31 photos de sombres forêts pour entrer dans l'automne

Ces images hument bon la mousse, les feuilles mortes et le bois d'arbre humide - histoire de vous mettre définitivement dans la saison froide.
02.10.2025, 05:3602.10.2025, 05:36
Avec le mois d'octobre, l'automne entre dans sa phrase critique - et la plus délicieuse. Alors que les températures se rafraîchissent drastiquement et que les feuilles sont sur le point de virer à l'orange, voici de quoi achever votre envie de vous rouler sous un plaid avec un thé bien chaud et le premier volet de la saga Twilight.
Allez, prenez une longue inspiration... Expireeeeeeeeez.
image: pinterest
image: pinterest
image: pinterest
Image: Moment RF
image: pinterest
image: pinterest
Image: iStockphoto
image: pinterest
image: pinterest
Image: 500px
image: pinterest
image: pinterest
image: pinterest
Image: Moment RF
Image: Moment RF
Image Source
image: pinterest
image: pinterest
image: pinterest
image: pinterest
image: pinterest
image: pinterest
The Image Bank RF
image: pinterest
The Image Bank RF
Image: Moment RF
Image: fStop
Et voilà, c'est déjà fini! On espère que vous vous sentez mieux et que vos narines sont remplies de brume.
(mbr)
Envie de prolongez le mood?
Le meilleur du Divertissement cette semaine
«Tompkins Square Halloween Dog Parade» à New York
1 / 19
«Tompkins Square Halloween Dog Parade» à New York
Lors de la 33e «Tompkins Square Halloween Dog Parade», les participants au concours annuel ont fait preuve de créativité pour pré-fêter Halloween, dans l'East Village de Manhattan le 21 octobre. Voici le gagnant.
source: imago/bruce cotler / imago images