23 panneaux de signalisation totalement déroutants

Lusige und verwirrende Strassenschilder
Merci pour rien, panneaux de signalisation.Image: reddit/watson

23 panneaux qui vont rendre votre permis de conduire inutile 🤪

Parfois, il vaut mieux ne pas tenter d'aider et de guider les gens sur la route. Cela éviterait des accidents.
29.10.2025, 05:3929.10.2025, 05:39

Les panneaux sont censés réguler la circulation. Mais ils peuvent parfois engendrer plus de confusion que de clarté, notamment lorsqu'ils sont trop nombreux ou que le pictogramme semble incompréhensible.

La preuve avec cette sélection de 23 panneaux de signalisation complètement absurdes qui sèment une confusion totale. Accrochez-vous, votre sens de l'orientation ne va pas survivre à cette «forêt des signes»!

Quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera la mauvaise.

Die lustigsten Strassenschilder sind verwirrend
Image: reddit

Il fallait un esprit plus logique pour s'occuper de ce «dossier»!

Verwirrende Strassenschilder
Image: reddit

Les cyclistes sont confus.

Die lustigsten Verkehrsschilder
Image: reddit

Les piétons sont confus.

Die lustigsten Strassenschilder
Image: reddit

Tout le monde est confus.

Verwirrende Strassenschilder
Image: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Une fermeture de route aurait fait l'affaire.

Verwirrende Strassenschilder
Image: reddit

WTF

Verwirrende Strassenschilder
Image: reddit
De nouveaux panneaux débarquent sur les autoroutes fribourgeoises

Plusieurs chemins mènent à Rome Montréal.

Verwirrende Strassenschilder
Image: facebook

Une pure horreur pour les personnes ayant du mal à prendre des décisions.

Die lustigsten verwirrendsten Schilder
Image: reddit

Se garer à Los Angeles? Difficile.

Verwirrende Strassenschilder
Image: reddit

Il est interdit de jeter des déchets depuis le tapis volant!

Verwirrende Strassenschilder
Image: reddit

...ou quelque chose comme ça?

Il va falloir lire ceci allongé sur le toit de votre voiture.

Die lustigsten Strassenschilder sorgen für Verwirrung
Image: reddit

Soyez prudent, d'énormes vaches pourraient renverser votre voiture.

Die lustigsten Strassenschilder
Image: reddit

Y a-t-il une zone interdite au stationnement ici? On n'en est pas sûr.

Lustige Strassenschilder
Image: reddit

Panneau de rue ou publicité pour les contraceptifs?

Die lustigsten Strassenschulder
Image: imgur

Attention,

Enfants,

pas d'issue..

À gauche, il y a... quelque chose.

Lustige verwirrende Strassenschilder
Image: reddit

«Partagez la route»...comme ce panneau.

Lustige, verwirrende Schilder
Image: reddit

«Partagez la route avec les cyclistes»

Encore une fois: faites de la place aux cyclistes!

Lustige verwirrende Schilder
Image: reddit

Hihi.

Un casse-tête!

Lustige, verwirrende Strassenschilder
Image: reddit

Ici aussi, on soupçonne un piège.

Lustige aber verwirrende Strassenschilder
Image: reddit

«Gardez vos yeux sur la route». Et pas sur ce panneau, qui est sur le rebord de la route.

Lustige verwirrende Strassenschilder
Image: reddit

Nous en avons assez vu, ...

Die lustigsten Strassenschilder
Image: reddit

...retour à la case départ.

Lustige, verwirrende Strassenschilder
Image: reddit

(sim)

Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Quand les tiktokeurs tentent de rayer les tics de language
Video: watson
