La nouvelle affiche du Montreux Jazz est un «véritable chaos»
Après avoir conçu les costumes des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, et avoir créé quelque 200 costumes magiques pour l’Eurovision 2025, Kevin Germanier a décidé de mettre ses talents au service d'un nouvel événement musical de prestige: le Montreux Jazz.
Le Festival, qui fêtera sa 60e édition en 2026, a décidé de ne lésiner ni sur les paillettes ni sur le glamour pour le design de son affiche, en faisant appel au Valaisan aujourd’hui installé à Paris. L'affiche s'est tout naturellement muée en une pièce haute couture, et est devenue... la première œuvre brodée de l’histoire du Festival.
Bien entendu, le roi du luxe durable, qui a déjà habillé les plus grandes stars, comme Björk, Beyoncé ou Lady Gaga, a incorporé la méthode qui a fait sa renommée: l'upcycling. Ce processus consiste à récupérer des matériaux destinés à être jetés — perles, cristaux, plumes ou chutes de tissus — et à les faire renaitre dans des tableaux «couture» aussi spectaculaires que colorés - et texturés.
Ainsi, tous les éléments qui composent l’affiche du MJF ont été recyclés, et proviennent de créations précédentes. Une explosion de couleurs se déploie sur une toile de velours noir, sur laquelle sont minutieusement brodés quelque 60 000 sequins et perles de verre, de bois et de plastique.
Diverses matières et textures inattendues se mêlent, comme de la laine, ou encore des morceaux de tubes électriques.
Ce travail de titan a nécessité le travail de six personnes, «pour retranscrire l’illusion d’une création en trois dimensions». Selon les mots du créateur de mode:
A travers l'upcycling, Germanier questionne la question des générations qui se sont succédé au Festival, et instaure un dialogue entre héritage et continuité. Le créateur s'est plongé dans les affiches historiques du célèbre événement, et a tenté de les faire renaitre à sa façon. Comme l'explique le Montreux Jazz, celle de Jean Tinguely l’a particulièrement inspiré: «on y retrouve les couleurs, le fond noir, mais également le motif de la plume».
Kevin Germanier succède à une série d'artistes suisses ou internationaux chargés de réaliser l'affiche officielle du Festival. Pour rappel, Jean Tinguely a apposé sa patte durable en 1982, puis ce fut au tour, entre autres, de Keith Haring, Andy Warhol, David Bowie, Malika Favre, Christian Marclay, Ignasi Monreal, ou encore Rylsee.
Pour ceux qui ne rêvent que d'admirer l'œuvre originale, c'est possible: elle sera présentée au Mudac à Lausanne, dans le cadre de l’exposition «Les Monstrueuses. Carte blanche à Kévin Germanier», du 7 novembre 2025 au 22 mars 2026. Elle sera ensuite exposée dans la boutique du Montreux Jazz Festival, du 3 au 18 juillet.