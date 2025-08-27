Certains influenceurs vivent dans un autre monde, où le ridicule n'existe pas. Image: instagram/watson

14 images qui illustrent la jungle des influenceurs

Qui n'a jamais rêvé devant les photos sublimes des influenceurs sur les réseaux? Ces images des coulisses vont vous consoler.

Ceux qui croient que ces influenceurs ne sont qu’un simple phénomène Internet, éphémère et passager, se trompent lourdement. Ici, dans leur habitat naturel, ces créatures fascinantes aux multiples abonnés et à l’assurance démesurée se déplacent avec grâce… ou presque.

On les observe se vautrer dans le sable, hypnotisés par des images mouvantes sur leurs écrans, ou se prélasser langoureusement au bord des piscines d’hôtels luxueux, semblant ignorer le monde qui les entoure. Leur quotidien, rituel et fascinant, révèle un spectacle tout à la fois absurde et captivant, où la quête de visibilité et de validation sociale dicte chacun de leurs gestes.

Les postures de ces créatures sont, à première vue, d’une grâce remarquable. Mais quiconque a la chance d’observer le processus en coulisses – ou de les surprendre en direct – ne peut s’empêcher de sourire devant leurs comportements si étranges.

Voici 14 exemples illustrant à quel point les Instagrameurs et TikTokeurs paraissent ridicules vus de l’extérieur. Préparez-vous à un véritable safari de spécimens numériques.

Est-ce une parade nuptiale ou un moyen d'intimidation?

On espère que ce n'est pas le pilote

Ils se déplacent en troupeau

En néerlandais: que se passe-t-il ici?

Quoi de mieux qu'un photobomb d'influenceuses le jour de son mariage?

Quand tu essaies d'admirer les monuments, mais...

«Vous êtes Bison Futé? On peux faire une photo?»

Nager? Quelle drôle d'idée…

Comme dit l'adage: «heureux celui qui n'a pas peur de la honte»

Peut-être un peu trop haut pour la perspective

Toujours méditer avant de manger

Le poisson-globe quand il est effrayé:

La statue d'Abraham Lincoln ne doit rien comprendre de ce qu'il se passe

Y a-t-il quelque chose de plus romantique que ça? Probablement pas

J'espère qu'elle a une bonne assurance:

Quand t'es «multitask»