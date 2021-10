Stromae sera à Paléo en 2022! On en sera où, d'ici là?

Séoul interdit le son Gangnam Style et le fait de courir vite au fitness

Par contre, il est admis d'écouter certains morceaux de BTS (mais en respirant pas trop fort).

Interdire les gens de courir à plus de 6km/h dans les fitness? Et interdire à ces derniers de diffuser le (trop) populaire Gangnam Style dans leurs locaux? Oui, ce sont des mesures décidées par la Corée du Sud dans certaines régions, dans le but d'enrayer le virus alors que les cas explosent. Mais quelle est la réflexion derrière tout ça?

Les morceaux trop rythmés nous pousseraient à bouger plus, et donc, à respirer trop fort et à postillonner. Les fitness ne sont donc plus autorisés à …