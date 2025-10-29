23 panneaux de signalisation totalement déroutants

Merci pour rien, panneaux de signalisation. Image: reddit/watson

23 panneaux qui vont rendre votre permis de conduire inutile 🤪

Parfois, il vaut mieux ne pas tenter d'aider et de guider les gens sur la route. Cela éviterait des accidents.

Les panneaux sont censés réguler la circulation. Mais ils peuvent parfois engendrer plus de confusion que de clarté, notamment lorsqu'ils sont trop nombreux ou que le pictogramme semble incompréhensible.

La preuve avec cette sélection de 23 panneaux de signalisation complètement absurdes qui sèment une confusion totale. Accrochez-vous, votre sens de l'orientation ne va pas survivre à cette «forêt des signes»!

Quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera la mauvaise.

Il fallait un esprit plus logique pour s'occuper de ce «dossier»!

Les cyclistes sont confus.

Les piétons sont confus.

Tout le monde est confus.

¯\_(ツ)_/¯

Une fermeture de route aurait fait l'affaire.

WTF

Plusieurs chemins mènent à Rome Montréal.

Une pure horreur pour les personnes ayant du mal à prendre des décisions.

Se garer à Los Angeles? Difficile.

Il est interdit de jeter des déchets depuis le tapis volant!

...ou quelque chose comme ça?

Il va falloir lire ceci allongé sur le toit de votre voiture.

Soyez prudent, d'énormes vaches pourraient renverser votre voiture.

Y a-t-il une zone interdite au stationnement ici? On n'en est pas sûr.

Panneau de rue ou publicité pour les contraceptifs?

Attention,

Enfants,

pas d'issue..

À gauche, il y a... quelque chose.

«Partagez la route»...comme ce panneau.

«Partagez la route avec les cyclistes»

Encore une fois: faites de la place aux cyclistes!

Hihi.

Un casse-tête!

Ici aussi, on soupçonne un piège.

«Gardez vos yeux sur la route». Et pas sur ce panneau, qui est sur le rebord de la route.

Nous en avons assez vu, ...

...retour à la case départ.

(sim)