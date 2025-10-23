ciel couvert13°
Divertissement
31 images absurdes qui prouvent que nos yeux ne sont pas fiables

Il va falloir mobiliser vos neurones pour bien comprendre ces clichés bizarres.
23.10.2025, 05:3523.10.2025, 05:35

Vous pensiez pouvoir regarder des listes d'images amusantes en toute tranquillité tôt le matin sans trop réfléchir? C'est mal nous connaitre! Il va falloir se concentrer un poil pour ne pas crier d'indignation devant les photos ci-dessous.

Mais c'est quand même amusant.

Double-Face est de retour. Ou pas.

Image
Image: reddit

Mais où est passé le reste de l'enfant?

Image
Image: reddit

Cet écureuil est vraiment affamé.

Image
Image: reddit
Image

On a trouvé le géant du Burning Man.

Image
Image: reddit
19 jouets si horribles qu'ils vous hanteront

Un crabe? Un biscuit? Un ovni?

Image
Image: reddit

Hé oui, c'est un crabe. Trognon.

Elle doit avoir de la peine à trouver des pantalons à sa taille.

Image
Image: reddit

Cette ombre est si étrange. On en a des frissons.

Image
Image: reddit

Juste le visage d'un homme avec un drôle de chapeau.

Image
Image: reddit

Si, si, c'est de la viande bien emballée!

Image
Image: reddit

... ou des couvertures douillettes?

(Hihi.)

Image
Image: reddit

Prenez un siège et installez-vous au bar!

Image
Image: reddit

Vous avez été piégé! c'est une question de perspective.

Ce chat est gigantesque!

Image
Image: reddit

Dans ce quartier, il n'y a que des animaux géants.

Image
Image: reddit

Ce monsieur porte un body très provocant.

Image
Image: reddit

Et quelle pose sexy!

Une Pool Party de l'enfer!!!

Image
Image: reddit

La piscine a l'air...onctueuse.

Ce monsieur ne sait-il pas que sa tenue n'est pas assez formelle pour l'occasion?

Image
Image: reddit
Bienvenue au pays des kiwis! 24 photos insolites de la Nouvelle-Zélande

Attention, il y a une voleuse de masque dans l'équipe!

Image
Image: reddit

Ce chien soulève du lourd à la salle.

Image
Image: reddit

Quels biceps!

Ne lui cherchez pas des noises!

Qu'est-il arrivé à son bras gauche?

Image
Image: reddit

La question à un million: cet escalier monte... ou descend?

Image
Image: reddit

Ouahhh, des bottes qui lévitent! Où peut-on les acheter?

Image
Image: reddit

Aïe?

Image
Image: reddit

Pauvre toutou.

Image
Image: reddit

Voilà ce qui arrive quand on s'endort à l'aéroport...

Image
Image: reddit

Oulààà. Gênant.

Image
Image: reddit

Enfin! Le string qui dépasse du pantalon taille basse est de retour!

Image
Image: reddit

Ou...pas?

Image

C'est quoi ces jambes? On en a des frissons dans le dos.

Image
Image: reddit

Ce monsieur a le bras ultra-long, et il en est très fier.

Image
Image: reddit

Qui s'est fait piéger?

Image

De nos jours, les fabricants d'ordinateurs portables font des économies sur tout.

Image
Image: reddit

Attention aux yeux, il faut regarder à deux fois!

Image
Image: imgur

Concentrez-vous bien avant de commenter...

Image
Image: reddit

On attend vos explications dans les commentaires.

Bonus:

Surprise

(sim)

