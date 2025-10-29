Kevin Germanier a collaboré avec le MJF. Image: watson

La nouvelle affiche du Montreux Jazz est un «véritable chaos»

Le créateur de mode valaisan Kevin Germanier a réalisé l’affiche de la 60e édition du Montreux Jazz Festival, qui se tiendra du 3 au 18 juillet 2026. Celle-ci n'est pas comme les autres, et voici pourquoi.

Plus de «Divertissement»

Après avoir conçu les costumes des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, et avoir créé quelque 200 costumes magiques pour l’Eurovision 2025, Kevin Germanier a décidé de mettre ses talents au service d'un nouvel événement musical de prestige: le Montreux Jazz.

Le Festival, qui fêtera sa 60e édition en 2026, a décidé de ne lésiner ni sur les paillettes ni sur le glamour pour le design de son affiche, en faisant appel au Valaisan aujourd’hui installé à Paris. L'affiche s'est tout naturellement muée en une pièce haute couture, et est devenue... la première œuvre brodée de l’histoire du Festival.

Kevin Germanier. image: mjf

Bien entendu, le roi du luxe durable, qui a déjà habillé les plus grandes stars, comme Björk, Beyoncé ou Lady Gaga, a incorporé la méthode qui a fait sa renommée: l'upcycling. Ce processus consiste à récupérer des matériaux destinés à être jetés — perles, cristaux, plumes ou chutes de tissus — et à les faire renaitre dans des tableaux «couture» aussi spectaculaires que colorés - et texturés.

image: montreux jazz festival

Ainsi, tous les éléments qui composent l’affiche du MJF ont été recyclés, et proviennent de créations précédentes. Une explosion de couleurs se déploie sur une toile de velours noir, sur laquelle sont minutieusement brodés quelque 60 000 sequins et perles de verre, de bois et de plastique.

Diverses matières et textures inattendues se mêlent, comme de la laine, ou encore des morceaux de tubes électriques.

Ce travail de titan a nécessité le travail de six personnes, «pour retranscrire l’illusion d’une création en trois dimensions». Selon les mots du créateur de mode:

«C’est une véritable prouesse technique, un chaos organisé» Kevin Germanier par voie de communiqué.

A travers l'upcycling, Germanier questionne la question des générations qui se sont succédé au Festival, et instaure un dialogue entre héritage et continuité. Le créateur s'est plongé dans les affiches historiques du célèbre événement, et a tenté de les faire renaitre à sa façon. Comme l'explique le Montreux Jazz, celle de Jean Tinguely l’a particulièrement inspiré: «on y retrouve les couleurs, le fond noir, mais également le motif de la plume».

«Mes affiches préférées sont celles qui représentent le Festival de manière non-littérale. La musique, ce n’est pas qu’un saxophone ou une guitare, c’est un feeling. J’ai essayé de retranscrire cette explosion, cette émotion qui vous remue le corps et le cœur. Je voulais quelque chose de généreux, dynamique et vibrant.» Kevin Germanier. via mjf

Kevin Germanier succède à une série d'artistes suisses ou internationaux chargés de réaliser l'affiche officielle du Festival. Pour rappel, Jean Tinguely a apposé sa patte durable en 1982, puis ce fut au tour, entre autres, de Keith Haring, Andy Warhol, David Bowie, Malika Favre, Christian Marclay, Ignasi Monreal, ou encore Rylsee.

L'affiche de Jean Tinguely, 1982, image: mjf

Pour ceux qui ne rêvent que d'admirer l'œuvre originale, c'est possible: elle sera présentée au Mudac à Lausanne, dans le cadre de l’exposition «Les Monstrueuses. Carte blanche à Kévin Germanier», du 7 novembre 2025 au 22 mars 2026. Elle sera ensuite exposée dans la boutique du Montreux Jazz Festival, du 3 au 18 juillet.