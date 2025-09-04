Ce pays célèbre la mort de façon surréaliste

Qui dit que la mort doit être austère et ennuyeuse? Au Ghana, par exemple, la dernière demeure est aussi colorée que créative.

Chez nous, les cercueils sont plutôt simples et sobres. Dans d'autres pays, c'est différent. C'est le cas au Ghana, où la mort est célébrée de la même manière que la vie. Par conséquent, les enterrements – y compris les cercueils – sont des fêtes colorées.

Image: Wolfgang Rattay /reuter

Dans Teshie-Nungua, une petite ville du sud du Ghana, vivent les Ga, une ethnie d'Afrique de l'Ouest.

Chez les Ga, les nobles et les riches sont souvent enterrés dans des cercueils excentriques en forme d'animaux et d'objets matériels.

Image: Luc Gnago/ reuters

Ce cercueil, par exemple, a été conçu à l'effigie d'une prêtresse du dieu de la mer des Ga.

Image: imago stock&people

Ces créations colorées sont aussi appelées des cercueils de fantaisie.

Image: Wolfgang Rattay /reuters

Image: imago stock&people

Image: Wolfgang Rattay /reuters

Les sujets reflètent ce qui était important pour la personne, et les funérailles peuvent durer plusieurs jours.

Image: imago images

Image: imago images

En même temps, ces cercueils constituent un lien matériel important entre le monde des vivants et celui des morts.

Image: imago images

En effet, chez les Ga, les esprits des ancêtres sont considérés comme puissants et on souhaite les honorer par des funérailles glorieuses.

Image: imago images

Image: imago images

La fabrication de ces cercueils est un processus long et coûteux. Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, cela peut souvent entraîner des dettes pour les proches.

Image: imago images

Ces cercueils artistiques remontent aux années 1930. Ils ont commencé à s'imposer dans les années 1950.

Image: imago images

Auparavant, d'importants symboles de statut social étaient portés sur la tête, et certains se faisaient même enterrer avec. Ces palanquins sont considérés comme l'inspiration des cercueils originaux d'aujourd'hui.

Image: imago images

Image: imago images

Aujourd'hui, non seulement les Ga, mais aussi les Ghanéens chrétiens, sont enterrés dans de tels cercueils.

Image: imago images

Alors que les cercueils des Ga sont basés sur des motifs qui symbolisent le statut social du défunt (par exemple, un aigle ou un lion), ceux des chrétiens représentent souvent des symboles de profession (par exemple, des poissons, des camions ou des baskets).

Image: imago images

Ces cercueils ont depuis attiré l'attention de collectionneurs et de musées en dehors du Ghana et sont vendus dans le monde entier.

Image: imago images

Image: imago images

Les fabricants de cercueils réalisent pratiquement tous les souhaits de leurs clients. Il existe cependant quelques tabous. Par exemple, des motifs comme les lions, les aigles et les éléphants sont réservés aux chefs de tribu.