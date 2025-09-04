averses éparses16°
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

Ce pays célèbre la mort de façon surréaliste

Ce pays célèbre la mort de façon surréaliste

Qui dit que la mort doit être austère et ennuyeuse? Au Ghana, par exemple, la dernière demeure est aussi colorée que créative.
04.09.2025, 05:3304.09.2025, 05:33
Corina Mühle
Corina Mühle
Plus de «Divertissement»

Chez nous, les cercueils sont plutôt simples et sobres. Dans d'autres pays, c'est différent. C'est le cas au Ghana, où la mort est célébrée de la même manière que la vie. Par conséquent, les enterrements – y compris les cercueils – sont des fêtes colorées.

-PHOTO TAKEN 22JAN06- Carpenters carry a coffin shaped in the form of a Ghana Airways aircraft to their showroom in Teshie, a suburb of the Ghanaian capital of Accra, January 22, 2004. Funerals are im ...
Image: Wolfgang Rattay /reuter

Dans Teshie-Nungua, une petite ville du sud du Ghana, vivent les Ga, une ethnie d'Afrique de l'Ouest.

Chez les Ga, les nobles et les riches sont souvent enterrés dans des cercueils excentriques en forme d'animaux et d'objets matériels.

A street vendor passes a coffin made in the shape of a fish at the workshop of Kane Kwei in the Teshi area of Accra, May 16, 2013. From fish-shaped coffins to slaughtered bulls, funerals in Africa are ...
Image: Luc Gnago/ reuters

Ce cercueil, par exemple, a été conçu à l'effigie d'une prêtresse du dieu de la mer des Ga.

ghana, teshie, coffin made and painted to resemble a mermaid for ga tribal priestess of sea god carried by funeral guests. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: eyexubiquitousx/xhutchison 904 ...
Image: imago stock&people
Ce trend va beaucoup trop loin

Ces créations colorées sont aussi appelées des cercueils de fantaisie.

-PHOTO TAKEN 22JAN06- Carpenters carry a coffin shaped in the form of a Ghana Airways aircraft to their showroom in Teshie, a suburb of the Ghanaian capital of Accra, January 22, 2004. Funerals are im ...
Image: Wolfgang Rattay /reuters
Ghana - Sargschreiner Daniel Mensah mit bestellten Saergen (Adler) in seiner Werkstatt in Accra/Ghana --- Ghana Schreiner coffin Daniel Mensah with ordered Coffins Adler in his Workshop in Accra Ghan ...
Image: imago stock&people
-PHOTO TAKEN 22JAN06- Carpenters carry a coffin shaped in the form of a Ghana Airways aircraft to their showroom in Teshie, a suburb of the Ghanaian capital of Accra, January 22, 2004. Funerals are im ...
Image: Wolfgang Rattay /reuters

Les sujets reflètent ce qui était important pour la personne, et les funérailles peuvent durer plusieurs jours.

Coffin in the shape of a Mercedes Benz car. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of a ...
Image: imago images
ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Image: imago images

En même temps, ces cercueils constituent un lien matériel important entre le monde des vivants et celui des morts.

Coffin in the shape of a fish. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of animals and ma ...
Image: imago images

En effet, chez les Ga, les esprits des ancêtres sont considérés comme puissants et on souhaite les honorer par des funérailles glorieuses.

Coffin in the shape of a fish. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of animals and ma ...
Image: imago images
Coffin in the shape of a fish. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of animals and ma ...
Image: imago images

La fabrication de ces cercueils est un processus long et coûteux. Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, cela peut souvent entraîner des dettes pour les proches.

Coffin in the shape of a fish. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of animals and ma ...
Image: imago images

Ces cercueils artistiques remontent aux années 1930. Ils ont commencé à s'imposer dans les années 1950.

Coffin in the shape of a fish. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of animals and ma ...
Image: imago images

Auparavant, d'importants symboles de statut social étaient portés sur la tête, et certains se faisaient même enterrer avec. Ces palanquins sont considérés comme l'inspiration des cercueils originaux d'aujourd'hui.

ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Image: imago images
ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Image: imago images

Aujourd'hui, non seulement les Ga, mais aussi les Ghanéens chrétiens, sont enterrés dans de tels cercueils.

ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Image: imago images
Un cercueil suisse provoque une bagarre entre croque-morts italiens

Alors que les cercueils des Ga sont basés sur des motifs qui symbolisent le statut social du défunt (par exemple, un aigle ou un lion), ceux des chrétiens représentent souvent des symboles de profession (par exemple, des poissons, des camions ou des baskets).

ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Image: imago images

Ces cercueils ont depuis attiré l'attention de collectionneurs et de musées en dehors du Ghana et sont vendus dans le monde entier.

ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Image: imago images
ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Image: imago images

Les fabricants de cercueils réalisent pratiquement tous les souhaits de leurs clients. Il existe cependant quelques tabous. Par exemple, des motifs comme les lions, les aigles et les éléphants sont réservés aux chefs de tribu.

Coffin in the shape of a lion. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of animals and ma ...
Image: imago images
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
C'est le cauchemar des vacanciers
1
C'est le cauchemar des vacanciers
de Sainath Bovay
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
de Yoann Schott
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
de Jérémie Crausaz
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
de Marie-Adèle Copin
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
1
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
1
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
de Marie-Adèle Copin
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
1
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
de Marie-Adèle Copin
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
17 fiançailles qui ont mal tourné
Les demandes en mariage trop réussies ne restent jamais dans les annales de l'histoire. Au contraire des plus claquées, qu'Internet n'oublie jamais.
Oui, oui, on en convient, la demande en mariage de Travis Kelce à Taylor Swift était parfaite. Gros massifs de fleurs dans le jardin de ses parents, tenues et poses impeccables.... Tout était tellement calculé que c'en est presque ennuyeux. Où est le chien qui vient photobomb le moment critique? Où est passé le coup de vent qui vient nous rappeler que la nature est plus forte qu'Instagram?
L’article