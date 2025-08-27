en partie ensoleillé17°
14 images qui illustrent la jungle des influenceurs

Certains influenceurs vivent dans un autre monde, où le ridicule n'existe pas. Image: instagram/watson

Qui n'a jamais rêvé devant les photos sublimes des influenceurs sur les réseaux? Ces images des coulisses vont vous consoler.
27.08.2025, 05:3527.08.2025, 05:35
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist
Ceux qui croient que ces influenceurs ne sont qu’un simple phénomène Internet, éphémère et passager, se trompent lourdement. Ici, dans leur habitat naturel, ces créatures fascinantes aux multiples abonnés et à l’assurance démesurée se déplacent avec grâce… ou presque.

On les observe se vautrer dans le sable, hypnotisés par des images mouvantes sur leurs écrans, ou se prélasser langoureusement au bord des piscines d’hôtels luxueux, semblant ignorer le monde qui les entoure. Leur quotidien, rituel et fascinant, révèle un spectacle tout à la fois absurde et captivant, où la quête de visibilité et de validation sociale dicte chacun de leurs gestes.

Comment OnlyFans est devenu le roi du porno sans faire exprès

Les postures de ces créatures sont, à première vue, d’une grâce remarquable. Mais quiconque a la chance d’observer le processus en coulisses – ou de les surprendre en direct – ne peut s’empêcher de sourire devant leurs comportements si étranges.

Voici 14 exemples illustrant à quel point les Instagrameurs et TikTokeurs paraissent ridicules vus de l’extérieur. Préparez-vous à un véritable safari de spécimens numériques.

Est-ce une parade nuptiale ou un moyen d'intimidation?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On espère que ce n'est pas le pilote

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ils se déplacent en troupeau

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Voici les 10 vols où il y a le plus de turbulences au monde

En néerlandais: que se passe-t-il ici?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Quoi de mieux qu'un photobomb d'influenceuses le jour de son mariage?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Quand tu essaies d'admirer les monuments, mais...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

«Vous êtes Bison Futé? On peux faire une photo?»

Influncers in the Wild
Image: instagram
Cette peluche oubliée devient une star d'internet

Nager? Quelle drôle d'idée…

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Comme dit l'adage: «heureux celui qui n'a pas peur de la honte»

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Peut-être un peu trop haut pour la perspective

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Toujours méditer avant de manger

Influencers in the wild
Image: instagram
Ils font fuir les influenceurs avec de la peinture

Le poisson-globe quand il est effrayé:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

La statue d'Abraham Lincoln ne doit rien comprendre de ce qu'il se passe

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Y a-t-il quelque chose de plus romantique que ça? Probablement pas

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Pourquoi la Gen Z déterre les téléphones fixes

J'espère qu'elle a une bonne assurance:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Quand t'es «multitask»

Influencers in the Wild
Image: reddit

