom est dévoilé. Une seule autre célébrité a été annoncée jusqu'à présent: l'actrice italienne Matilda de Angelis. Le comité d'organisation, qui rappelle que le thème de la cérémonie d'ouverture sera «l'harmonie», indique:

«Reconnue mondialement pour sa voix inimitable et une oeuvre musicale capable de traverser les générations et les cultures, Mariah Carey incarne pleinement l'émotion qui accompagne la préparation des Jeux.»

Plus de 60 000 spectateurs sont attendus à San Siro, avec des billets allant de 260 à 2000 euros. La cérémonie se déroulera aussi simultanément, une première dans l'histoire des JO, sur trois autres sites accueillant des épreuves des JO-2026: Cortina d'Ampezzo, Livigno et Predazzo.

Que sait-on du spectacle

Peu de détails ont filtré jusqu'ici sur le spectacle de la cérémonie d'ouverture, qui sera «un hommage à l'esprit italien», avec des figures comme Léonard de Vinci, et «un message de paix pour le monde», avait indiqué mi-octobre son directeur artistique Marco Balich, déjà aux manettes pour les cérémonies des JO-2006 de Turin et des JO-2016 de Rio.

Le spectacle de deux heures trente prévoit de faire une grande place au «made in Italy» mais aussi de rendre un hommage au styliste milanais Giorgio Armani, grand fan de sport, décédé en septembre. Il sera «une expérience unique: une grande union collective qui mêle l'esprit italien, l'innovation, l'émotion et la participation d'artistes de renommée internationale», promet le communiqué. (jah/ats)

