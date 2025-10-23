31 images absurdes qui prouvent que nos yeux ne sont pas fiables

Il va falloir mobiliser vos neurones pour bien comprendre ces clichés bizarres.

Vous pensiez pouvoir regarder des listes d'images amusantes en toute tranquillité tôt le matin sans trop réfléchir? C'est mal nous connaitre! Il va falloir se concentrer un poil pour ne pas crier d'indignation devant les photos ci-dessous.

Mais c'est quand même amusant.

Double-Face est de retour. Ou pas.

Mais où est passé le reste de l'enfant?

Cet écureuil est vraiment affamé.

On a trouvé le géant du Burning Man.

Un crabe? Un biscuit? Un ovni?

Hé oui, c'est un crabe. Trognon.

Elle doit avoir de la peine à trouver des pantalons à sa taille.

Cette ombre est si étrange. On en a des frissons.

Juste le visage d'un homme avec un drôle de chapeau.

Si, si, c'est de la viande bien emballée!

... ou des couvertures douillettes?

(Hihi.)

Prenez un siège et installez-vous au bar!

Vous avez été piégé! c'est une question de perspective.

Ce chat est gigantesque!

Dans ce quartier, il n'y a que des animaux géants.

Ce monsieur porte un body très provocant.

Et quelle pose sexy!

Une Pool Party de l'enfer!!!

La piscine a l'air...onctueuse.

Ce monsieur ne sait-il pas que sa tenue n'est pas assez formelle pour l'occasion?

Attention, il y a une voleuse de masque dans l'équipe!

Ce chien soulève du lourd à la salle.

Quels biceps!

Ne lui cherchez pas des noises!

Qu'est-il arrivé à son bras gauche?

La question à un million: cet escalier monte... ou descend?

Ouahhh, des bottes qui lévitent! Où peut-on les acheter?

Aïe?

Pauvre toutou.

Voilà ce qui arrive quand on s'endort à l'aéroport...

Oulààà. Gênant.

Enfin! Le string qui dépasse du pantalon taille basse est de retour!

Ou...pas?

C'est quoi ces jambes? On en a des frissons dans le dos.

Ce monsieur a le bras ultra-long, et il en est très fier.

De nos jours, les fabricants d'ordinateurs portables font des économies sur tout.

Bonus:

(sim)